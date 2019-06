Advierten que con el frío llega la temporada con más casos de infartos

06/06/2019 - 23:41 Santiago

Los cambios de temperaturas ponen a prueba el cuerpo, forzando a varios de sus sistemas, especialmente el sistema cardiovascular. Entre los esfuerzos adaptativos del organismo se encuentra el aumento de la frecuencia cardíaca, la pérdida de líquidos por dilatación periférica de vasos menores y capilares, y el aumento de la frecuencia respiratoria.

“De alguna forma, es como si el corazón tuviera que soportar una prueba de esfuerzo. Los cambios de estación, especialmente en épocas de frío, pueden influir en la actividad corporal modificando el tono simpático, la viscosidad sanguínea, la tensión arterial y la frecuencia cardiaca, que tienden a aumentar, incrementando a su vez la demanda de oxígeno del organismo”, asegura la doctora Sandra Swieszkowski, del servicio de Cardiología del Sanatorio Otamendi.

Estas dificultades tienen especial impacto en pacientes con antecedentes de enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y respiratorias. Por este motivo, deben ser tenidas en cuenta algunas pautas que ayudarán a mantenerse saludable.

Según estimó la Secretaría de Salud de la Nación el año pasado, uno de cada cinco fallecimientos en el país es atribuible a causas cardíacas.

Como medida general, hay que tener en cuenta que no es conveniente exponerse a bajas temperaturas. También es fundamental hidratarse en cantidad suficiente para evitar riesgo cardiovascular.

El alcohol no es recomendable durante los momentos de bajas temperaturas: además de no ser un buen rehidratante, no aumenta la temperatura corporal. Swieszkowski explica que “la ingesta excesiva y brusca de bebidas alcohólicas puede provocar trastornos en el ritmo cardíaco y un cierto grado de insuficiencia contráctil”.

Un aspecto muchas veces soslayado en el manejo del frío para el organismo, es que descansar la cantidad necesaria de horas es fundamental. Según Swieszkowski: “La falta de sueño aumenta los niveles en sangre de las hormonas del estrés: durante estos meses las personas suelen estar más preocupadas, lo que incrementa la tensión arterial y la frecuencia cardiaca. Esta es de las temporadas con mayor número de infartos”.