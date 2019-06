CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de junio de 2019

09/06/2019 - 20:53 Cartelera

CANAL 07

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)

23.15 MI VIDA ERES TÚ

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 COCINEROS DE NOCHE





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE





14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.00 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.00 RODANDO FOOD TRUCKS

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PEDALIER

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 COPA SANTIAGO: UNIÓN SGO. VS. UNIÓN (BELTRÁN)

17.00 FANÁTICAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: BORGES VS. REGATAS

20.00 CULTURAR TV

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 VIVIR SGO.

23.00 TORNEO REGIONAL: CENTRAL CÓRDOBA VS. INSTITUTO





CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 7BACK IN TIME





PELÍCULAS

CINEMAX

09.06 DAMAS EN GUERRA

11.30 REBELDES CON CAUSA

13.22 SING STREET. ESTE ES TU MOMENTO

15.29 ACADEMIA DE VAMPIROS

17.24 REBELDES CON CAUSA

19.16 LONDRES BAJO FUEGO

22.04 XXX. ESTADO DE EMERGENCIA

23.00 CONTRAATAQUE - T. 3 - EP. 1 - VENGEANCE

- PART 1

23.58 CONTRAATAQUE - T. 3 - EP. 2 - VENGEANCE

- PART 2

TCM

07.56 LOST - T. 2 - EP. 6 - ABANDONED

08.39 LOST - T. 2 - EP. 7 - THE OTHER 48

DAYS

09.27 LOST - T. 2 - EP. 8 - COLLISION

10.11 LOST - T. 2 - EP. 9 - WHAT KATE DID

10.58 LOST - T. 2 - EP. 10 - THE 23RD PSALM

11.42 LOST - T. 2 - EP. 11 - THE HUNTING

PARTY

12.27 LOST - T. 2 - EP. 12 - FIRE + WATER

13.11 LOST - T. 2 - EP. 13 - THE LONG CON

13.57 LOST - T. 2 - EP. 14 - ONE OF THEM

14.42 LOST - T. 2 - EP. 15 - MATERNITY

LEAVE

15.29 LOST - T. 2 - EP. 16 - THE WHOLE TRUTH

16.14 KARATE KID 4

18.07 MORTAL KOMBAT

20.08 LADRÓN QUE ROBA A LADRÓN

22.00 EL SECRETO DE VIVIR

TNT

07.22 LOS PERDEDORES

09.03 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

11.05 ENREDADOS

12.50 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

15.06 EL DESTINO DE JÚPITER

17.21 ROBO EN LAS ALTURAS

19.12 BATMAN VS. SUPERMAN. EL AMANECER

DE LA JUSTICIA

22.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

23.59 LA CARRERA DE LA MUERTE 2

SPACE

07.10 FURIA DE TITANES

09.35 BEEBA BOYS. PANDILLAS DE VANCOUVER

11.25 TESTIGOS

13.01 EL REY DE LOS LUCHADORES

14.44 JACKIE CHAN’S. PRIMER IMPACTO

16.19 TRAS LA MÁSCARA

18.12 VENGANZA DESPIADADA

20.09 INDOMABLE

22.00 FURIA. LAS PELEAS DE CARLOS

MONZÓN

23.30 EL AGENTE DE C.I.P.O.L

CINECANAL

10.30 POP STAR

12.05 LOS PITUFOS

14.00 RÍO

15.55 GUERRA DE PAPÁS 2

18.05 KUNG FU PANDA 2

19.45 EL HOGAR DE MISS PEREGRINE PARA

NIÑOS PECULIARES

22.00 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. LA GUERRA

23.40 RESIDENT EVIL 3. LA EXTINCIÓN





A DÓNDE IR

CAYOCOCO

(AUTOPISTA JUAN PERÓN)

VIERNES 14, A LAS 23, LOLOUBIZARRO,

CON MALA FAMA, LAGARTOS

DUB, LOS KARANES Y

SU TRIBUTO A LOS FABULOSOS

CADILLAC’S, DJ MAGDA DARCHUK,

DJ CACHO FRÁGOLA Y DJ

DOLORES.

HÉRCULES ESPACIO DE

ARTES ESCÉNICAS

(HÉRCULES OCHIUZZI Nº 376)

SÁBADO 15, A LAS 22, EN EL CICLO

“MÚSICA EN EL AIRE”, EXCLUSIVA

PRESENTACIÓN DEL

DÚO OBLIVION Y PAULINHO DO

PINHO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* VIERNES 21, A LAS 22, “EL VESTIDOR”,

CON ARTURO PUIG Y

JORGE MARRALE.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

EL DOMINGO 30, A LAS 22, SE

PRESENTARÁ A.N.I.M.A.L Y LAS

BANDAS VYSCERYS, VULGAR,

CARADURAS, DEMON BLUES, ESCORIA

S.E.H.C Y MARY JANE.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO Nº 2723)

EL SÁBADO 13 DE JULIO, A PARTIR

DE LAS 22, ACTUARÁN ROCK

LOCAL, JUAN TERRENAL, ESTONIA

Y TEDDY BUR.





CINES

SUNSTAR

GODZILLA 2 (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

10,11,12/06 17:30 (Cast)

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL12/06 21:40 (Cast)

X-MEN (3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

10/06 14:45 (Cast) 17:30 (Cast) 20:00

(Cast) 22:20 (Cast)

MI MASCOTA ES UN LEÓN

(2D)

DRAMA (ATP)

10,AL,12/06 17:00 hs (Cast)

ROCKETMAN (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

HASTA EL 12/06 19:30 (Subt)

JOHN WICK 3 (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

HASTA EL12/06 22:00(Subt)

X-MEN (2D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

10,AL,12/06 17:00 hs (Cast) 19:40 hs

(Cast) 22:00 hs (Subt)

ALADDÍN (2D)

AVENTURA (ATP)

10,AL,12/06 16:45 hs (Cast) 19:20 hs

(Cast) 22:00 hs (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

ALADDÍN ATP

CASTELLANO 2D 17:20 - 19:20-

20:00

GODZILLA II APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 3D 22:50-

SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO JUEVES)

X-MEN: DARK PROENIX APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:00- 17:40-

22:00- 22:40

CASTELLANO 3D 20:10-

APERTURA DE SALAS

TODOS LOS DÍAS, A LAS 15:00

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $230.

Jubilados, docentes y estudiantes:

$150 todos los días

3D Entrada general: $240.

Jubilados, docentes y estudiantes:

$160 todos los días.