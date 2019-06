Desde mañana se jugará en el nuevo horario de las 14, para los partidos del primer turno

06/06/2019 - 21:19 Amateur

La dirigencia de la Liga de los Clásicos Barriales del Sur dispuso que, a partir de mañana, se implemente el nuevo horario de las 14 horas, para los partidos del primer turno.

En tanto, los cotejos del segundo turno darán comienzo a las 15.30, mientras que los del tercer y último lo harán a partir de las 16.30. Cabe señalar que habrá una tolerancia de media hora, pero solamente para los encuentros del primer turno.

En esta tarde sabatina, se pondrá en marcha la decimoséptima fecha del Torneo Anual 2019, en las categorías C20 y C30.

El programa es el que se detalla a continuación:

En Mosconi: Jhon Kennedy vs. La Güemes (20), Vagos Mosconi vs. Vinalar FC (20), Stilnovo vs. Bº Rivadavia (30). En Villa María: Bº San Martín vs. Villa María Jrs. (20), Amigos de Cacho vs. Bº Libertad (20), Villa María vs. La 507 (30). En Santa Lucía: Santa Lucía vs. Gomería Hugo (20), Ciclón Jrs. vs. Piratas de Simusa (20), Mónaco FC vs. La Santilli (30). En Mariano Moreno: Los Kokas vs. La Barra de Pilli (20), Hermanos FC vs. Fénix Jrs. (20), 1º Mariano Moreno vs. La Gruta (20).

En Los Sucios: Bº Rivadavia vs. La Mormonera (20), Los Sucios vs. Golo Sur (30), Kiosco Benja vs. Taller N. Juárez (30). En Virgen del Va lle: Fondo Jrs. vs. La Gente del Polaco (20), Trofeos JJ vs. La Ancha (20), Los Secos vs. Dep. Luminares (20). En Campo Contreras: Amigos de Chepe vs. Amigos de Zeta y Chal (20), Bobinados Soria vs. Los Gedes (20), Los Secos vs. Dep. Luminares (30).

En Tradición: Juv. La Ancha vs. Taller Liviano (20), Pibes Tradición vs. Pasaje 445 (20), Tradición vs. Mariano Moreno Jrs. (20). En Campeones del 28: Pibes Cáceres vs. La Gobernador (20), Mosconi FC vs. Eli FC (20), La Monteauri vs. Amigos del Monte (20). En Telefónicos: Mateo Pereyra vs. La Pueyrredón (20), Rejunte de La Gobernador vs. La Barra de Gento Jrs. (20), La Barra de Gento FC vs. Absalón Ibarra (30).