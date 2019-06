Tucumán elige al próximo gobernador con el justicialismo separado en dos frentes

08/06/2019 - 23:18 Política

Los tucumanos votarán este domingo al próximo gobernador, en una contienda electoral signada por la división entre el actual mandatario Juan Manzur y el senador José Alperovich, que competirán por dos frentes peronistas, que además enfrentarán a la candidata de Cambiemos, Silvia Elías de Pérez, y a la fuerza provincial de Ricardo Bussi.

Las elecciones se realizarán en medio de un fuerte operativo de seguridad, a fin de evitar las irregularidades que ocurrieron en los comicios de 2015, con la quema de urnas y robo de votos. La Junta Electoral informó que habrá un policía por mesa de votación, con un total de más de 4.000 efectivos de la Policía provincial y Gendarmería.

Con más de 1.225.000 tucumanos habilitados para sufragar, también se elegirán legisladores provinciales, intendentes, jefes comunales y concejales con un sistema de acoples -colectoras- que configura una ingeniería electoral compleja con 18.296 candidatos para 347 cargos electivos en total, ya que son nueve los postulantes a gobernador en la provincia que no tiene primarias.

Según la Justicia Electoral, en la categoría de ediles habrá 14.256 candidatos para 184 bancas y en la de legisladores, 2.276 candidatos para 49 bancas.

Manzur buscará la reelección con el apoyo de la estructura del Partido Justicialista (PJ) que competirá con el nombre Frente Justicialista por Tucumán, que logró en los últimos días el apoyo del precandidato a presidente del PJ-Unidad Ciudadana Alberto Fernández.

Este sorpresivo respaldo del kirchnerismo a Manzur, modificó los planes del ex gobernador peronista José Alperovich, quien pensaba contar con el apoyo de la ex presidenta y compañera de bancada Cristina Fernández, pero no lo logró y participará con el frente Hacemos Tucumán sin el aval K ni la estructura del PJ.

En tanto, la oposición no peronista también está dividida en dos sectores representados por el frente Vamos Tucumán, integrada por la UCR, el justicialismo de Domingo Amaya y el intendente capitalino Germán Alfaro y el PRO, mientras que Fuerza Republicana de Ricardo Bussi es el otro sector en disputa por los votos opositores.

Sin la vorágine de la campaña electoral, los cuatro candidatos que reúnen la mayor cantidad de votos organizaron en las últimas horas rondas de diálogo -en bares, la Casa de Gobierno o sus casas- con periodistas de medios nacionales que cubren los comicios y todos compartieron la misma visión: “Estamos cerca. Peleando votos con Manzur. Podemos ganar”, remarcaron.

Paso en Mendoza

Más de un millón de mendocinos votarán en las primarias Paso para definir quiénes competirán el 29 septiembre por la gobernación de Mendoza y a los integrantes de la legislatura provincial.

Además de votarse a los precandidatos para las categorías de gobernador, vicegobernador y legisladores provinciales, se elegirán precandidatos a intendentes y concejales en la mayoría de los departamentos que decidieron no desdoblar sus comicios municipales.l