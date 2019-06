“Los secretos de un pianista”, la vida de Miguel Ángel Estrella

08/06/2019 - 21:38 Pura Vida

El pianista Miguel Angel Estrella, uno de los músicos argentinos más reconocidos del mundo, será el centro de un documental -dirigido por Miguel Rodríguez Arias y Juan Pablo Young-que estrenará la Televisión Pública hoy, a las 19.

“Los secretos de un pianista” es el título del material que recorre la vida del músico tucumano que trabaja por la conciliación de la llamada música clásica con los sectores populares habitualmente marginados de su goce.

En el documental, Estrella verbaliza algunos aspectos complejos de la música y muestra su capacidad para traspolarlo al lenguaje hablado. Conmueve también su historia de vida, la relación con sus amigos: Jorge Amado, Abate Pierre, Simone Signoret, Ives Montand, Yehudi Menuhin, Daniele y François Mitterrand.

Miguel Ángel Estrella nació el 4 de julio de 1940 y fue criado en Vinará, provincia de Santiago del Estero. Debió exiliarse en 1976 a raíz de las persecución por parte del gobierno militar. Fue secuestrado y torturado por grupos parapoliciales en Uruguay. “A mí me secuestraron en Uruguay y era uno de los candidatos a entrar a la Esma porque a otro compañeros los trajeron”, contó el gran concertista.

Cómo se salvó

“A mí me salvó ser conocido y que inmediatamente que desaparecí empezaron a crearse filiales para liberarme... En Europa, en Estados Unidos, en América Latina... Y la reina Isabel II de Inglaterra, que me conocía como pianista, mandó un teclado, pero ella hizo gestiones para mandarme un piano de cola, a la cárcel, diciendo ‘¡Un pianista así no puede vivir sin un piano!’, y le contestaron que no, que las celdas eran muy estrechas, que ni loco podía entrar un piano de cola... ¡Claro, les molestaba! ¡Como era la Reina de Inglaterra!”, reveló.

De niño despertó su pasión por la música y por el peronismo. Es un enamorado de Eva Duarte, mujer a la que conoció siendo un niño y a la que no pasa un día sin mirar.

Fue su abuela quien cuando Miguel Ángel tenía 5 años anticipó que el niño que trepaba árboles y en lo más alto se ponía a cantar, iba a ser músico. l