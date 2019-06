Cristian Vega: “No tomo dimensión de lo que estoy viviendo”

10/06/2019 - 01:06 Deportivo

Si para alguien fue especial este ascenso a Primera división, sin dudas es para Cristian Vega.

El volante fue el único santiagueño con presencia importante en el equipo. Titular en la final de Junín y emblema del medio, el “Kily” se mostró emocionado por el ascenso y reconoció que quiere quedarse a cumplir su sueño: jugar en Primera.

“Sinceramente no puedo dimensionar lo que he logrado en lo personal. Son tres ascensos con el club y sé que son cosas que no se olvidan. Dios quiera que pueda seguir jugando y logrando cosas con esta camiseta. Ojalá que pueda seguir escribiendo páginas en la historia del club. Hoy uno realmente no dimensiona todo eso. Lo disfruto al máximo y sé que jamás voy a olvidar estos momentos vividos”, aseguró Vega, en diálogo con EL LIBERAL.

“El sueño que uno tiene desde chico es jugar en Primera. Desde ya, que me encantaría cumplirlo y más con Central Córdoba”, confió el volante central.

Al mismo tiempo, destacó:

“Fuimos justos ganadores de este ascenso. Siempre confiamos en nosotros. Sabíamos que metiéndonos en el reducido íbamos a ser un equipo fuerte que en los mano a mano, iba a ser difícil que nos superen. Eso quedó demostrado en cada serie que jugamos. Merecemos este segundo ascenso”, afirmó el “Kily”.

Profeta en su tierra

A su vez, Cristian Vega se mostró sorprendido por el recibimiento que tuvo el equipo ayer al llegar a Santiago del Estero.

‘Sabía que podíamos tener este recibimiento. Sé lo que es este club y todo lo que significa para Santiago del Estero y toda su gente. Era consciente de que toda una provincia estaba pendiente de lo que haríamos en Junín y eso se ve reflejado en este recibimiento. Es hermoso todo lo que estamos viviendo”, agregó el mediocampista.

“Me sorprendió el hecho de entrar a la provincia y en cada pueblo ver gente que nos estaba esperando. Fue increíble. En la ruta ver tanta gente fue impresionante. Eso me causó sorpresa. Jamás voy a olvidar todo esto”, remarcó el volante santiagueño.

Cristian Vega fue clave para este ascenso a Primera y los hinchas le agradecieron toda su entrega en las finales y durante la temporada de la Primera B Nacional.