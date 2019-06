CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de junio de 2019

07/06/2019 - 20:35 Cartelera

CANAL 07

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

(CONTINUACIÓN)

12.30 CINE. LEJOS DE CASA

14.00 SORTEO DE

MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 FINDE EN NICK

17.45 CLUB 57

18.30 LOS SIMPSONS

21.00 CASADOS CON HIJOS

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH. PODEMOS HABLAR

00.30 ESPECIAL SALTA

01.15 CIERRE DE

TRANSMISION





AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.30 MODO SELFIE





TV PÚBLICA

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

15.00 ENCUENTRO

16.00 ABIERTO AL PÚBLICO

17.00 LOS 7 LOCOS

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

20.00 BIEN AL SUR





CANAL 9

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 JINETEANDO

14.00 EL CHAVO

18.00 DALE LIKE

20.00 IMPLACABLES

22.00 CINE ARGENTINO





EL TRECE

09.00 GATURRO, LA SERIE

09.15 PANAM Y CIRCO

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.00 LA NOCHE DE MIRTHA





CANAL 14

12.00 FANÁTICAS

13.00 RECORDANDO

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 SÁBADO SAGRADO

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONIA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 RECORDANDO

21.30 RODANDO FOOD TRUCKS

22.00 TICKET AL SHOW

23.00 ALTO CONTRASTE





CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS 2ª EDICIÓN

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR,

CONDUCIDO POR ELISA RAMOS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.59 BATMAN. GOTHAM A LUZ DE GAS

08.32 AÑO BISIESTO

10.26 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA

MUERTE

13.22 FIN DE CURSO

15.21 AÑO BISIESTO

17.15 AMIGOS DE MÁS

19.04 PIRATAS DEL CARIBE. EL COFRE DE LA

MUERTE

22.00 PARADISE LOST 3. PURGATORIO

TCM

07.06 LOST - T. 1 - EP. 16 - OUTLAWS

07.51 LOST - T. 1 - EP. 17 - ... IN TRANSLATION

08.35 LOST - T. 1 - EP. 18 - NUMBERS

09.20 LOST - T. 1 - EP. 19 - DEUS EX MACHINA

10.04 LOST - T. 1 - EP. 20 - DO NO HARM

10.49 LOST - T. 1 - EP. 21 - THE GREATER GOOD

11.33 LOST - T. 1 - EP. 22 - BORN TO RUN

12.18 LOST - T. 1 - EP. 23 - EXODUS - PART 1

13.02 LOST - T. 2 - EP. 1 - MAN OF SCIENCE,

MAN OF FAITH

13.47 LOST - T. 2 - EP. 2 - ADRIFT

14.30 LOST - T. 2 - EP. 3 - ORIENTATION

15.15 LOST - T. 2 - EP. 4 - EVERYBODY HATES

HUGO

15.59 DICEN POR AHÍ...

17.41 KARATE KID III, EL DESAFÍO FINAL

19.54 SINTONÍA DE AMOR

22.00 EL GUARDAESPALDAS

TNT

07.10 TRIUNFOS ROBADOS. PELEA HASTA EL

FINAL

09.03 HAPPY FEET

10.55 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE - PARTE

13.29 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE - PARTE

15.48 SÍGUEME EL ROLLO

17.56 LA PROPUESTA

20.01 CENICIENTA

22.00 GIGANTES DE ACERO

SPACE

06.00 CORAZÓN DE CABALLERO

07.27 STAR WARS. EPISODIO I - LA AMENAZA

FANTASMA

10.01 SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO PASADO

11.49 ANACONDA

13.24 GODZILLA

15.55 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA

FUERZA

18.21 EL TESORO DEL AMAZONAS

20.14 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

22.00 CUANDO LAS LUCES SE APAGAN

23.34 FURIA. LAS PELEAS DE CARLOS MONZÓN

CINECANAL

11.10 EL PLANETA DE LOS SIMIOS

13.20 EL HOBBIT. LA BATALLA DE LOS CINCO

EJÉRCITOS

15.45 TRANSFORMERS. LA VENGANZA DE

LOS CAÍDOS

18.25 HÉRCULES

20.20 KUNG FU PANDA 2

22.00 THOR

AXN

08.00 C.S.I. - T. 4 - EP. 21 - TURN OF THE

SCREWS

12.00 CRIMINAL MINDS - T. 2 - EP. 45 - NO

WAY OUT - PART 2. THE EVOLUTION OF FRANK

22.00 HOMBRES DE NEGRO 3





A DÓNDE IR

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

*SÁBADO 8, A LAS 23,

FIESTA NORTEÑA CON LOS

SANTIAGUEÑOS DEL ALBA,

TATIANA DIAZ Y ARTISTAS

INVITADOS.

CAYOCOCO

(AUTOPISTA JUAN PERÓN)

+ SÁBADO 8, A LAS 23, LA

FIESTA DEL DESIERTO CON

LOS ARCANOS DEL DESIERTO,

LA BANDA DEL PETISO,

ULTRAVIOLETA Y SOL DEL

MONTE.

+ VIERNES 14, A LAS 23,

LOLOUBIZARRO, CON MALA

FAMA, LAGARTOS DUB, LOS

KARANES Y SU TRIBUTO A LOS

FABULOSOS CADILLACS, DJ

MAGDA DARCKUK, DJ CACHO

FRÁGOLA Y DJ AY DOLORES.

DELFINA BAR

(ROCA 353)

*SÁBADO 8, A LAS 23.30,

TUFISINA DISCOS PRESENTA “TUS

MONITORES”, “ALEM (TUC.), “LA

MAREA INFINITA” Y “CORP 86”.

PLAZA ABSALÓN ROJAS

EL SÁBADO 8, A LAS 14, FESTIVAL

SOLIDARIO POR LOS JURÍES CON

JUAN SAAVEDRA, MARCELO

VÉLIZ, CLAUDIO ACOSTA, PABLO

CARABAJAL, SALITRAL, LA

CRUZ DANZA, VERO SARDAÑA,

CAROLINA HAICK Y MARCOS

BARRIONUEVO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

+ VIERNES 21, A LAS 22, “EL

VESTIDOR”, CON ARTURO PUIG Y

JORGE MARRALE.





CINES

SUNSTAR

GODZILA 2 (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

08,09/06 14:30 hs (Cast) 17:30 hs

(Cast)

10,11,12/06 17:30 hs (Cast)

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (3D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

08/06 20:35 hs (Cast) 00:00 hs

(Cast)

09 AL 12/06 21:40 hs (Cast)

X-MEN (3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

08/06 14:45 hs (Cast) 17:30 hs (Cast)

20:00 hs (Cast) 22:20 hs (Cast)

00:40 hs (Cast)

09/06 14:45 hs (Cast) 17:30 hs (Cast)

20:00 hs (Cast) 22:20 hs (Cast)

MI MASCOTA ES UN LEÓN

(2D) DRAMA (ATP)

08,09/06 14:20 hs (Cast) 17:00 hs

(Cast)

ROCKETMAN (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

HASTA EL 12/06 19:30 hs (Subt)

JOHN WICK 3 (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

08/06 22:00 hs (Subt) 00:35 hs

(Subt)

X-MEN (2D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

08/06 14:30 hs (Cast) 17:00 hs (Cast)

19:40 hs (Cast) 22:00 hs (Subt)

00:20 hs (Subt)

ALADDIN (2D)

AVENTURA (ATP)

08/06 14:10 hs (Cast) 16:45 hs (Cast)

19:20 hs (Cast) 22:00 hs (Cast)

00:35 hs (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

ALADDIN ATP con Leyenda

CASTELLANO 2D 17:20 - 19:20-

20:00 -

GODZILLA II: APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 3D 22:50-

SUBTITULADO 2D 22:50 (SOLO JUEVES)

X-MEN: DARK PROENIX APTA

13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00- 17:40-

22:00- 22:40

CASTELLANO 3D 20:10-

PODES ADQUIRIR LAS ENTRADAS

EN MIBOLETERIA.COM.AR

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DIAS A PARTIR DE LAS

15:00 HS

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $230

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$150 todos los días

3D Entrada General: $240

Jubilados, Docentes y Estudiantes:

$160 todos los días.