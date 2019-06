Coleoni, el DT admirador de Bielsa que está a 90 minutos de su máximo sueño

08/06/2019 - 01:38 Deportivo

Hoy puede ser un gran día para Gustavo Coleoni. El cordobés está a 90 minutos de un ascenso a Primera y siente que está soñando despierto. Futbolero como pocos, el entrenador de Central Córdoba se manifestó admirador de Bielsa, contó que, como Messi, tuvo que hacer un tratamiento para el crecimiento durante su etapa como jugador. Contó cuándo conoció a Ángel Labruna, el ídolo de River al que su mamá le llegó a coser ropa.

“Marcelo Bielsa es mi referente. Me quedo siempre con sus palabras. Tengo una debilidad especial por él, por sus trabajos y sus formas. Me gusta la verticalidad, y presionar. Miro mucho al Cholo Simeone y a Mohamed. Algunos jugadores que lo tuvieron me dijeron que tengo formas parecidas a las del Turco. Es un tipo con calle y sabiduría. Creo que tenemos una esencia diferente a la de entrenadores que son más de laboratorio”, destacó.

“Talleres me pagó el tratamiento hormonal porque yo pintaba bien. Las compraron en Italia, y de mucho no sirvió (sonríe). Fue cuando estaba en la escuela primaria. Era muy petiso y me querían hacer crecer. Me colgaban de todos lados, me estiraban el cuello. ¡Una locura! Un kinesiólogo hoy te diría que eran unos asesinos. El médico quería cuidar mi integridad física”, dijo Coleoni, en una entrevista con La Nación.

“Yo fui mascota de Talleres. Decían que iba a ser el sucesor de mi ídolo, Valencia. El día de la final con Independiente, en enero de 1978, jugué el preliminar y fallé un penal”, expresó.

A su vez, Coleoni confesó: “Escuchaba todo el día a Pedernera y a Labruna. Eran sabios, maestros. Y me querían un montón, inclusive a veces me llevaban a concentrar. Mi mamá le cosía la ropa a Labruna, a él le gustaban los dulces y el hipódromo, que estaba enfrente”.

Por último, Coleoni contó: “Yo miro la Superliga por tele, pero la tengo en la mano, en el control remoto. Y ahora tal vez yo pueda estar adentro de ese control. Quizás algún día se me dé”. l