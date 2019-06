CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 7 de junio de 2019

06/06/2019 - 21:06 Cartelera

CANAL 07

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)

23.15 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

15.30 COCINEROS

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIA

20.00 COCINEROS DE NOCHE





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 ALTO CONTRASTE

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 CULTURAR TV

16.00 FANÁTICAS

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 BÁSQUET FEMENINO: REGATAS VS. HURACÁN (JUEGO 3)

20.30 TICKET AL SHOW

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

23.00 PEDALIER





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

08.25 UN MONSTRUO EN PARÍS

10.05 UN PAR DE COLMILLUDOS

11.47 ANTES DE IRNOS

13.34 CAMINO A LA GLORIA

15.43 UN PAR DE COLMILLUDOS

17.26 EL INFILTRADO

19.32 MATRIX REVOLUCIONES

22.00 AMERICA UNDERCOVER - PARAÍSO

PERDIDO 2. REVELACIÓN

TCM

08.08 LOST - T. 1 - EP. 11 - ALL THE BEST

COWBOYS HAVE DADDY ISSUES

16.15 JUEGOS SEXUALES

17.57 LOS ÁNGELES DE CHARLIE. AL LÍMITE

20.03 DICEN POR AHÍ...

22.00 SINTONÍA DE AMOR

TNT

07.34 U-571

09.35 LA MEJOR DE MIS BODAS

11.21 SOMBRAS TENEBROSAS

13.22 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE - PARTE

15.53 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE - PARTE

18.05 SÍGUEME EL ROLLO

20.12 VENGANZA LETAL

22.00 KUNG FUSIÓN

23.52 LA BRUJA

SPACE

08.23 COMO EL INFIERNO

10.00 CORAZÓN DE CABALLERO

12.25 FURIA DE TITANES

14.14 FURIA DE TITANES 2

15.59 FURIA SALVAJE

17.38 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA

FUERZA

20.05 SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO

PASADO

22.00 JEEPERS CREEPERS. EL TERROR

EXISTE

23.39 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN

CINECANAL

11.35 LOCO POR MARY

13.45 VECINOS CERCANOS DEL 3ER TIPO

15.40 EL GATO CON BOTAS

17.25 KINGSMAN. EL CÍRCULO DORADO

19.20 TRANSFORMERS. LA VENGANZA DE

LOS CAÍDOS

22.00 HÉRCULES

AXN

08.00 NCIS. LOS ÁNGELES - T. 2 - EP. 17 -

PERSONAL

14.45 CASTLE - T. 2 - EP. 31 - DEN OF THIEVES

15.40 HAWAII-FIVE-O - T. 2 - EP. 13 - KA

HO’OPONOPONO

16.35 CRIMINAL MINDS - T. 12 - EP. 271 -

ASSISTANCE IS FUTILE

17.30 NCIS - T. 5 - EP. 106 - STAKEOUT

18.25 CASTLE - T. 2 - EP. 31 - DEN OF THIEVES

19.20 NCIS. LOS ÁNGELES - T. 2 - EP. 2 -

BLACK WIDOW

20.15 C.S.I. - T. 1 - EP. 19 - GENTLE, GENTLE

21.10 HAWAII-FIVE-O - T. 2 - EP. 13 - KA

HO’OPONOPONO

22.05 CRIMINAL MINDS - T. 12 - EP. 271 -

ASSISTANCE IS FUTILE

23.00 AUSENTE - T. 2 - EP. 10 - ACCOMPLICE

23.55 NCIS. LOS ÁNGELES - T. 2 - EP. 2 -

BLACK WIDOW





A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AV. BELGRANO (S) 1807)

*HOY, A LAS 23, SE PRESENTARÁ

ROBERTO CÁCERES & EL QUINTETO

TANGO AQUÍ Y AHORA, CON

ANDRÉS VÁZQUEZ (BANDONEÓN),

DANGERO PONCE (BAJO), ROCÍO

JORGE (VIOLÍN) Y ELVIRA RUSSO

(VIOLA). LA DIRECCIÓN MUSICAL

ES DE MARCELO RAIMUNDI.

CASA GARMILLA

(ESPAÑA 462, LA BANDA)

*HOY, A PARTIR DE LAS 23, PRESENTACIÓN

DE RODDY MONTENEGRO.

INVITADO: GUILLERMO

DOMÍNGUEZ.

LA POSTA (R. 34, BELTRÁN)

*HOY, SHOW EN VIVO DE FELIPE

FERNÁNDEZ Y LOS SANTIAGUEÑOS

DEL RÍO.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

*HOY, A LAS 23, ANDANZAS DEL

BAILARÍN, CON LA ACTUACIÓN:

LITO TIJERA, FREDY Y CRISTIAN

PÁEZ, A MATAR O MORIR, ARMANDO

SANTILLAN, LA COOPERATIVA

CULTURAL, FEDE CÁCERES,

RODRIGO SALVATIERRA Y

JORGE LÓPEZ.

*SÁBADO 8, A LAS 23, FIESTA

NORTEÑA CON LOS SANTIAGUEÑOS

DEL ALBA, TATIANA DIAZ Y

ARTISTAS INVITADOS.

CAYOCOCO (AUTOP. PERÓN)

+ SÁBADO 8, A LAS 23, LA FIESTA

DEL DESIERTO CON LOS ARCANOS

DEL DESIERTO, LA BANDA

DEL PETISO, ULTRAVIOLETA Y

SOL DEL MONTE.

DELFINA BAR (ROCA 353)

*SÁBADO 8, A LAS 23.30, TUFISINA

DISCOS PRESENTA “TUS

MONITORES”, “ALEM (TUC.), “LA

MAREA INFINITA” Y “CORP 86”.

PLAZA ABSALÓN ROJAS

EL SÁBADO 8, A LAS 14, FESTIVAL

SOLIDARIO POR LOS JURÍES

CON JUAN SAAVEDRA, MARCELO

VÉLIZ, CLAUDIO ACOSTA, PABLO

CARABAJAL, SALITRAL, LA

CRUZ DANZA, VERO SARDAÑA,

CAROLINA HAICK Y MARCOS BARRIONUEVO.





CINES

SUNSTAR

GODZILA 2 (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

07/06 17:30hs (Cast)

08,09/06 14:30 hs (Cast) 17:30 hs

(Cast)

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (3D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

07,08/06 20:35 hs (Cast) 00:00 hs

(Cast)

X-MEN (3D) AVENTURA (+13 A)

07/06 17:30 hs (Cast) 20:00 hs (Cast)

22:20 hs (Cast) 00:40 hs (Cast)

MI MASCOTA ES UN LEÓN

(2D) DRAMA (ATP)

07/06 17:00 hs (Cast)

08,09/06 14:20 hs (Cast) 17:00 hs

(Cast)

ROCKETMAN (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

HASTA EL 12/06 19:30 hs (Subt)

JOHN WICK 3 (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

07,08/06 22:00 hs (Subt) 00:35 hs

(Subt)

X-MEN (2D) AVENTURA (+13 A)

07/06 17:00 hs (Cast) 19:40 hs (Cast)

22:00 hs (Subt) 00:20 hs (Subt)

ALADDIN (2D) AVENTURA (ATP)

07/06 16:45 hs (Cast) 19:20 hs (Cast)

22:00 hs (Cast) 00:35 hs (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO





HÍPER LIBERTAD

ALADDIN ATP con Leyenda

CASTELLANO 2D 17:20 - 19:20-

20:00 -

GODZILLA II: APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 3D 22:50-

SUBTIT. 2D 22:50 (SOLO JUEVES)

X-MEN: DARK PROENIX

APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00- 17:40-

22:00- 22:40

CASTELLANO 3D 20:10-

PODES ADQUIRIR LAS ENTRADAS

EN MIBOLETERIA.COM.AR

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DIAS A LAS 15:00 HS

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $230

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$150 todos los días

3D Entrada General: $240

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$160 todos los días.