Coleoni dirigirá a Central Córdoba en la Superliga

09/06/2019 - 21:25 Deportivo

Esta tarde y mientras continúan "a todo trapo" los festejos por el ascenso logrado por Central Córdoba, su entrenador Gustavo Coleoni confirmó que seguirá en el cargo la próxima temporada, ya en la Superliga.

"Es una felicidad muy grande todo esto, me pone muy contento por este grupo de jugadores, verlos así, festejando con sus familias”, expresó el entrenador durante la celebración llevada a cabo en el Alfredo Terrera.

Con respecto a la infartante definición de ayer ante Sarmiento de Junín dijo: “No vi los penales, porqué había visto en veces anteriores y no me había ido bien. Entonces me puse atrás del masajista y le preguntaba a él, pero estaba con una vibra que me tocaba a mi”.

Finalmente, Coleoni confirmó que seguirá al mando del plantel en la nueva experiencia del Ferro en la Superliga: “Seguramente vamos a seguir, no hay ningún problema. En algunas cosas estamos lejos que no hacen a lo futbolístico y hay que estar a la altura, como lo estuvimos hasta ahora. Ya lo hablé con Pepe (Alfano) y no habrá ningún problema”, concluyó el "Sapito", todavía eufórico por los festejos de la entidad ferroviaria.