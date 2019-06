Tres potenciales peligros para los ojos

09/06/2019 - 21:28 Santiago

No se trata de alarmar, pero desde la Sociedad de Oftalmología de Santiago del Estero queremos transmitirte lo importante que es reconocer cuanto antes las patologías más comunes que pueden perjudicar su visión.

Entre ellas, de debe prestar especial atención a las tres más “peligrosas”, ya que pueden acabar causando ceguera. Nos referimos a la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), el glaucoma y las cataratas.

Degeneración macular: ¿estás perdiendo visión central?

Se trata de la manifestación más clara de sufrir DMAE, un trastorno que deteriora la parte central de la mácula, la capa del ojo en la que se encuentran las células sensibles a la luz.

La principal señal que te puede poner sobre aviso es ver las líneas borrosas o las imágenes distorsionadas. Por ejemplo, es típico no distinguir nítidamente el rostro de la persona con la que hablas.

Constituye la primera causa de ceguera en los países occidentales, en los que afecta hasta al 20% de la población mayor de 65 años. Su frecuencia ha aumentado mucho últimamente a causa del envejecimiento de la población.

El 80% de los afectados sufre la forma seca, que evoluciona lentamente, mientras que la húmeda provoca una pérdida de visión acelerada.

Se está avanzando mucho en los tratamientos con células madre. En la última Reunión Anual de la Academia Americana de Oftalmología se han presentado dos ensayos clínicos que lograron reemplazar células dañadas por la enfermedad por células madre embrionarias humanas para tratar la forma seca de la DMAE, sin efectos secundarios graves e, incluso, mejorando la visión.

La base genética de un paciente con DMAE influye en su respuesta a un determinado tratamiento, según han demostrado diversos estudios. Así, en función del perfil genético de esa persona se le puede administrar el tratamiento que resulte más efectivo.

Glaucoma: atento si sueles tropezar

Golpearte por no percatarte de objetos que están en tu campo de visión lateral puede indicar que estás en una fase avanzada de glaucoma, una enfermedad del nervio óptico que implica una pérdida de fibras nerviosas, los “cables” que van del ojo al cerebro. Si bien no hay un número exacto, se estima que cientos de miles de argentinos sufren glaucoma, aunque solo una pequeña parte de ellas está diagnosticada, ya que en sus primeras fases es muy difícil de identificar. Es la forma más frecuente de glaucoma –llamado de ángulo abierto– el ojo no se pone rojo, ni duele ni pierde visión”.

Uno de los principales factores de riesgo para desarrollarlo es la edad, como en la mayoría de trastornos oculares. Así, a partir de los 40 años la probabilidad de sufrirlo es de un 2% y a partir de los 60 esta sube al 14%.

También se eleva considerablemente (entre un 5 y un 15%) si hay antecedentes familiares. Otras circunstancias que pueden afectar son tener la presión ocular alta o ser miope con muchas dioptrías.

Ayuda a detectarla en algunos casos tomar la presión intraocular, pero eso no basta. Es preciso realizar otras pruebas, como mirar el fondo del ojo y el campo visual.

Esta revisión periódica debe ser aún más frecuente en población con riesgo añadido, es decir, personas mayores, con diabetes o antecedentes familiares de este trastorno.

Es irreversible y la segunda causa de ceguera en el mundo, aunque hay tratamientos muy variados (farmacológicos, láser y quirúrgicos) para impedir el avance de la enfermedad.

Cataratas: cuando la vista se nubla

Estos son los principales síntomas de las cataratas, junto con sensibilidad a la luz y dificultad para percibir los relieves.

Se producen cuando el cristalino –la lente del ojo que permite enfocar todas las distancias– se vuelve opaco y no deja pasar la luz, por lo que la visión se percibe borrosa siempre.

Suelen estar asociadas a la edad, y el riesgo se duplica en personas con diabetes –la franja entre 45 y 54 años sería la más afectada.

Es la patología ocular de mayor incidencia en adultos. Por ahora, solo se cura operando, preferentemente eliminando la catarata con ultrasonidos y sustituyendo el cristalino por una lente intraocular.

Hábitos que ayudan a tener los ojos sanos

• Seguir una alimentación variada, basada en la Dieta Mediterránea, garantiza el aporte de nutrientes muy beneficiosos para la vista, como las vitaminas C y E, betacarotenos, omega 3, luteína y zeaxatina (las contienen espinacas y coles).

• Hidrátalos, sobre todo si te expones a ambientes propensos a resecarlos (calefacción o aire acondicionado) y pasas muchas horas frente al ordenador. Parpadea con frecuencia y aplícate lágrimas artificiales sin conservantes.

• Usa una buena iluminación para leer y protegerás tu retina. Siempre que puedas, hazlo con luz natural. Pero si no es suficiente, recurre preferentemente a luz artificial que emiten en idénticas frecuencias que la luz del sol (LED).