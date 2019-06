Personalidades de los distintos ámbitos saludaron a EL LIBERAL

07/06/2019 - 00:42 Santiago

A nuestra Redacción llegaron numerosos y cálidos saludos de personalidades e instituciones nacionales y locales del mundo de la política, de la Justicia, del Poder Legislativo, del deporte y la cultura, y las entidades más representativas de la sociedad santiagueña. A todos ellos, gracias por los conceptos elogiosos que hacen redoblar nuestro esfuerzo diario por informar con compromiso social y el máximo rigor profesional.



Dr. Gerardo Zamora Gobernador de la provincia



“Desarrollan un trabajo diario invalorable”



En esta fecha tan especial, hago llegar mi más afectuoso saludo a todos los periodistas en su día.

Y quiero destacar especialmente, el invalorable trabajo cotidiano que hombres y mujeres de mi provincia realizan desde esa noble tarea!!! ¡¡¡FELIZ DÍA DEL PERIODISTA!!!

Superior Tribunal de Justicia

“Compromiso por revelar la verdad”

El Superior Tribunal de Justicia saluda cordialmente a los profesionales de los medios de comunicación en su día. Su misión de informar con objetividad a la comunidad es esencial en una sociedad democrática y plural. Por esa razón, queremos expresarles nuestro reconocimiento a su labor y compromiso por revelar la verdad de los acontecimientos.

José Emilio Neder Vicegobernador de la provincia

“Refleja el sentir y el hacer de todos los santiagueños”

Al Sr. Director Editorial del Diario EL LIBERAL , Lic. Gustavo Ick, de mi mayor consideración: Con motivo de conmemorarse el Día del Periodista, hago llegar mi afectuoso saludo a todo el personal que compone la redacción del diario EL LIBERAL, y resalto el desempeño de su labor cotidiana manteniendo inalterable la esencia que distingue a este medio gráfico desde su condición de Decano del Norte Argentino: refleja el sentir y el hacer de los santiagueños.

La diversidad, componente esencial de la vida democrática, encuentra siempre en las páginas de EL LIBERAL, y en los diferentes soportes que multiplican el acceso a través de la modernidad tecnológica, un ámbito pluralista y un espacio de reflexión que surge de la responsabilidad profesional con que cada cronista desempeña su tarea, respaldado por la empresa que sostiene la línea editorial.

Felicitaciones y a seguir adelante con tan significativa tarea.









Elías Suárez Jefe de Gabinete de Ministros



“Ejercen una noble función día a día"

Al celebrarse el Día del Periodista les hago llegar mi saludo afectuoso a todos los que ejercen esta noble función. Es permanente mi reconocimiento por su labor. Destaco la vocación y el compromiso de quienes tienen la responsabilidad de mantener informada a nuestra comunidad de toda la provincia. FELIZ DÍA DEL PERIODISTA.







José Gómez Secretario General de la CGT



“Estamos agradecidos por el apoyo constante a los gremios”



Mi afecto y reconocimiento a todos lo que cumplen esta digna labor, que en este momento tan difícil, ser objetivos y decir la verdad no es una tarea fácil. Para ustedes un fuerte abrazo y en nombre mío de toda la CGT, agradecidos por el apoyo constante al trabajo que realizamos en cada uno de los gremios. UN FUERTE SALUDO CON EL AFECTO DE SIEMPRE.





Dr. Ricardo Daives Ministro de Justicia y DD. HH.



“Vocación y compromiso con la ciudadanía"



En el Día del Periodista quiero saludar al director de Diario El Liberal Lic. Gustavo Ick y a todos los periodistas por la valiosa tarea que realizan desde la vocación y el compromiso con la ciudadanía.



Sabemos que la prensa juega un rol fundamental en el sistema democrático. Su aporte es muy valioso en el fortalecimiento a las condiciones generales que nos posibilitan a todos los santiagueños, alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. En ese sentido se debe seguir trabajando en la misión de dar forma concreta a la garantía constitucional de pensar y expresarse en libertad, desde un verdadero y responsable acceso a la información y a la palabra.







Dr. Ángel Hugo Niccolai Ministro de Desarrollo Social, Promoción Humana y Relaciones Institucionales con la Comunidad



“Fieles defensores de la libertad de prensa”



Al Lic. Gustavo Ick, Director Editorial: tengo el agrado de dirigirme a usted y por vuestro digno intermedio al plantel de periodistas del Diario EL LIBERAL , a los fines de hacerle llegar mis sinceras felicitaciones con motivo de celebrarse el 7 de junio, el Día del Periodista.



Los medios de comunicación se convirtieron en un aspecto fundamental de la democracia, reconociendo como derecho fundamental a la libertad de prensa, y por ello, a la libertad de expresión.



Ese derecho sumado a una libertad de prensa libre, pluralista e independiente, son componentes esenciales de toda sociedad democrática.









Daniel Scioli Diputado nacional y precandidato presidencial del PJ

“Saludo a quienes honran la profesión en el prestigioso diario EL LIBERAL”

En este Día del Periodista saludo especialmente a quienes honran la profesión en el prestigioso diario EL LIBERAL, de una provincia tan cara a mis sentimientos, haciendo extensivo el mismo al director, licenciado Gustavo Ick, aprovechando para destacar la labor diaria que llevan adelante. La libertad de expresión es una herramienta irremplazable para la democracia. Los aliento a seguir ejerciendo su profesión con responsabilidad, honestidad intelectual y espíritu constructivo.







Reconocimiento en Las Termas

Especialmente invitado desde la institución educativa, especificamante desde la carrera de la tecnicatura en Comunicación Social, el periodista Marcelo Alfaro brindó una amplia charla a los alumnos. El periodista de EL LIBERAL Marcelo Alfaro cerró ciclo de conferencias por el Día del Periodista en el ISFDC 2 de Las Termas de Río Hondo.





Dr. Oscar Herrera Ahuad Gobernador electo de Misiones

“EL LIBERAL me recuerda a mi época de infancia”



Quiero agradecer el contacto y la comunicación que tuvo diario EL LIBERAL con mi persona porque con ello tuve la posibilidad de compartir mi historia con los santiagueños. Mi reconocimiento al Director Editorial, Lic. Gustavo Ick, a todos los periodistas de tan prestigioso medio.



EL LIBERAL me recuerda a mi época de infancia cuando mi padre lo leía y acá en Misiones, mis familiares en Santiago del Estero me muestran el diario frecuentemente, y a través de este medio, puedo estar al tanto de todo lo que pasa en la provincia donde nací. ¡Que pasen un feliz día!











Ing. Norma Fuentes Intendente de la Capital

“Acompaña a las transformaciones de cada época transitada”



Al Director Editorial del diario EL LIBERAL: Lic. Gustavo Eduardo Ick.



Quiero hacer llegar mis cordiales saludos a los directivos y empleados del diario El Liberal , por la celebración del Día del Periodista.



A lo largo de su centenaria historia, El Liberal ha dado muestras de su responsabilidad al momento de ejercer su actividad periodística, y a la vez pudo adaptarse y acompañar las transformaciones de cada época transitada. El compromiso por la verdad y la multiplicidad de pensamientos hacen del periodismo una de sus virtudes más preciadas que se reflejan en sus páginas.



Desde la Municipalidad de la Capital además quiero agradecer la disposición de este medio para difundir los actos de gobierno para que los vecinos estén informados de nuestras actividades.









Pablo Mirolo Intendente de La Banda

“Compromiso en la tarea de informar”



Quiero aprovechar la oportunidad para mandarles un abrazo muy fuerte y saludarlos en su día a todos los periodistas y trabajadores de prensa, agradecerles por el compromiso en el trabajo que realizan a diario, informando con total objetividad, especialmente difundiendo lo que hacemos en el municipio de La Banda para todos nuestros vecinos, en la búsqueda única de la verdad. Quiero felicitarlos e instarlos a que sigan por la misma senda. ¡Feliz día del Periodista!







Jorge Mukdise Intendente de Las Termas



“Un fuerte abrazo a toda la familia de El Liberal”



Aprovechando el Día del Periodista, quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo a todo el equipo y la familia de EL LIBERAL, a los trabajadores y a los miembros del directorio, a su Director Editorial, Lic. Gustavo Ick. Además, quiero felicitarlos por la labor que realizan día a día llevando las noticias y la información a todos los santiagueños.