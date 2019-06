“Empezó a tirar trompadas, salió a la calle, lo seguí y pasó lo que no tenía que pasar”

06/06/2019 - 23:50 Policiales

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Culpable y -aparentemente- arrepentido por saber que había cometido una “locura impensada”, Rubén Brandán -el hombre que asesinó a su yerno, Maximiliano Rodríguez- se refirió al trágico hecho a través de un audio de WhatsApp que se viralizó y corrió como reguero de pólvora por toda Las Termas. Como se recordará, el sangriento hecho se registró la noche del miércoles cuando Maximiliano Rodríguez caminaba por la calle Absalón Rojas y antes de doblar en la intersección con Néstor Kirchner en el Bº 25 de Mayo, se encontró con su suegro Ramón Brandán.

Los hombres habrían mantenido una discusión que culminó cuando Brandán le asestó al joven una puñalada mortal a la altura del corazón. Brandán se subió a su moto y se dio a la fuga, mientras que la víctima caminó 30 metros, aproximadamente, y antes de llegar a la calle Néstor Kirchner, se desplomó y falleció en el Hospital Zonal de Las Termas, donde había sido asistido de urgencia. Mientras su yerno era trasladado al nosocomio, el acusado se retiró del lugar y por varias horas permaneció oculto en un predio cercano a una ex cancha de golf y desde allí envió un audio donde contaba su versión de los hechos.

“No sé qué hacer, me siento perdido, me siento mal. Toda Las Termas me conoce; saben que soy una persona de trabajo. Ese infeliz que tengo de yerno me cansó. Me vivía haciendo problemas, le di un techo, y hasta criarle su propia hija”, sostiene el acusado de homicidio, haciendo referencia a la relación que tenía con la pareja de su hija.

Continuó diciendo: “Consumía droga, era un delincuente. Me presionaba y me buscaba peleas, estaba cansado de tantas injusticias, todas las veces hacía problemas en mi casa. Este tipo robó y hace unos días, estuvo preso, lo largaron y se fue a mi casa. Y le reclamé las cosas que estaban mal. Le dije tienes una hija de 1 año y cuatro meses que te la estoy criando y encima la embarazaste a mi hija y en ese momento se molestó y me empezó a tirar trompadas y salió corriendo a la calle”.

Sobre el ataque explica: “Lo seguí y como un pelotu... pasó lo que no tenía que pasar, tomé un cuchillo y pasó”.

Dentro de la angustia y la culpa, Brandán sin saber que su yerno había muerto siguió con su relato. “Me dijeron que está grave. Dios quiera que se salve, estoy perdido. A esta altura de mi vida que tengo que pasar esto. No sé qué hacer, me cansé de hablar con la madre, pero nunca se preocuparon. Ahora yo tendré que pagar mientras que esta persona robaba y salía como si nada”, finalizó.

Brandán fue aprehendido, tras dos allanamientos que realizaron los uniformados por orden del Dr. Silvio Sálice, juez de Control y Garantías.

El imptuado estaba escondido en un predio donde trabajaba como sereno. Quedó alojado en la Departamental Nº6, a disposición del representante del Ministerio Público Fiscal.

TESTIMONIO DE LA ABUELA

“Maxi no se merecía morir así, no merecía que lo maten”

Isabel Palomino, abuela de la víctima, habló con Noticiero 7 y manifestó: “Se juntó con esta chica y se fue a vivir. Me contaba que comían aparte de los familiares de ella. Me contaba que su suegro no me da de comer ni a él ni a su concubina, porque él no tenía para poner. Además le mezquinaban el lavarropas, entonces comían aquí, lavaban aquí”.

Consternada por la tragedia, Isabel contó que “Maxi trabajaba en una verdulería, pero se dormía y lo despidieron, después de un tiempo volvió. Después trabajó en una panadería donde actualmente estaba trabajando”.

Consultada sobre la relación con su suegro, Isabel sostuvo que “siempre fue conflictiva. Una vez vino hasta aquí siguiéndolo para pegarlo y yo lo ayudé. Él (por Rubén) tiraba ladrillos a la casa y después se fue”. Sobre la relación de pareja expresó: “Yo los veía bien, ellos vendían tortilla juntos, siempre estaban juntos y andaban con la bebé”.

“No pensé que iba a terminar así, no merecía que lo maten. Debía haberle dicho que se vaya de la casa, pero no hacerle eso. Maxi no se merecía morir así”, concluyó la mujer.