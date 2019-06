Facundo Melivilo regresó en la gran final y expresó su felicidad por el ascenso

09/06/2019 - 01:03 Deportivo

El mediocampista ofensivo de Central Córdoba se perdió la revancha de las semifinales ante Almagro y la primera final ante Sarmiento, producto de una lesión, pero ayer ingresó en el segundo tiempo y le cambió la cara al equipo. En medio de los festejos, el ex Chacarita le dedicó el ascenso a su ex representante, quien no estuvo de acuerdo con su llegada al Ferroviario.

“Estoy muy feliz por haber logrado esto. Ya me había tocado con Chacarita, que es un equipo grande, pero hacerlo con Central Córdoba es diferente. Esto se lo dedico a mi abuela que falleció antes del partido con Platense”, fueron las primeras palabras de Facundo Melivilo.

“Se lo quiero dedicar a todos, esto es muy lindo. Mi ex representante me dijo de todo cuando me sumé al club, me dijo que iba a desaparecer del mundo del fútbol y ahora me toca ascender a primera división con Central Córdoba, nada menos”, cerró uno de los pilares del equipo.l