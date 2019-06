Mirtha está de regreso

07/06/2019 - 20:48 Pura Vida

A penas había salido del quirófano aquel 12 de mayo, Mirtha Legrand preguntó cuándo podría volver a la conducción de “La Noche de Mirtha” que va los sábados a las 20, por El Trece, y “Almorzando con Mirtha Legrand”, que se emite los domingos por la misma pantalla. Si bien los médicos le anticiparon que necesitaría un mes para recuperarse de la cirugía por una brida intestinal a la que había sido sometida, la “Chiqui” conservaba las esperanzas de poder regresar antes de ese plazo.

Sin embargo, su hija Marcela Tinayre, a quien hablaron para un reemplazo por un solo fin de semana terminó conduciendo sus ciclos durante tres emisiones. Aunque la última vez ya anunció el retorno de su madre, lo que confirma el spot publicitario de El Trece, con el anuncio formal del regreso de Mirtha.

Recuperada totalmente de la cirugía que le practicaron, Mirtha hará hoy su regreso triunfal con seis kilos menos, los cuales perdió a raíz de los cuidados que le demandó la operación y que, según le dijo a sus íntimos le ayudan a verse mejor.

“La Chiqui” se prepara para lucir impecable esta noche con un diseño de Mario Vidal y Edgardo Cotón de la firma Iara, quienes la visten desde hace años, según adelantó Perfil. Así se supo que tiene dos vestidos preparados: uno en color nude, de organza bordado y otro de chiffón negro. Por primera vez, y luego de muchos años de confeccionarle las prendas sin probárselas previamente, los diseñadores debieron acordar realizarle una prueba ya que los seis kilos que perdió afectaron a sus medidas. Respecto del peinado, estará a cargo de Gaviota de “Ciclos Buenos Aires” y el colorista, Ariel Pallazo de la misma peluquería, le hará el color hoy por la mañana ya que, Lía Sánchez, su peinadora de toda la vida, se recupera de un problema de salud. El make up estará, como siempre, a cargo de Gladis Andrade. Si bien aún no había regresado a los programas, el domingo 26 de mayo y el domingo 2 de junio, la “Chiqui” recibió a sus amigos de siempre para tomar el té en su piso de Libertador y Scalabrini Ortiz. Los comensales fueron 9 en total, incluidos sus hermanos, Josecito y Goldie Martínez Suárez y durante el último domingo, Mirtha comentó que la había llamado Luis Ventura para decirle que “sin su presencia la ceremonia de los Martín Fierro no sería lo mismo”, pero que ella le respondió “que su decisión tenía que ver con que aún no se siente fuerte como para permanecer fuera de su casa durante seis horas”. Luego de la pregunta de una invitada si ya había perdonado a Ventura por el desagradable comentario que hizo cuando se descompuso y debió ser operada, ella aseguró con un dejo de tristeza: “Soy memoriosa y trato de no sentir rencor. Realmente fue tan desagradable su comentario que prefiero no recordarlo”.

Efectivamente, Mirtha Legrand no asistirá mañana a la entrega de los Premios Martín Fierro y será su segunda ausencia en dos décadas. La primera fue cuando falleció su hijo Daniel Tinayre.

No trascendieron los nombres de los invitados de Mirtha para esta noche, aunque ya no enfrenta en la franja horaria a su principal contrincante de la temporada anterior, Andy Kusnetzoff (Telefé), ya que su programa va a las 20, y “PH:Podemos Hablar”, a las 22. l