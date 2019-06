La racha que hace soñar al “Ferro”

08/06/2019 - 01:40 Deportivo

Hoy se termina la temporada para Central Córdoba y el “pueblo ferroviario” sueña que sea con el ascenso a Primera División. El duelo ante Sarmiento en Junín sin dudas que será muy duro, pero hay un dato alentador que los hace soñar en grande: el elenco de Coleoni acumula cinco partidos sin derrotas en condición de visitante.

De hecho, Central Córdoba ganó cuatro de sus últimos cinco partidos fuera de Santiago del Estero e igualó el restante.

Su última derrota en esa condición fue ante Defensores de Belgrano en Núñez, 2 a 0. En las dos ocasiones que salió de la provincia en este reducido, el “Ferro” se impuso en ambas (1 a 0 a Platense y 2 a 1 ante Almagro). Esta es la campaña completa del equipo de Coleoni en la temporada: vs. Independiente Rivadavia 0- 2; vs. Sarmiento de Junín 1 -1; vs. Guillermo Brown 0 -0; vs. Atlético Rafaela 2 -2; vs. Ferro 3 -1; vs. Almagro 3 -1; vs. Gimnasia de Mendoza 0-2; vs. Agropecuario 1-1; vs. Defensores de Belgrano 0 -2; vs. Santamarina 2 -1; vs. Temperley 2 -1; vs. Chacarita 0 -0; vs. Platense 1 -0 y, finalmente, vs. Almagro 2 -1. l