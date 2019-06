Alexis Ferrero: “No hay palabras para describir esto

09/06/2019 - 01:00 Deportivo

El defensor central y capitán de Central Córdoba, Alexis Ferrero es sin dudas el hombre con más experiencia en el plantel. Con 40 años de edad, logró su cuarto ascenso a la primera división y aseguró que no existen palabras para describir lo que vivió anoche en Junín.

El defensor recordó el momento en el que llegó al club y dijo que otra clase de jugadores no hubieran soportado la presión.

“No hay palabras para describir lo que me pasa por la cabeza en este momento. Vinimos hace dos años, en un momento tremendo para el club (recién descendidos del Nacional B, al Federal A). Si fuéramos la clase de jugadores que somos, no nos íbamos a bancar lo que nos bancamos, pero sabíamos que las ideas y las ganas del grupo nos iban a llevar a grandes cosas”, remarcó el zaguero.

Seguido, Ferrero aseguró que hay una fórmula para el éxito y dijo que los dos ascensos que logró con el Ferro, fueron por el trabajo de mucha gente.

“Logramos dos ascensos con este club, demostrando trabajo y hombría en canchas difíciles. Nosotros salimos a la cancha, pero detrás del plantel hay mucha gente que trabaja a destajo”, mencionó.

Por último, Ferrero reveló que el ascenso con Central Córdoba, es un regalo del cielo.

“Estas cosas no son comunes en el fútbol y hay que disfrutarlas. Tengo 40 años y esto para mí es un regalo del cielo. No pensaba vivir estas emociones a esta altura de mi carrera. Le agradezco a mi familia que me banca siempre”, finalizó el capitán. l