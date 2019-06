Coinor recibe la quinta fecha del torneo Oscar Cortez

08/06/2019 - 10:39 Interior

CHOYA Choya (C ) La Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías programó para hoy desde las 13.30 la quinta fecha del certamen denominado Oscar "Puma" Cortez. Será en el estadio del Club Social y Deportivo Coinor de la "Ciudad de la Amistad".

El fixture tendrá el siguiente orden de partidos: Farmacia del Rosario vs Aoma; F6 Multiespacio vs Los Amigos; Atlético Triángulo vs Deportivo Choya; Icaño vs Panificadora Suecia; Ferroviarios vs Atletico Quiros; Veteranos vs Los Canarios y Panificadora La Deseada vs La Casa del Plomero.

Cabe destacar que Atlético Quiros y Deportivo Choya se ubican en la cima de las posiciones con 10 unidades.