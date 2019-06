Histórico: el papa Francisco cambió el Padre Nuestro

06/06/2019 - 16:11 Mundo

En el marco de la Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana se adoptó una nueva versión del Misal Romano, la cual ha sido aprobada por el papa Francisco, en el que se introducen cambios al Padre Nuestro y el Gloria.

En italiano, el Padre Nuestro incluye la frase “non ci indurre in tentazione”, lo que se traduce al español como “no nos induzcas a la tentación”. Ahora, se ha cambiado esta expresión por “non abbandonarci alla tentazione”, que se traduce como “no nos abandones a la tentación”.

“En la oración del Padre Nuestro, que Dios nos induzca en tentación no es una buena traducción. También los franceses han cambiado el texto con una traducción que dice: 'no nos dejes caer en la tentación'. Soy yo quien cae, no Dios quien me arroja”, había manifestado el Sumo Pontífice en 2017.

Por otro lado, se ha cambiado también la oración del Gloria. Donde dice “paz en la tierra a los hombres de buena voluntad” debe cambiarse por “paz en la tierra a los hombres, amados por el Señor”.

Por su parte, la Iglesia británica manifestó que está en contra de las modificaciones. “La oración ha sido cambiada en el idioma italiano, no hay ningún plan en este momento para que cambie en inglés”, afirmó un portavoz de la institución.