FÚNEBRES | 8 de junio de 2019

07/06/2019 - 23:37 Funebres

FALLECIMIENTOS

- Cristian Javier Giménez (Pampa de los Guanacos

- Elvira Elena Villalba (Suncho Corral)

- Teresa del Carmen Ruben (La Banda)

- Blanca Hom (Las Termas de Río Hondo)

- Rubén Arcángel Gramajo (Silípica)

- Raúl René Abdala (La Banda)

- Nilda Anabel Navarrete de Suárez

Sepelios Participaciones

ACUÑA, MARIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Su esposa: Myriam Cejas, sus hijos: Aylin, Leandro y Benjamin, part. su fallec., sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de La Paz. HAMBUGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ACUÑA, MARIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. La honorable comisión directiva y empleadas del Sindicato de Empleados de Farmacia de Sgo. del Estero (S.E.F.S.E.) participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano político del compañero secretario tesorero de la Organización: Víctor Manuel Cejas y acompañan a toda su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ACUÑA, MARIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Juan Daniel, César Ricardo, Karina Elizabeth, Marina Angélica, Marcelo Daniel, Guillermo Lisandro, Miguel Ángel, Omar Emilio, Juan Carlos, Rita Elizabeth, Christian Ariel, Walter Ariel, Gladys Elizabeth, Pablo Mauricio, Cristian David, María Laura, José Ramón, Ángel Alberto Ovejero y Juan Infante participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano político de nuestros compañeros de Comisión Directiva: Víctor Manuel Cejas y Marcelo Daniel Cejas y acompañan a su familia en tan triste momento. Elevan oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

ACUÑA, MARIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Su cuñado Víctor Cejas, Silvia, Leisa y Gabriela, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ACUÑA, MARIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Su suegra Amanda, cuñados Víctor, Daniel, Mariela, Silvia, Margarita, y Mario, sobrinos Leisa, Gabriela, Gonzalo, Daniela, Ramiro, Maxi y Sabrina participan con profundo dolor la partida de nuestro querido Eduardo.

ACUÑA, MARIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. El entrenador de su hijo Benja; Fredy Anauate y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ACUÑA, MARIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. La H. C. D. del Santiago Rugby Club, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su jugador Benja Acuña, elevan oraciones por su eterno descanso.

ACUÑA, MARIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Señor ya está ante tí, recíbelo en tu Reino. Los amigos de la M. 14 de Santiago Rugby Club participa el fallecimiento del Papá de su compañero Benja Acuña, Ruegan oraciones en su memoria.

ACUÑA, MARIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Sus Amigos Vicky Fares, Carlos Nuñez, Yony Sánchez, Mario Capilla, Pocho Celada y Gringo Miranda, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ACUÑA, MARIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Bienaventurados los que sufren por que ellos verán a Dios. Su amigo Raúl Ángel Fares y flia., participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ACUÑA, MARIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. María Fernanda Llugdar, Víctor Manuel Rotondo y familia participan con profundo dolor del fallecimiento de su amigo Edy, esposo, padre y amigo ejemplar y ruegan oraciones en su querida memoria.

AHUAD, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Sus hijas Mariana y Soledad, hijos pol. Pablo y Alvaro, nietos Mariano, Eugenio, Lourdes, Virginia, Josefina y demas fliares. partic. el fallec., sus restos fuerorn inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

AHUAD, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Aldo Mazzoleni, su esposa María Alicia Morales y su hija Micaela, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de sus amigos Mariana y Pablo.

AHUAD, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. María Sara Sonzogni, Daniela Rigo, Adriana Coronel, Carmen Paz y José Luis Canony acompañan a nuestra querida compañera, Dra. Soledad Ahuad en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en memoria de su padre.

AHUAD, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. "Señor ya esta ante ti recíbelo en tu Reino". Las compañeras de su hija Mariana de la Promoción 85 del Colegio Belén, participa y acompañan en este difícil trance. Ruegan oraciones en su memoria.

AHUAD, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el reino de los cielos". Pablo Fernández, Mercedes Sgoifo y sus hijos Pablo, Gonzalo, Valentina y Belén, acompañan a sus hijas Mariana y Soledad y sus respectivas flias. en este doloroso momento. Descansa en paz querido Raúl.

AHUAD, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. María Cristina Agüero Echegaray, Alvaro Guillot, Josefina Guillot Ahuad, Cecilia Guillot y Guadalupe Araujo participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

AHUAD, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Marcelo Acuña, Nadia Bitar e hijos Nadia y Joaquín y María Pía participan de su fallecimiento acompañando a su hija Mariana y demás familiares en tan doloroso momento. Se ruegan oraciones en su querida memoria

AHUAD, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Esther Ibarra, su hijo Victorio E. Curi (h), sus nietos Victoria Barrón Paloma; Octavio y Enriquito Curi participan con gran pesar su fallecimiento y abrazan a sus querida hijas rogando al Señor les conceda cristiana resignación.

AHUAD, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Zuni Assis de Retamosa y familia participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones por su eterno descanso y abrazan a sus hijas Mariana y Soledad en este difícil momento

COSTAMAGNA DE COLLADO, NELVYS ANA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Manuel Antonio Luna y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Rubén en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA DE RUIZ, IDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. Que los Angeles te conduzcan a la presencia del Padre y que brille para vos la luz eterna . Sus sobrinos Negra, Chabela, Alicia, Chicho Ruiz y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. .

HERRERA DE RUIZ, IDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. Ing.Germán Costas, su esposa Cecilia Corvalan ; e Ileana Villavicencio participan el fallecimiento de la madre de la secretaria de trabajo Sra. Aida Ruiz.

HERRERA DE RUIZ, IDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. Marta Pacheco y sus hijos Carolina, Virginia y Agustín Suárez Pacheco participan el fallecimiento de la madre de su amiga Cdra. Mirta Ruiz. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA DE RUIZ, IDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. CPN. Agustín Suárez Pacheco participa el fallecimiento de la madre de la secretaria de trabajo Sra. Aida Ruiz. Ruega oraciones en su memoria.

HERRERA DE RUIZ, IDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. Mirta Pastoriza, participa su fallecimiento y acompaña a su hija Aida y demás familiares en este momento de dolor. Eleva oraciones en su memoria.

HERRERA DE RUIZ, IDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. La secretaria de Ciencia y Tecnología junto al secretario de Ciencia y Tecnología Ing. Adrián Suárez; Director de Ciencia y Tecnología Ing. Edmundo Vizgarra; la directora de Administración CPN. María Dell' Aringa; el director de gestión pública Dr. Ricardo Montenegro y los empleados de la institución acompañan con profundo respeto y cariño en estos momentos de dolor a la secretaria de trabajo Aida Ruiz y a sus familiares por la muerte de su Sra. Madre, rogamos oraciones en su memoria.

IBARES, CARLOS SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Querido amigo, descansa en paz junto a tu amada Ambu en la certeza de haber sido un instrumento de Nuestro Señor Jesucristo. Acompañamos a tu hija Carla y familia, pidiendo al Altísimo feliz resurrección. Tus amigos de toda la vida: Dante Sgoifo, Graciela Zurita, hijos y nieto. "Que brille para ti la luz que no tiene fin".

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Directorio y colaboradores de Enerse Sapem participan con pesar el fallecimiento del padre del Sr. CPN. Aldo Mazzoleni. Rogando oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Dra. Ada Iturre de Capellini, su esposo don Rodolfo Capellini e hijos y sus colaboradores Marcela y Sandra participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo CPN. Aldo Mazzoleni y ruegan una oración a su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. C.P.N. Walter Noé Tagliavini, acompaña espiritualmente a su hijo Aldo y a toda la familia, pidiéndole a Dios que, por así merecerlo, le dé la luz que no tiene fin. Ruega oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Ramón Jorge Rosales, esposa e hijos acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Jorge José Daniel Rosales, esposa e hijos acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES, EDUARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 5/6/19|. Horacio Silvio Alfano, su Sra. Nilda R. Montenegro e hijo Horacio Renato Alfano participan el fallecimiento de Lalo, acompañan a su esposa, hijos y nietos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

NAVARRETE DE SUÁREZ, NILDA ANABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Sus hijos Rodi, Marisa, Víctor h. pol. nietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos serán cremados. El Polear. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

NAVARRETE DE SUÁREZ, NILDA ANABEL (q.e.p.d) Falleció el 7/6/19|. "Se acabó tu recorrido por este mundo, nos dejastes desolados y llenos de dolor, con el consuelo de que comienzas una nueva vida al lado del Señor. Te amamos abuelita. Sus hijos Víctor, Marisa y Roddy, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron velados ayer.

NAVARRETE DE SUÁREZ, NILDA ANABEL (q.e.p.d) Falleció el 7/6/19|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Dominga de Maya, sus hijos Manuel y Karina, Nora Graciela, Carlos y Silvina, su nieto Mateo participan con dolor el fallecimiento de la madre política de su sobrina Silvia Villalba. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE DE SUÁREZ, NILDA ANABEL (q.e.p.d) Falleció el 7/6/19|. Compañeros de trabajo de su hijo político Roberto Groso participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE DE SUÁREZ, NILDA ANABEL (q.e.p.d) Falleció el 7/6/19|. Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al reino de los bienaventurados. Cristina Fajardo de Terrera, sus hijos Fernando y flia., Maria Mercedes y Marcelo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE DE SUÁREZ, NILDA ANABEL (q.e.p.d) Falleció el 7/6/19|. CPN. Carlos Daniel Fernández, participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos Victor, Rodolfo y Marisa. Elevan oraciones en su querida memoria.

NAVARRETE DE SUÁREZ, NILDA ANABEL (q.e.p.d) Falleció el 7/6/19|. Toti Bonahora y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

NAVARRETE DE SUÁREZ, NILDA ANABEL (q.e.p.d) Falleció el 7/6/19|. Pedro Livio Diaz Yocca, Maria José Elias Arellano, sus hijos Juan Cruz y Santino Díaz Yocca, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Víctor, Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE DE SUÁREZ, NILDA ANABEL (q.e.p.d) Falleció el 7/6/19|. "Vuela alto hacia los brazos de Jesús y descansa en paz". La comunidad educativa del Centro Experimental Nº 7 Nicolás Avellaneda abraza con el alma a nuestra querida compañera Marisa ante la pérdida de su madre.

NAVARRETE DE SUÁREZ, NILDA ANABEL (q.e.p.d) Falleció el 7/6/19|. Sus compañeras de la escuela Nicolás Avellaneda: Mariela Villarreal, Ana Carina Alvarez, Sandra Flores, Leo Ponce, Emilse Catan, Marcela Núñez, Gladis Carabajal y Beatriz Cepeda participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE DE SUÁREZ, NILDA ANABEL (q.e.p.d) Falleció el 7/6/19|. Isabel de Auad, sus hijos Dres. Mario Alejandro, Claudio Hernán y Gabriela Auad, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE DE SUÁREZ, NILDA ANABEL (q.e.p.d) Falleció el 7/6/19|. Camilo Nasif y Sra,, sus hijos Ariel y Dra. Laura Susana Nasif participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE DE SUÁREZ, NILDA ANABEL (q.e.p.d) Falleció el 7/6/19|. Teresita Rizo Patrón de Varela, sus hijos Silvia, Lucrecia y Sergio Ratier participan con profundo dolor su fallecimiento y despiden a la querida Piru con mucho cariño rogando pronta resignación para sus seres queridos.

NAVARRETE DE SUÁREZ, NILDA ANABEL (q.e.p.d) Falleció el 7/6/19|. Contador Mauricio Rodolfo y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de sus queridos amigos y ruegan una oración en su memoria.

PALACIOS, LUCAS BENJAMÍN (ING.) (q.e.p.d.) Falleció en C.A.B.A. el 5/6/19|. Bienaventurados los sufren porque ellos verán a Dios. Marcela Domínguez y familia, participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de mi querido amigo Carlos Palacios. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Sus hijos, hijos pol. nietos, y bisnietos y demás fliares. participan su falleicmiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Rodeo de Soria. a las 15 hs. Ceremonial, Exequias y Tanotopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

TABOADA, MERCEDES ROSA (PROF.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. "En Dios descansa el alma mía, de Él espero mi salvación, solo solo Él es mi salvador. Señor, tú la llamaste, dale tu bendición y haz que su alma descanse en la paz de tu amor". Sus hermanas Zulema Taboada de Ribas, Lita Taboada, Carmela T. de Chaikh y sus respectivas flias.participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

TABOADA, MERCEDES ROSA (PROF.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. "En la casa de Dios moraré por largos días". Su sobrino Gustavo Daniel Taboada y familia participan con dolor su partida y elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

TABOADA, MERCEDES ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. Querida Mechula: vamos a extrañarte mucho. Atesoramos cada momento compartido, mateadas, asados, charlas. Fuiste un ser lleno de luz: amorosa, gran amiga y solidaria. Agradecidos de tanto cariño recibido de tu persona, te despedimos con amor. Para aquellos que no accedieron a que puedas descansar junto a tu flia: Justicia divina. Sylvina Almirón, Porito Romano Paz, María Gabriela y Benjamín Romano Paz.

TABOADA, MERCEDES ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. Amigo de su hijo Manuel; Carlos Sánchez y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria

TABOADA, MERCEDES ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Florencia Gómez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TAPIA, HORACIO (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Córdoba el 6/6/19|. Marta Figueroa de Abdala e hijos lamentan su fallecimiento y acompañan a Andrea y a sus hijos en este difícil momento.

ZORRILLA, MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. Sus nietos Fernanda, Soledad, Gaby, Vicky, Nico y Ariel, bisnietos Guada, Sofy, Lucca, Benja y Facu, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

CARRIZO, RAMÓN CANDELARIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/09|. Estoy aprendieno a lidiar con tu ausencia, estoy aprendiendo a sobrevivir sin ti, estoy aprendiendo a sobrellevar el dolor del vacío que siente mi corazón, estoy aprendiendo a mirar la puerta y saber que tu no llegarás, estoy aprendiendo a vivir los festejos sin que tu estés sin ellos, estoy aprendiendo a vivir de los recuerdos, estoy aprendiendo a verme bien aunque mi corazón me duela, estoy aprendiendo a pensarte en las noches para ver si puedo encontrarte en mis sueños. Nadie dijo que esto será fácil, pero hay un lugar en el que siempre estarás y de ahí no tengo que aprender a sacarte. En mi corazón vivirás eternamente. Su esposa Amalia Amante, sus hijos Mercedes, Fernando y Laura Carrizo, su hija política Valeria Campitelli, sus nietos Federico, Josefina Quetzal, Pachi, Pilar, Mateo, Máximo, Lorezo, Guillermina y demás familiares, invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica, al cumplirse un año más su ausencia física.

GÓMEZ ACUÑA, CIRO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/15|. "Yo soy la resurrección y la vida, quién cree en mi aunque muera vivirá". Su esposa hijos y demás familiares invitan a la misa para rogar por su eterno descanso, hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral, con motivo de cumplirse cuatro años de su partida a la Casa del Padre.

LESCANO, FRANCISCO SABIRO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Su esposa Luisa Ramona, sus hijos Juan, Graciela, Coca, Leticia, Marcela, Adriana, Silvia, Lucho y Carla; sus hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Pquia. Virgen del Valle del Bº Huaico Hondo, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

LESCANO, FRANCISCO SABIRO (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. Mi padre amado, dejaste un vacío enorme entre nosotros. Solo me consuela saber que ya estás en el Reino Celestial junto al Señor. Su hija Carla y su hijo político José invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Pquia. Virgen del Valle del Bº Huaico Hondo, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

MONTENEGRO, FRANCISCO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá." Su tía Fani, sus primos Miriam, Cristina, Gustavo y Zulma con sus respectivas familias, invitan a la misa para el día Domingo 9/6, a las 20 hs en la parroquia Santa Rita, con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

VALLEJO, JUAN SIMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Sus hermanas María, Margarita, Blanca y Josefina Vallejo, sus sobrinos, y sobrinos nietos invitan a la misa hoy a las 19.30 hs en la capilla San Luis Gonzaga (Bº 1ª Junta), con motivo de cumplirse 9 días de su partida la Casa del Señor.

VALLEJO, JUAN SIMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/19|. Sus nietos Gonzalo y Soledad Rodríguez Vallejo, su bisnieto Juan Cruz, Bianca y Buby Rodríguez; Lara, Ana, Valentín y Ema Duguzs, invitan a la misa hoy a las 19.30 hs en la capilla San Luis Gonzaga (Bº 1ª Junta), con motivo de cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor.

Agradecimientos

Recordatorios

JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Querido hijo en mi pequeña vida, siempre estarás presente, das aliento para seguir viviendo, en el cofre dorado que conservo con tanto cariño nuestras fotografías, felices, abrazándome siempre y miles de veces repetías..."mamá estaré a tu lado cuidándote, nunca estarás sola, pero no fue asi, te alejaste lentamente, sin darnos antes nuestro último abrazo, en mis oraciones le pido a Dios, aumente mi fe y logre alcanzar una cristiana resignación, te prometo hijo seré una mamá fuerte con el entusiasmo de seguir presente a tu lado, porque sos mi vida hasta mi último existir. Gracias hijo querido por el tiempo que junto vivimos, breve pero hermoso y con ese recuerdo latente puedo vivir en las noches y nuevos amaneceres. Gracias hijo por tanto amor junto, te quiero, te querré siempre, fuiste y serás el motivo de mi vida. Tu mamá Carolina, tu hermana Marcela y Marito, sobrinos Maxi, Stefani, te recordaremos en nuestras oraciones por tu eterno descanso en paz junto al Señor.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ABDALA, RAÚL RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Sus hijos Cecilia, Mariela, Elizabeth, Olga, Esteban y Hugo, hijos pol. Ariel y Analia, nietos y demás fliares. partic. su fallec. sus resots serán inhumados 14 hs. inhumados en el cementerio Jardín del Sol. casa duelo Belgrano 532, sv. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

FUNES DE QÜESTA, ENA ALISIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Marta y Marcelo Larguia acompañan a Dorita, a sus hijos, hermanos y demás familiares en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

RUBEN, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Su hermana Angela Isabel Ruben participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

RUBEN, TERESA DEL CARMEN (HNA.) (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Sus hermanas Lita, Lidia, sus sobrinos Luciana, Germán, Juan, Lucas, Patricia, Alejandra, Eduardo, Bocha y demas fliares. partic. el fallec., sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

RUBEN, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Sus sobrinos Luis Germán Domínguez Ruben, Mariela Abdala, Agustina y Salvador participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RUBEN, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Sus sobrinos María Luciana Domínguez Ruben, Cristian Mendoza, Bautista, Matías y Valentina Umaño participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RUBEN, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Sus sobrinos Lucas Gerardo Domínguez Ruben, Cecilia Zaninetti, Juan Francisco Domínguez Ruben, Valeria Panessi, Felicitas y Constanza participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RUBEN, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Luis Rubén Domínguez y Ana Silvia Gerez participan con dolor de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemet. Jardín del Sol. Ruegan oraciones en su memoria

RUBEN, TERESA DEL CARMEN (HNA.) (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Compañeras del Colegio Santiago Apóstol Nivel Inicial, acompañan a su sobrina Luciana Domínguez Ruben en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria y por toda su familia.

RUBEN, TERESA DEL CARMEN (HNA.) (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Tere: Vivirás eternamente en nuestros corazones. Isabel Leguizamon de Salido y sus hijas Marine y flia, Ana Lía y flia, Carolina y flia y Melina y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

RUBEN, TERESA DEL CARMEN (HNA.) (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. La comunidad del colegio Santiago Apóstol participa con profundo dolor del fallecimiento de la Hna Tere integrante de la congregación "Santa Joaquina de Vedruna" y acompañan a su sobrina Luciana Domínguez en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUBEN, TERESA DEL CARMEN (HNA.) (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Que brille para ella la luz que no tiene fin''. Ramón Abdala y Josefina Mentesana y flia, acompañan a su hijo político Lic. Germán Domínguez Ruben, por el fallecimiento de su tía. Ruegan una oración en su memoria

RUBEN, TERESA DEL CARMEN (HNA.) (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Querida Tere: Permanecerás por siempre en nuestro recuerdo. Extrañaremos tu presencia en los encuentros familiares, que tu alma descanse en paz. Carmen y Chiqui Mentesana, Prof. Viviana Bazán, lamentan la pérdida irreparable y acompañan a sus familiares en este doloroso momento. Ruegan una oración en su querida memoria.

SUÁREZ, CÉSAR ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Sus padres Ernesto y Sara, hnos. Carlos Omar, Gustavo y Verónica, hnos. pol. Claudia, Karina, sobrinos y demás fliares. participan su fallec., sus restos serán inhumados 14,30 cementerio Jardín del Sol. casa duelo Belgrano 532, sv. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

Invitación a Misa

BUSTOS, MARÍA FABIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/19|. 'Vive feliz entre los ángeles y entre las estrellas luminosas, mirándonos y cuidándonos con amor, aún desde el más allá, mientras nosotros en este mundo buscamos palabras hermosas para poder expresarte cuanto te extrañamos querida mamá''. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Cristo Rey.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

GIMÉNEZ, CRISTIAN JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. Sus padres Miguel Jiménez, Julia Díaz sus hnos Ivana, Carolina, Paco, Agustin, Hnos políticos Mauro, Alan, Yany, su sobrina Lourdes y de mas familiares sus restos serán inhumados hoy 9 horas e el cementerio de Pampa de los Guanacos. Cob. Hamburgo Servicio REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787 .

GRAMAJO, RUBÉN ARCÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Su madre, hermanos Luis, Elsa, Edith, Mercedes, cuñados, sobrinos y demas fliares. participan su fallec., sus restos serán inhumados cementerio El Simbol, casa duelo Villa Slípica Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

VALDEZ, TOMASA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Sus hijos, nietos, y demás fliares. participan su fallecImiento, sus restos serán inhumados en el cementerio de Beltran a las 9 hs. Ceremonial, Exequias y Tanotopraxia realizado por NUEVA EMPRES GOROSTIZA.

VILLALBA, ELVIRA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/19|. Su esposo Domingo, sus hijos, Domingo, Luisa, Elvia, Gustavo, Walter, hijos políticos, hermanos, nietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Loslo Suncho Corral. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.