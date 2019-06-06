CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de junio de 2019

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CANAL 07
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)
23.15 MI VIDA ERES TÚ
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
15.30 COCINEROS
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIA
20.00 COCINEROS DE NOCHE
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 ALTO CONTRASTE
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 CULTURAR TV
16.00 FANÁTICAS
17.00 SÁBADO SAGRADO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS VS. HURACÁN (JUEGO 3)
20.30 TICKET AL SHOW
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
23.00 PEDALIER
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
08.25 UN MONSTRUO EN PARÍS
10.05 UN PAR DE COLMILLUDOS
11.47 ANTES DE IRNOS
13.34 CAMINO A LA GLORIA
15.43 UN PAR DE COLMILLUDOS
17.26 EL INFILTRADO
19.32 MATRIX REVOLUCIONES
22.00 AMERICA UNDERCOVER - PARAÍSO
PERDIDO 2. REVELACIÓN
TCM
08.08 LOST - T. 1 - EP. 11 - ALL THE BEST
COWBOYS HAVE DADDY ISSUES
16.15 JUEGOS SEXUALES
17.57 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE
20.03 DICEN POR AHÍ...
22.00 SINTONÍA DE AMOR
TNT
07.34 U-571
09.35 LA MEJOR DE MIS BODAS
11.21 SOMBRAS TENEBROSAS
13.22 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE - PARTE
15.53 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE - PARTE
18.05 SÍGUEME EL ROLLO
20.12 VENGANZA LETAL
22.00 KUNG FUSIÓN
23.52 LA BRUJA
SPACE
08.23 COMO EL INFIERNO
10.00 CORAZÓN DE CABALLERO
12.25 FURIA DE TITANES
14.14 FURIA DE TITANES 2
15.59 FURIA SALVAJE
17.38 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA
FUERZA
20.05 SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO
PASADO
22.00 JEEPERS CREEPERS. EL TERROR
EXISTE
23.39 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN
CINECANAL
11.35 LOCO POR MARY
13.45 VECINOS CERCANOS DEL 3ER TIPO
15.40 EL GATO CON BOTAS
17.25 KINGSMAN. EL CÍRCULO DORADO
19.20 TRANSFORMERS. LA VENGANZA DE
LOS CAÍDOS
22.00 HÉRCULES
AXN
08.00 NCIS. LOS ÁNGELES - T. 2 - EP. 17 -
PERSONAL
14.45 CASTLE - T. 2 - EP. 31 - DEN OF THIEVES
15.40 HAWAII-FIVE-O - T. 2 - EP. 13 - KA
HO’OPONOPONO
16.35 CRIMINAL MINDS - T. 12 - EP. 271 -
ASSISTANCE IS FUTILE
17.30 NCIS - T. 5 - EP. 106 - STAKEOUT
18.25 CASTLE - T. 2 - EP. 31 - DEN OF THIEVES
19.20 NCIS. LOS ÁNGELES - T. 2 - EP. 2 -
BLACK WIDOW
20.15 C.S.I. - T. 1 - EP. 19 - GENTLE, GENTLE
21.10 HAWAII-FIVE-O - T. 2 - EP. 13 - KA
HO’OPONOPONO
22.05 CRIMINAL MINDS - T. 12 - EP. 271 -
ASSISTANCE IS FUTILE
23.00 AUSENTE - T. 2 - EP. 10 - ACCOMPLICE
23.55 NCIS. LOS ÁNGELES - T. 2 - EP. 2 -
BLACK WIDOW
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AV. BELGRANO (S) 1807)
*HOY, A LAS 23, SE PRESENTARÁ
ROBERTO CÁCERES & EL QUINTETO
TANGO AQUÍ Y AHORA, CON
ANDRÉS VÁZQUEZ (BANDONEÓN),
DANGERO PONCE (BAJO), ROCÍO
JORGE (VIOLÍN) Y ELVIRA RUSSO
(VIOLA). LA DIRECCIÓN MUSICAL
ES DE MARCELO RAIMUNDI.
CASA GARMILLA
(ESPAÑA 462, LA BANDA)
*HOY, A PARTIR DE LAS 23, PRESENTACIÓN
DE RODDY MONTENEGRO.
INVITADO: GUILLERMO
DOMÍNGUEZ.
LA POSTA (R. 34, BELTRÁN)
*HOY, SHOW EN VIVO DE FELIPE
FERNÁNDEZ Y LOS SANTIAGUEÑOS
DEL RÍO.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
*HOY, A LAS 23, ANDANZAS DEL
BAILARÍN, CON LA ACTUACIÓN:
LITO TIJERA, FREDY Y CRISTIAN
PÁEZ, A MATAR O MORIR, ARMANDO
SANTILLAN, LA COOPERATIVA
CULTURAL, FEDE CÁCERES,
RODRIGO SALVATIERRA Y
JORGE LÓPEZ.
*SÁBADO 8, A LAS 23, FIESTA
NORTEÑA CON LOS SANTIAGUEÑOS
DEL ALBA, TATIANA DIAZ Y
ARTISTAS INVITADOS.
CAYOCOCO (AUTOP. PERÓN)
+ SÁBADO 8, A LAS 23, LA FIESTA
DEL DESIERTO CON LOS ARCANOS
DEL DESIERTO, LA BANDA
DEL PETISO, ULTRAVIOLETA Y
SOL DEL MONTE.
DELFINA BAR (ROCA 353)
*SÁBADO 8, A LAS 23.30, TUFISINA
DISCOS PRESENTA “TUS
MONITORES”, “ALEM (TUC.), “LA
MAREA INFINITA” Y “CORP 86”.
PLAZA ABSALÓN ROJAS
EL SÁBADO 8, A LAS 14, FESTIVAL
SOLIDARIO POR LOS JURÍES
CON JUAN SAAVEDRA, MARCELO
VÉLIZ, CLAUDIO ACOSTA, PABLO
CARABAJAL, SALITRAL, LA
CRUZ DANZA, VERO SARDAÑA,
CAROLINA HAICK Y MARCOS BARRIONUEVO.
CINES
SUNSTAR
GODZILA 2 (3D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
07/06 17:30hs (Cast)
08,09/06 14:30 hs (Cast) 17:30 hs
(Cast)
LOS VENGADORES, FIN DEL
JUEGO (3D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
07,08/06 20:35 hs (Cast) 00:00 hs
(Cast)
X-MEN (3D) AVENTURA (+13 A)
07/06 17:30 hs (Cast) 20:00 hs (Cast)
22:20 hs (Cast) 00:40 hs (Cast)
MI MASCOTA ES UN LEÓN
(2D) DRAMA (ATP)
07/06 17:00 hs (Cast)
08,09/06 14:20 hs (Cast) 17:00 hs
(Cast)
ROCKETMAN (2D)
DRAMA (+16 AÑOS)
HASTA EL 12/06 19:30 hs (Subt)
JOHN WICK 3 (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
07,08/06 22:00 hs (Subt) 00:35 hs
(Subt)
X-MEN (2D) AVENTURA (+13 A)
07/06 17:00 hs (Cast) 19:40 hs (Cast)
22:00 hs (Subt) 00:20 hs (Subt)
ALADDIN (2D) AVENTURA (ATP)
07/06 16:45 hs (Cast) 19:20 hs (Cast)
22:00 hs (Cast) 00:35 hs (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
ALADDIN ATP con Leyenda
CASTELLANO 2D 17:20 - 19:20-
20:00 -
GODZILLA II: APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 3D 22:50-
SUBTIT. 2D 22:50 (SOLO JUEVES)
X-MEN: DARK PROENIX
APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00- 17:40-
22:00- 22:40
CASTELLANO 3D 20:10-
PODES ADQUIRIR LAS ENTRADAS
EN MIBOLETERIA.COM.AR
HORARIOS DE APERTURA
TODOS LOS DIAS A LAS 15:00 HS
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $230
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$150 todos los días
3D Entrada General: $240
Jubilados, Docentes y Estudiantes:
$160 todos los días.