Escritora santiagueña presentó un libro sobre Mama Antula

09/06/2019 - 21:39 Santiago

Recientemente se presentó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el libro “Mama Antula. La mujer más rebelde de su tiempo”, cuyas autoras son Nunzia Locatelli y Cintia Suárez, esta última oriunda de Santiago del Estero. El prólogo fue escrito por el reconocido neurólogo Facundo Manes.

Durante la presentación que tuvo lugar en la librería Gran Ateneo, las autoras dialogaron con el periodista Román Lejtman sobre la ardua investigación que realizaron durante meses y que las llevó a cartas en las que la propia beata santiagueña escribía sus vivencias y a una infinidad de documentos del siglo XVIII.

En la presentación, la periodista santiagueña Cintia Suárez se refirió a Mama Antula al describirla como “una provinciana inquieta del siglo XVIII y la conocí en Buenos Aires. Poco antes, me había propuesto escribir sobre una mujer de mi provincia, pero no sabía bien sobre quién. Y en la plaza había un busto de ella y me daba miedo, no sé por qué, y pregunté quién era. Su legado estaba silenciado”.

Motivaciones

La curiosidad por la vida de María Antonia de Paz y Figueroa llevó a Suárez a indagar sobre su vida, lo que plasmó en su primer libro, “La peregrina de los esteros”.

Locatelli por su parte, aseguró que la sorprendió de Mama Antula “su perfil de mujer que rompió con tantos temas en el siglo XVIII”.

Cuando durante la presentación Román Lejtman preguntó a Cintia qué le había resultado más complejo para escribir, aseguró que “lo más difícil fue resignar información. Muchas cosas quedaron sin publicar”.