Alexis Ferrero pidió estar concentrados

08/06/2019 - 01:46 Deportivo

Con tres ascensos a Primera División, el capitán “ferroviario”, Alexis Ferrero aseguró que para ganar el partido ante el “Verde”, será vital estar concentrados.

“Hay que estar concentrado en todos los detalles. En el primer partido en el gol de ellos, nos agarraron tres rebotes en la misma jugada y después vino el centro desde la derecha y el cabezazo al gol. Entonces, son cosas que no nos tienen que volver a ocurrir”, resaltó Ferrero.

“Sarmiento no es un equipo que salga a tirar toda la carne en el asador de entrada; en más bien conservador, que tiene buenos delanteros y que desde ahí puede construir una victoria. Además, cuando saca una ventaja es muy difícil convertirle o darle vuelta el resultado. Pero nosotros demostramos que ellos tienen déficit, los atacamos, les creamos situaciones de gol. Nosotros no vamos a cambiar nada. No somos un equipo que de visitante se vaya a meter atrás. Vamos a jugar de igual a igual, con los dientes apretados y el que tenga de lado los detalles se quedará con el ascenso”, cerró el capitán en diálogo con “Mundo Ferroviario”.l