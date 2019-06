Las llaves de Play Off se roban toda la atención en Jugadores Libres

06/06/2019 - 21:28 Amateur

El torneo Apertura que hace disputar la Liga Ratonera, en el complejo de Jugadores Libres, continuará mañana con la disputa de los primeros cruces de Play Off, los cuales se jugarán en este orden.

En cancha 2 Complejo Jugadores Libres: Kinesiólogos F.C. vs. Premium Black 13:10; Newbery vs. Villa Alem 15; Málaga vs. Coesa 16:30.

Cancha 3: Cristal vs. Nueva Chicago 13:10 (amistoso); Aesya vs. Profesores Montero Sport 15; Pipo Lar vs. Platense 16:30.

Cancha 4: Pukara F.C. vs. Valencia 13:10; El Deport vs. Galácticos 15 (Amistoso); Messina vs. Los Coyotes 16:30.

Cancha 5: La Moreno vs. Napoli Black 13:10; Estudiantes vs. Metalurgia Dorrego 15; La Kinchada vs. Studio J.V. 16:30 (amistoso)

Cancha 6: Industria F.C. vs. Chelsea 13:10; Sargento Cabral vs. Halcones 15; Kadosh vs. Rejunte F.C. 16:30.

Cancha 7: Cacheteao con Coca vs. Sacachispas 13:10; Abogados Cuervos vs. Brima 15; Villa las Delicias vs. Sparta F.C. 16:30.

Cancha 8: Los Pibes vs. Oglobo Megacotillon o Carlitos Legui F.C. 13:10; Brea Pozo F.C. vs. 22 y Media 15; Barrio Juramento vs. Peluquería Nano 16:30.

Cancha 9: Hampones vs. Ateneo 13:10; Los Pasajeros vs. Oglobo Megacotillon o Carlitos Legui F.C. 15.