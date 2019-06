Juana Viale: “Hago lo mío, lo bueno es que nada me detiene”

07/06/2019 - 20:42 Pura Vida

La actriz argentina Juana Viale, quien se encuentra en España con motivo del estreno internacional de su película “Camino Sinuoso” en la Muestra de Cine Latinoamericano de Cataluña, en Lérida, disfruta de la tranquilidad de estar en el foco sin la intensidad que por momentos padece en la Argentina y afirma estar “muy bien a nivel profesional”.

“Me siento muy bien a nivel profesional, ya son muchos años de trabajo, de esfuerzo, también de hacer muchas veces cosas que no me gustan, pero me siento muy afortunada de poder viajar gracias a mi trabajo, de transitar distintas historias, de estar en manos de diferentes directores, con distintas visiones”, afirmó Viale en su entrevista con Telam.

En “Camino Sinuoso”, la nieta de Mirtha Legrand encarna el papel de Mía, una ex atleta olímpica que vio su carrera frustrada cuando fue expulsada de la alta competición por el uso de drogas no permitidas, que le suministraba su padre sin su consentimiento. Una desgracia familiar lleva a que Mía regrese a su pueblo, en la Patagonia argentina, donde debe enfrentarse al pasado y adoptar decisiones que serán trascendentales.

¿Qué fue lo que te atrajo de este papel protagónico?

“Era un desafío interesante por la historia de vida de ella, que es tan distinta a mí, como persona. Por eso me parecía que eran unas buenas reglas para jugar. Lo más difícil fue no juzgar al personaje. Estar en el rol sin pensar el porqué de sus elecciones y su forma de vivir bajo esas circunstancias. Intenté transitar desde el lugar más humano”.

¿Cómo te enfrentas a las críticas dañinas por las redes sociales?

A mí eso no me afecta en nada, la verdad. Lo tomo como parte del oficio de ciertos seres humanos que elegimos ciertos caminos. Yo soy una mina que labura, trabaja, hago lo mío, soy madre... lo bueno es que nada me detiene. l