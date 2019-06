Se define el futuro de Mayra, la mamá de los niños que murieron en un incendio

08/06/2019 - 00:52 Policiales

En los próximos días, la Justicia de La Banda -representada por el Dr. Carlos Ordóñez Ducca- definirá el futuro de Mayra Lazarte, la joven que fue detenida el pasado 16 de mayo acusada de abandono de persona seguido de muerte.

A través de una audiencia, el pasado martes la Unidad Fiscal -representada por el Dr. Pablo Moya- solicitó la prórroga de detención para la madre de Alejandra y Lionel, quienes fallecieron tras incendiarse la habitación donde estaban encerrados.

El representante del Ministerio Público Fiscal expuso los argumentos por los que entiende que la joven debe continuar presa, e indicó que la investigación se encuentra en una etapa incipiente, que aún restan incorporar evidencias y que la imputada en libertad podría entorpecer la investigación.

Por su parte, el Dr. Brizuela -abogado de la joven acusada- solicitó el sobreseimiento de su clienta, entendiendo que la omisión impropia que se le adjudica a la imputada, es decir el período de 15 minutos en que no estuvo al cuidado de sus hijos, no es equiparable a la acción de matar.

La libertad por falta de mérito, manifestando que ‘la fiscalía no tiene ni tendrá pruebas para acreditar la imputación sobre la base de los hechos. La teoría del caso de la acusación, o sea la versión de lo sucedido que tiene la fiscalía, en el caso el abandono como un medio para causar la muerte de los hijos, está vacía de contenido, carece de sustento probatorio’.

Y la excarcelación extraordinaria, ya que no existen peligros procesales para mantener la detención de la imputada, porque tiene domicilio fijo y mientras estuvo en libertad colaboró con la investigación, y aún continúa haciéndolo a través de la defensa.

El representante del MPF sostuvo que ‘no ha sido el hecho de los 15 minutos’, manifestando que la madre no había verificado un buen comportamiento anterior, una especie de cumplimiento defectuoso de su rol de madre en situaciones acontecidas en el pasado.

El Dr. Brizuela sostuvo que ‘la Fiscalía tiene un grave problema, al no tener hechos relevantes que fundamenten la imputación, sostiene que la esencia del delito radica en la característica de la autora y no del hecho en sí mismo considerado’.

‘Si la imputada hubiera merecido, por hechos anteriores, la consideración de una madre intachable y abnegada ama de casa, el abandono por 15 minutos de los hijos no pasaría de ser una tremenda desgracia; empero, si resulta que la madre es una persona que mantiene conductas que no se ajustan estrictamente al modelo patriarcal, es una persona desviada que merece la sanción más grave prevista en la legislación penal’, enfatizó el abogado ante el magistrado.

El letrado expresó que ‘refuerza la consideración de persecución personal y machista, el hecho de que el abandono sea atribuido exclusivamente a la madre y no se dirija la mirada hacia el padre, no obstante que este último tiene la misma responsabilidad de cuidado hacia los hijos que la progenitora, con el agravante que se le habría permitido a este sujeto intervenga en el caso como acusador particular de la madre’.

Tras escuchar el relato de ambas partes, el juez de Control y Garantías, Dr. Carlos Ordóñez Ducca, -amparado en su derecho constitucional- difirió la resolución para el próximo lunes, donde se definirá si la joven madre queda o no tras las rejas. l