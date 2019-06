El torneo de la Asociación y el de la Superliga se reanudan este sábado

06/06/2019 - 21:15 Amateur

Fernández, Robles (C) Se disputará mañana una nueva jornada del campeonato de fútbol amateur de esta ciudad, correspondiente a la fecha de la semana pasada que no se jugó por los festejos Nuestro Señor de los Milagros de Mailín

La Asociación, en la C40, jugará la última fecha de la primer fase del torneo Apertura, con los siguientes encuentros:

en cancha de Trula: Tigre vs. Bº Trula vs. El Gateao; en cancha F. Bravo en El Vinal: Triunfadores vs. Talleres y Arsenal vs. Villa Elisa; en cancha e Peñarol (P/U): Forres vs. Bº Belgrano y, en Barrio Sur (P/U): Triki vs-Wall Mar

Mientras que la C50 en el polideportivo municipal “El Ganso” jugarán: en cancha Nº 1: Defensores de Huasi vs. La Loma y, Bº Sur vs. Los Amigos y en cancha Nº 2: La Loma vs. Gremio y 9 de Julio vs. Trula.

Por otro lado, la C40 de la Superliga, hará disputar la segunda fecha del campeonato denominado “Clausura 2019”. Se juega en canchas de Pikina (El Quemao); allí se medirán, en cancha Nº 1 Río Dulce vs, Sol de América y All Boys vs. La Loma y en cancha Nº 2: Las Américas vs. Comercio y Maxiquiosco Antu vs. Atlético Pósitos.