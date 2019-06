Cargado de optimismo, Central Córdoba partió anoche en busca del ascenso

07/06/2019 - 01:00 Deportivo

Con las valijas cargadas con optimismo y con el ánimo por las nubes por el soñado presente, el plantel profesional de Central Córdoba, partió anoche con destino a la provincia de Buenos Aires, donde mañana jugará ante Sarmiento de Junín, en busca del ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

La delegación ferroviaria compuesta por los futbolistas y parte de la comisión directiva, viajó anoche vía aérea, hacia la Capital Federal, donde pasaron la noche y hoy después del mediodía, recién se trasladarán a la ciudad de Junín. Allí quedaran concentrados hasta el momento de disputar el encuentro decisivo.

Entre los que abordaron el viaje, estuvo el mediapunta Facundo Melivilo, quien podría jugar desde el inicio o bien ocupar un lugar en el banco de suplentes. Otro que también formó parte de la delegación es el mediocampista Cristian Vega.

Un total de 19 futbolistas fueron los citados, entre ellos, los arqueros César Taborda y Maximiliano Cavallotti. Los defensores: Cristian Díaz, Alexis Ferrero, Francisco Dutari, Hugo Vera Oviedo, Fernando Piñero y Jonathan Bay, Los mediocampistas Renzo Pérez, Santiago Galucci Otero, Cristian Vega, Alfredo Ramírez, Pablo Ortega, Nahuel Lujan, Ezequiel Barrionuevo, Marcos Sánchez y Facundo Melivilo. Además de los delanteros Diego Jara y Javier Rossi.

Los que se quedaron afuera de esta convocatoria, en comparación al primer partido, fueron Lautaro Robles, Mauro Barraza y Maki Salces. En lugar de ellos, se incluyó a Vega y Melivilo.

Junto al grupo de jugadores y cuerpo técnico, también viajaron el presidente de la institución José Alfano, el vicepresidente Víctor Paz Trotta y los directivos Leandro Basbus y Luis Diego Zalazar.

Hoy viajarán con el mismo destino, pero por vía terrestre, el resto de los futbolistas del plantel, como de la comisión directiva.

La idea es que todo el plantel futbolistico y dirigencial acompañen al equipo, en el último partido de la temporada.

Sin definición

A pesar de restar pocas horas para uno de los partidos más trascendentes de la historia de Central Córdoba, el entrenador aún no confirmó el once inicial. Su principal preocupación pasa por el mediapunta Facundo Melivilo, quien desde hace un par de partidos no puede jugar por una fuerte dolencia.

El ex Chacarita, fue exigido en la práctica de ayer y pese a haber respondido bien, el DT no lo confirmó como titular. Se especula que Coleoni tome la decisión instantes previos al partido para crear confusión en el rival.

Otro que mostró mejoría en su evolución física fue el Kili Vega. El mediocampista entrenó en la semana, a la par de sus compañeros y eso alentó al cuerpo técnico. Que este sea parte de la delegación, no confirma su presencia desde el arranque, aunque aguardaría su memento en el banco de sustitutos.

De todas formas, se especula con que Central Córdoba salga a la cancha con César Taborda; Cristian Díaz, Alexis Ferrero, Hugo Vera Oviedo y Jonathan Bay; Pablo Ortega o Facundo Melivilo, Santiago Gallucci, Alfredo Ramírez y Nahuel Luján; Javier Rossi y Marcos Sánchez.

Cabe recordar que el primer partido de la serie final del Reducido, terminó empatado en un gol y mañana, el ganador será quien acompañe a Arsenal para disputar la próxima Superliga. En caso de que los segundo noventa minutos terminen empatados, el ascenso se definirá desde el punto de penal.

Hasta el momento, el “ferroviario” y el “Verde” de Junín, se enfrentaron en dos ocasiones. Ambas fueron en esta temporadas y en esas dos ocasiones, el resultado fue el mismo: 1 a 1.

Este tercer juego, sin dudas será el más importante entre ambos y aunque Sarmiento contará con el apoyo de su público, el pueblo ferroviario se esperanza en la confianza que aman sus futbolistas y por los buenos resultados que cosecharon fuera del Oeste.