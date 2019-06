El “Amilcar Leiva” y otra gran jornada

06/06/2019 - 21:26 Amateur

El Círculo de Futbolistas Veteranos programó la novena fecha del Torneo ‘Profesor Amílcar Leiva. Los partidos fueron programados para las 10, con 30 y 45 minutos de tolerancia, en algunos casos.

El certamen está dividido en dos zonas (A y B) y el detalle es el siguiente:

Zona A, en El Mistol, Casa Olga vs. El Tony. En Santa Lucía, Santa Lucía vs. Eroplast. En El Copse, Tapiales Gemelas vs. Bobinados Piri. Zona B, en Espíritu Santo, Opinión Deportiva vs. Sara y Mañu.

En Tía Porteña, Abogados vs. Ima/Cuinfase. Libre, Ateneo Ejército Argentino.

Pasión Futbolera

La Asociación Civil Amateur Pasión Futbolera tendrá más acción el próximo domingo con la continuidad del torneo que tiene como protagonistas a los equipos de la categoría C55. Cabe aclarar que los cotejos se jugarán simultáneamente a partir de las 10, con 30 minutos de tolerancia.

A continuación la programación completa de la jornada: en Villa Borges, Nueva Estrella del Norte vs. El Triángulo. En Santa Lucía, Central Córdoba vs. Estrella del Norte. En Asociación de Futbolistas, Gus-Mar vs. Tapicería Perú. En Calle 14, Km 49 Ropa Informal vs. Carrizo Bomba de Agua. En Paris, Simusa vs. Trigoria. En Triángulo, Óptica Bella Vista vs. Luz y Fuerza. En Estudiantes, Ateneo San Roque vs. Veteranos de Estudiantes. En Filial 23, Molinari 55 vs. Reparaciones Ismael Díaz.