No le renovarán el contrato al volante Fernando Belluschi

06/06/2019 - 23:53 Deportivo

El mediocampista Fernando Belluschi no seguirá en el plantel de San Lorenzo, ahora dirigido por Juan Antonio Pizzi, ya que los directivos no le renovarán el contrato que vence el 30 de junio. Una de las primera decisiones, fruto de la reunión del flamante entrenador y el presidente del club azulgrana, Matías Lammens, será no renovarle el contrato al jugador, de 35 años, quien quedará en condición de libre.

Es posible que el volante santafesino continúe su carrera en el club que lo vio nacer en el fútbol profesional en 2002, Newell’s Old Boys de Rosario, o en Chile, de donde tuvo sondeos.

También, por el arquero Fernando Monetti, cuyo préstamo de Atlético Nacional de Medellín vence el 30 de junio y tiene deseos de continuar en un club del exterior, se decidió repatriar a Nicolás Navarro.

El jugador, de 34 años, ahora a préstamo en Querétaro de México, es el indicado para reemplazar al “Mono” y jugó su último partido como titular en la derrota del equipo albiazul por 4-1 ante Tigres, el 17 de marzo último.

Además, se confirmó que no continuarán en el club de Boedo los delanteros colombianos Andrés Rentería y Gustavo Torres, que aunque el contrato que tienen vence en diciembre, la decisión de los dirigentes es rescindirlos.

El principal objetivo de Pizzi es tener armado el plantel para encarar el partido por octavos de final de la Copa Libertadores de América ante Cerro Porteño de Paraguay, el miércoles 24 de julio a las 19.15 en el Nuevo Gasómetro.