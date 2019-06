FÚNEBRES | 7 de junio de 2019

06/06/2019 - 23:09 Funebres

Fallecimientos

- Ida Angélica Herrera de Ruiz

- Verónica Rosana Sayago (La Banda)

- Libia Ligia Lizárraga

- Lucas Benjamín Palacios (C.A.B.A.)

- Horacio Tapia (Córdoba)

- María del Valle Suárez

- Miguel Zorrilla

- Héctor Augusto Pérez

- Mercedes Rosa Taboada

- Aidé Eleonilda Luna (La Banda)

Sepelios Participaciones

CAMPOS, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. Sus hermanos: Gladys, Elsa y Carlos, sobrinos y demás fliares. part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Sus primos hermanos: Lucrecia (a), Rolando (a), Walter (a), y Luis Aldo Rojas Paz, y sus respectivas flias. participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a sus primos y sobrinos en este momento de profundo dolor.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Querida y noble María Delfina, tu compañera Eloísa Stella Palumbo se siente profundamente conmovida ante tu inesperada partida. Ruega oraciones en tu memoria.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Alicia Coronel; sus sobrinas Marcia Rojas, Luz María y Gaia Saavedra participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CORVALÁN DE RODRÍGUEZ, MARÍA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Mirta Pastoriza, su sobrino Ricardo Carabajal y flia., participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo José y demás familiares en esta circunstancia de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

COSTAMAGNA DE COLLADO, NELVYS ANA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Su esposo Rubén Collado, sus hijos Liliana, Victor y Carlos, sus hijos Pol Verónica y Gustavo, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

COSTAMAGNA DE COLLADO, NELVYS ANA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Nelvys causó dolor tu partida terrenal, vivirás en nuestros recuerdos. Rosa Vda. de Castagna, sus hijos Ramonita, Tato, María Rosa y Gustavo con sus respectivas familias acompañan a su esposo, hijos, y hermana en estos momentos. Brille para ella la luz que no tiene fin.

COSTAMAGNA DE COLLADO, NELVYS ANA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Vuela alto mi ángel. Tu familia del corazón. Familias Segura y Silva. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

COSTAMAGNA DE COLLADO, NELVYS ANA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Compañeros de trabajo de su hija Dra. Liliana Collado; Carmen, Magy, Ma. Rosa, Marcia, Luky, Betty, Antonella, Virginia, Carolina, Guadalupe, Valeria, Ximena, Claudia, Carla, Rafaela, Cristinna, Rita, Yesica, Carlitos, Juan, Matias, Marylin, Lujan y Jorge. acompañan con gran sentimiento anta la partida a los brazos del Señor.

COSTAMAGNA DE COLLADO, NELVYS ANA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. "Señor ya está ante ti recíbela en tu Reino". Carmen Goitea de Jiménez, Ricardo Jiménez, Iris Jiménez Coitea, acompañan con gran sentimiento a su hija Dra. Liliana Collado y flia., ante tan dolorosa pérdida.

COSTAMAGNA DE COLLADO, NELVYS ANA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos y demás fliares. en este difícil momento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

GHIONE DE ZURITA, SARA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Norma Correa de Miggitsch e hijos Lizi ,Juan y Luis con sus respectivas familias participan el fallecimiento de nuestra excelente y buena vecina (Sarita) acompañando a sus esposo Negro, hijas Graciela, Anita y Karina, nietos, hijos políticos, hermanos y demás familiares en estos tristes momentos. Rogamos oraciones a su memoria.

HERRERA DE RUIZ, IDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. Personal de SOEME participa su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos.

HERRERA DE RUIZ, IDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. El secretario general de UPCN Gerardo Montenegro y honorable comisión directiva participan el fallecimiento de la mamá de la compañera de la dirección de Trabajo Aida Ruiz.

HERRERA DE RUIZ, IDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su matriculada Cra. Mirta Noemi Ruiz. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

HERRERA DE RUIZ, IDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Cra. Mirta Noemi Ruiz , Miembro del Tribunal de Etica y Disciplina. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

HERRERA DE RUIZ, IDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Luisa Elvira del V. Argañaras, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su colega Cra. Mirta Noemi Ruiz. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

HERRERA DE RUIZ, IDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Secretaria de la Secretaria de Trabajos de la Provincia, Señora Aida Ruiz. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

HERRERA DE RUIZ, IDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. El subsecretario Dr. Walter Assefh; los directores Walter Gómez, Ramona del Carmen Abdala, Roger Súarez, Claudio Santos, Valle Antonio Suáres y Enzo Rearte participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de la secretaria de Trabajo, Sra. Aida Ruiz Rogamos una oración en su memoria.

HERRERA DE RUIZ, IDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. Personal de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de la secretaria de Trabajo, Sra. Aida Ruiz. Rogamos una oración en su memoria.

LIZÁRRAGA, LIBIA LIGIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. Sus hijos Carlos, Walter, Graciela, hijos Políticos Luqui, Neli, Rodi,nietos, bisnietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz . SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LIZÁRRAGA, LIBIA LIGIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. Su hija Libia Graciela Gómez y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemet. Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

LIZÁRRAGA, LIBIA LIGIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus nietos Gastón Alberto Gómez, Pamela Lucrecia Gómez, Fabio Gómez participan con dolor su fallecimiento.

LIZÁRRAGA, LIBIA LIGIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Gloria Trejo y familia acompaña a su cuñado Carlos Gómez en este momento de dolor por el fallecimiento de su mamá. Ruega una oración en su memoria.

LIZÁRRAGA, LIBIA LIGIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". La comunidad educativa del Jardín Nº 61 "Mi Capullito" participa con dolor el fallecimiento de la madre de nuestra compañera, Libia Graciela Gómez. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, CARLOS TULIO (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Su pareja y amiga América, sus hijos Stella, Ariel, Roxana, y sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Ricardo Alberto Zavaleta, su esposa Elsa Helena Rafael y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del gran amigo, acompañando a sus familiares en tan doloroso momento y rogando oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Rulo Mulki participa con profundo dolor el fallecimiento del papá del amigo Aldo y acompaña a todos sus familiares en estos difíciles momentos. Se eleva una plegaria en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Chito Garnica y flia., participan con tristeza el fallecimiento del querido Killi amigo suncheño. Acompañamos a sus fliares. en este momento de dolor.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (kili) (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Juan Atíe Saad, Ángela Figueroa de Saad y familia participan con profundo sentimiento el fallecimiento de su amigo Aldo y abrazan en el dolor a sus hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. El vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay, participa con pesar su fallecimiento, y acompaña con afecto y oraciones a su hijo Cr. Aldo René Mazzoleni y familia.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Horacio Pedro Montenegro y familia participan con pesar el fallecimiento del Sr. padre del CPN. Aldo Mazzoleni elevando oraciones en su memoria y para sus familiares una pronta resignación cristiana

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Dr.Hugo César Frola y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Su consuegra Hilda de Cura e hijos Héctor José, María Renne, Juan Marcelo y Mariano Ulises con sus respectivas flias., participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a la flia. en este doloroso momento. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Olga Carabajal y Hebe C. de Infante del Castaño participan con dolor el fallecimiento del padre de la estimada Sandra y acompañan con oraciones a toda su familia, en este difícil momento.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. No lloréis, voy al cielo a esperaros en la gloria; yo muero, pero mí amor no muere; yo os amaré con mayor perfección que en la tierra. (San Agustín). Juan Cristina y su esposa María Estela Laitán e hijas Ana Cecilia y María del Huerto Cristina y familias; Marcos Blas Cristrina y Andrés Blas Cristina participan con dolor el fallecimiento del querido vecino Lolo, con mucho dolor. Descansa en paz amigo.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Tus amigas Tamara Bianchi, Vanina Basbús, Sheila Rondano, acompañan con dolor a su nieta Maria José Cura y flia. ante dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Jorgelina Toscano, Sebastián Durán y flia.,amigos de su nieta Malena, lamentan profundamente la pérdida de su abuelito y piden para ella la aceptación a su nueva vida. Ruegan una oración en su memoria.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Acompañamos a la familia Morales en tan difícil momentos. Vecinos y administración de Bloques del Sector 2, Bº Palomar y ruegan oraciones en su querida memoria.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. "Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque sólo tú Señor, aseguras mi descanso". Tus vecinos y amigos de siempre: Ramón Díaz, Chichí Moyano, sus hijos Alejandro y Daniel y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de profunda congoja. Elevan oraciones a su querida memoria.

PALACIOS, LUCAS BENJAMÍN ING. (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A el 5/6/19|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su madre Elsa Luz Garay, su hermano Lic. Carlos Hugo Palacios, hermana política Lic. Marta Graciela Ledesma y sobrinos; María Lilia y María Luz Palacios participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio de Villa la Punta.

PALACIOS, LUCAS BENJAMÍN ING. (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 5/6/19|. "Señor, dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Su hermano Lic. Carlos Hugo Palacios, su esposa Lic. Marta Graciela Ledesma y sus hijos María Lilia y María Luz Palacios participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán sepultados hoy a las 10 en el cementerio de Villa La Punta.

PALACIOS, LUCAS BENJAMÍN (ING.) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 5/6/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Manuel Franklin Ledesma y su esposa Lilia Carrizo, sus hijas Lic. Ledesma Lilia y Lic. Ledesma Marta participan de su fallecimiento y acompañan con profundo dolor a su hijo político Carlos Palacios y su mamá Elsa. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados en el cementerio de Villa la Punta, previo responso en la capilla Virgen del Carmen a las 10 hs.

PALACIOS, LUCAS BENJAMÍN (ING.) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 5/6/19|. "Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrira las puertas del reino celestial". Franklin Uñates y su esposa Lic. Lilia Ledesma e hijos Uñates María Luján, Uñates María de los Angeles y Uñates Gabriel Agustín, participan de su fallecimiento y acompañan con profundo dolor a Carlos Palacios y su mamá Elsa. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados en el cementerio de Villa la Punta, previo responso en la capilla Virgen del Carmen a las 10 hs.

PALACIOS, LUCAS BENJAMÍN (ING.) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 5/6/19|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Nilda Carrizo y Luis Comper, Elda Lucía Carrizo y Gerardo Acuña, Arq. Antonio Carrizo y Teresita Carrizo de Auad, participan con mucho dolor el fallecimiento del hermano de su sobrino Carlitos y su mamá Elsa. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados en el cementerio de Villa la Punta, previo responso en la capilla Virgen del Carmen a las 10 hs.

PARRADO, MARTÍN MARCOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Su esposa Azucena, sus hijos Hector, Julia, Carlos, Mirta y Negra, sus nietos y bisnetos participan de su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ceremonial, exequias y tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA

SUÁREZ, MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermano Néstor Alberto Goitea, su cuñada Marta Rivas y sus sobrinas Marcela y Eugenia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria

SUÁREZ, MARÍA DEL VALLE (Maruca) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. Rosa O. del Valle Lami Polti de Acuña y sus hijos Marcelo, José, Juan José, Roberto, Miguel y Javier Acuña, hijas políticas y nietos participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida Maruca, acompañando fraternalmente a su hermana Negrita, hijos y demás familiares en tan doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

TABOADA, MERCEDES ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. Su hijo Manuel Adolfo Taboada, hija pol. Susana, nietos Martin, Victor, Mariano, Luciano part. su fallecimiento y sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz a las 17 hs. casa de duelo s.v 2 P.L.Gallo 330 Serv. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

TAPIA, HORACIO (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 6/6/19|. Su esposa Andrea Stancampiano y sus hijos Lía y Gastón, participan a familiares y amigos de su fallecimiento. Sus restos serán cremados. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TAPIA, HORACIO (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 6/6/19|. Sus sobrinos Ana y Jorge Abdala, Santiago y Natalia Stancampiano Neme. Acompañan a sus primos Lía y Gastón en estos tristes momento. Sus restos serán cremados. Ruegan oraciones en su memoria.

TAPIA, HORACIO (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 6/6/19|. Rosa Llugdar, participa con profundo dolor el fallecimiento de su Yerno. Sus restos serán cremados. Ruegan oraciones en su memoria.

TAPIA, HORACIO (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 6/6/19|. Alberto y Sarita Stancampiano, participan con profundo dolor el fallecimiento de su hermano político. Sus restos serán cremados. Ruegan oraciones en su memoria.

ZORRILLA, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. Sus hijos María Clara, Lalo, Humberto, h. pol Jose Luis, Anita, Marta, nietos, nietos pol. bisnietos participan su fallec. y sus restos serán inhumados 15 hs cementerio Parque de la Paz, casa de duelo s.v 1 Serv. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

Invitación a Misa

ANTEZANA, ENRIQUE VLADIMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/19|. Su esposa Nena, sus hijos Gustavo, Fernando, Rosita y Rolando, hijos pol. y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs en la Capilla Virgen del Valle, Bº 1º Junta (Calle 12 de Octubre y San Juan), con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruuega una oración en su memoria.

BANCO DE DOMÍNGUEZ, ROSA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/17|. Su esposo Luis Alberto Domínguez, sus hijos Paola, Ariel, Iván y Florencia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús (Av. Colón 161), con motivo de cumplirse 2 años de su fallecimiento.

BIANCHINI DE FUHR, JOSEFINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Sus hijos Héctor Manuel, Jorge Enrique y Eduardo Ramón y sus respectivas familias, invitan a la misa hoy a las 20 en la iglesia la Merced con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor

CORIA, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d) Falleció el 7/5/19|. A un mes de tu partida no encuentro consuelo, hijo querido, descansa en paz, sed mi ángel que me cuida de arriba. Te amaré por siempre. Tu mamá Hilda, invita a la misa a realizarse hoy a las 20 en la pquia. San José del Bº Belgrano.

FACELLI, TOMASA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/19|. Feliz el que es educado por ti Señor, aquel a quién instruyes con tu ley, para darle un descanso, después de la adversidad. Salmo 94. Sus amigas y compañeras misioneras de la Virgen de Schoenstatt. Mirta, Zulema, Amanda, Norma, Blanquita y Lidia participan con profundo dolor su partida. Invitan a la misa hoy a un mes de su fallecimiento, a las 20 hs. en la parroquia Sta. Rita, del Bº Jorge Newbery.

LÓPEZ DE BAUDANO, HILDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 29/5/19|. Su cuñada Maga Baudano de González, sus hijas Susana , Kika y sus respectivas familias invitan a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

ROMERO, LORENA NATALIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/04|. "Lore, llevamos en nuestros corazones cada momento compartido, cada tierna caricia, tu bella sonrisa y tu dulce voz. Elegimos recordarte cada día con todo el amor que vos supiste darnos. Te extrañamos y amamos". Sus padres Lucho y Leticia, sus hermanas Ivana, Belén, Lucía, sus sobrinos y sus cuñados invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en el Oratorio Don Bosco, al cumplirse quince años de su partida.

Agradecimientos

Recordatorios

MOLINA DE EPSTEIN, ROSA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As el 4/5/19|. Quiero recordar a mi amiga Nené a un mes de su partida definitiva, manifestándole mi agradecimiento por esa Amistad Sincera, Bondadosa y Generosa que supo brindarme a mi y a mi flia. en todo momento. Hoy al cumplirse el mes de su ida al encuentro de nuestro Dios, ruego porque su alma esté gozando de la Gloria Divina y desde ahí envié a su flia. y a nosotros bendiciones. Dios guarde su alma, Amén. Totty, Dante y Ñata.

La Banda

CHÁVEZ, REINALDO AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. Pura Rosolino y Edmundo Trujillo y flia. participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan por el eterno descanso.

CHÁVEZ, REINALDO AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. Paulo Rosolino y flia. participan del fallecimiento de su cuñado y acompañan a su hermana y sobrinos en tan doloroso momento. Ruegan por el descanso eterno.

CHÁVEZ, REINALDO AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. Gladys Beatriz Figueroa y su hijo Alfredo Rosolino y flia. participan su fallecimiento y acompañan a su flia. Rogando por el eterno descanso.

CHÁVEZ, REINALDO AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. Lorena Ubaid y Davina Ubaid, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, REINALDO AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. Sus amigos que nunca te vamos a olvidar''. Nely Gimenez Vda. de Herrera, sus hijos Roxana, Gordo, Nene, Héctor, Heraldo, Roberto y Constanza, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, REINALDO AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. Su amigo Heraldo Herrera y su hijo Emanuel Herrera y flia, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, REINALDO AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. Omar Jaimez y flia, participa con profundo dolor y acompaña a su familia por irreparable perdida. Rogando oraciones en su memoria.

DÍAZ DE MÉNDEZ, RAMONA ESTEFANÍA (Fanny) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Su tía Nony, sus primos Carlos y Manolo y sus respectivas familias participan su fallecimiento con dolor y tristeza y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE MÉNDEZ, RAMONA ESTEFANÍA (Fanny) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Amiga de toda a vida, María Esther Barragán, y María y Valentino; sus sobrinas Graciela Vda. I. de Barragán; sus hijas Gabriela y Ana Verónica Barragán, con sus respectivos hijitos participan con profundo dolor su partida hacia el Reino de los Cielos. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ DE MÉNDEZ, RAMONA ESTEFANÍA (Fanny) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. "Señor ya esta ante ti, recíbela en tu reino'' Tu amiga Pirucha Torres y flia.

DÍAZ DE MÉNDEZ, RAMONA ESTEFANÍA (Fanny) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Guardaremos tus recuerdos en un selecto rincón de nuestro corazón por todo lo que nos brindaste en tu paso por esta vida. Susy, Vero, Sil, Leo y Manuel.

DÍAZ DE MÉNDEZ, RAMONA ESTEFANÍA (Fanny) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. "No llores si me amas, si por un instante pudieras contemplar como yo la belleza ante la cual las bellezas palidecen". Estely, Beni, Anita, Flor e Ignacio.

DÍAZ DE MÉNDEZ, RAMONA ESTEFANÍA (Fanny) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Con el corazón desgarrado por tu temprana partida, pero siempre con la esperanza en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Gachy, Virgi y Valentina, Edith y Rodrigo.

DÍAZ DE MÉNDEZ, RAMONA ESTEFANÍA (FANNY) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Cuando llegue el día que Dios a fijado y tu alma venga a este cielo, ese día vendrás a verme...Hasta el reencuentro Fany, con dolor e inmenso cariño te despedimos y confiamos en tu resurrección. Nena, Susy, Graciela, Edith, Estely.

DÍAZ DE MÉNDEZ, RAMONA ESTEFANÍA (Fanny) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Su ex-compañera Aida de Gorini, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares en tan triste momento. Elevando oraciones en su memoria.

FUNES DE QÜESTA, ENA ALISIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su matriculada Dra. Dora Alicia Questa, abuela del Dr. Mathías Cuesta Laudani y abuela política de la Dra. María Cristina Rusz Maidana. Ruegan oraciones en su memoria.

FUNES DE QÜESTA, ENA ALISIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. David Julián Jarma, Graciela Neirot de Jarma, hijos y nietos acompañan a la familia con profundo dolor en este difícil momento. Ruegan oraciones a su memoria.

FUNES DE QÜESTA, ENA ALISIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma, participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega Dra. Dora Alicia, Questa abuela del Dr. Mathías Cuesta Laudani y abuela política de la Dra. María Cristina Rusz Maidana. Ruega oraciones a su memoria.

GÓMEZ, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. Sus hijos Berta, Carmen, Yolanda Lilia, Nelva, Norma, Rubén y Aldo y demás flares.participan con profundo dolor, sus restos serán inhumdos a las 9 hs. en el cementerio de Clodomira. Ceremonial, exequias y tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA

LUNA, AIDÉ ELEONILDA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. Su hija Yecica, sus hermanos, Lelia y Siriaco, tios, sobrinos y demás fliares part. su fallec. y sus restos serán inhumados cementerio de Robles Serv. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

NORIEGA, FÉLIX ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Personal administrativo, maestranza y alumnos del SEA participan con profundo dolor el fallecimiento del padre político de su compañera Lic. Patricia Gardela y acompañan a su familia.

SAYAGO, VÉRONICA ROSANA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Su esposo Manuel, sus hijos Maziel, Ulices, Juan, Nancy, su madre Rosalva, Sus Hermanos Carmen, Silvia, Sandra, Yolanda, Sobrinos, nietos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

Interior

FARÍAS DE GIL HERNÁNDEZ, GLADYS ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Rulo Mulki y Nena Neme participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en estos tristes momentos. Se eleva una plegaria en su memoria, rogando por el eterno descanso de su alma.

PÉREZ, HÉCTOR AUGUSTO (DIÁCONO) (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. La parroquia Nuestra Sra. del Valle Santuario de Garza y el Santuario del Señor de los Milagros de Mailín participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares, esposa e hijos y elevan oración en su memoria. Serv. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

LEDESMA, ALDO CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Hace un año partiste de este mundo y hasta ahora sigo extrañándote como el primer día. No puedo creer que te hayas ido tan rápido y me duele tu ausencia, por eso no logro acostumbrarme a estar sin ti. Tu compañera Rosi Castaño y familia invitamos al responso a realizarse el sábado 8 de junio las 10 hs. en el cementerio La Esperanza de Clodomira.