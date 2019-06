En consenso con el kirchnerismo, Massa encabezaría lista de diputados nacionales del binomio Fernández Fernández

09/06/2019 - 23:16 Política

La negociación que intenta cerrar Massa con Máximo y De Pedro no implica únicamente su regreso al Parlamento. Significa además alcanzar la presidencia de la Cámara Baja -si Alberto Fernández llega a la Casa Rosada- y preservar a todos los legisladores provinciales e intendencias que pertenecen al Frente Renovador.

El punto A del documento establece el “Marco Nacional”: -Se tendrá en cuenta a los legisladores de Massa, cuyos mandatos vencen en diciembre y que tengan el aval de los gobernadores para ser reelectos. - Natalia de la Sota (NdR: era probable precandidata a vicepresidenta de Massa) se pondrá al frente de la campaña en Córdoba con casi 40 intendentes, según informó Infobae.

El punto B establece el “Marco Provincial” para Buenos Aires. Allí está la clave del futuro del líder del Frente Renovador: -Massa encabeza lista de diputados nacionales, y será el próximo presidente de la Cámara. -Tendrá tres puestos dentro de los primeros 15 diputados nacionales, por la Provincia. -En las listas seccionales Massa tendrá lugares en todas las secciones, con el objetivo de renovar los 11 legisladores que vencen su mandato. Máximo Kirchner lideró un acto este sábado con Juan Grabois, Mariano Recalde, Itaí Hagman y dirigentes del Frente Patria Grande

El punto C del borrador establece la estrategia en los Municipios de Buenos Aires: -En los distritos donde sea gobierno el Frente Renovador, Unidad Ciudadana no presentará candidato alguno (San Fernando, Tigre, Chascomús), a la inversa, allí donde es gobierno Unidad Ciudadana, Massa no presentará candidato

Finalmente, el punto “D” establece como prioridad que en los 135 municipios se intentará tener listas de unidad.

Al final de la negociación, si nada traba el eventual acuerdo, la boleta de Unidad Ciudadana y Frente Renovador luciría así en mesas de votación de la Pcia. de Buenos Aires: a presidente de la Nación: Alberto Fernández-Cristina Kirchner. A gobernador de Bs As: Axel Kicillof-Verónica Magario. Primer diputado: Sergio Massa.

Aún no está definido qué dirigente peronista ocupará el segundo lugar detrás de Massa (cupo femenino), y qué puesto tomará Maximo Kirchner, el tercero de la lista. Tras la publicación de este artículo, durante la madrugada del domingo desde el Frente Renovador aclararon a Infobae que antes de cerrar un acuerdo sobre cargos políticos y las listas, Unidad Ciudadana debe avalar el programa de gobierno que Massa posteó este sábado en las redes sociales. Si no se llega a un acuerdo en este sentido, factor clave para Massa, la negociación ingresaría en un punto muerto.