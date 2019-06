Ramírez: “Fui convencido a cruzarla”

09/06/2019 - 00:59 Deportivo

El fútbol siempre da revanchas, es una frase instalada en el deporte más popular del mundo. Ayer, por suerte para Central Córdoba, el mediocampista Alfredo Ramírez tuvo la suerte de volver a ejecutar un penal y lo convirtió, luego haber desperdiciado uno en la semifinal ante Almagro.

Pero el penal que ejecutó la Oveja, no fue uno más. Fue el que colocó a Central Córdoba en la Superliga.

En medio de los festejos, Ramírez reveló como fueron los instantes previos a la ejecución.

“Fui convencido a cruzarla y patear arriba. Capaz que se iba alto, pero tuve la convicción. Con Sarmiento cambié sobre la marcha y perdí. Cuando vi entrar la pelota no sabía qué hacer”, contó Ramírez, subido en los hombros de un hincha en medio de los festejos por el ascenso.

Seguido e inmerso en una emoción profunda, Ramírez aseguró sentir una alegría grande y le dedicó el ascenso a su familia.

“Siento una emoción muy grande. Este es el momento que esperé desde que empecé a jugar al fútbol. Logramos dos asensos seguidos con este equipo y no puedo dejar de pensar en todas las cosas que me pasaron. Mi hijo nació con una fisura en el labio y la pasamos mal con mi esposa. Sin embargo seguimos adelante para darle una mejor calidad de vida y hoy es un león. Está más fuerte que nunca. Me encantaría tenerlos aquí, porque les prometí que subíamos a primera”, describió.

Nadie nos regaló nada

Ramírez también marcó la hombría de sus compañeros y recordó como fue la campaña del Ferroviario, hasta ganar la final del Reducido del Nacional B.

“Nadie nos regaló nada. Este equipo fue y se impuso en muchas canchas complicadas y salimos airosos. No cualquiera consigue lo que lo este equipo logró. En un momento del campeonato, la campaña de la Copa Argentina, nos desvió del objetivo y quedamos últimos en el promedio pero el grupo demostró valentía y nunca bajo los brazos. Hoy le ganamos a Sarmiento, que creo fue el mejor equipo del campeonato, pero en los tres cruces que tuvimos demostramos que somos equipos parejos”.

El ex Colón, con algunos otros futbolistas más, es uno de los que logró dos ascensos consecutivos con Central Córdoba y dijo sentir satisfacción por entrar en la historia del club.

“Quedar en la historia de este equipo es inexplicable. Cuando llegué tenía las ilusiones, pero no me imaginaba esto aunque con el correr del torneo me di cuenta de que podíamos lograr el objetivo. Peleamos para entrar al Reducido y lo hicimos. Cuando ya llegamos, fuimos por el premio mayor y por el corazón de este equipo se pudo lograrlo”, manifestó.

Por último dejó un mensaje al hincha

“Solo tengo agradecimiento. Me trataron muy bien desde el primer día. Siempre creyeron en este grupo y hoy por suerte pudimos regalarles esta enorme alegría. Me imagino la fiesta que armaron”, finalizó la Oveja.l