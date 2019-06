FÚNEBRES | 10 de junio de 2019

10/06/2019 - 01:21 Funebres

Fallecimientos

- Fanny Ibáñez de Ruiz (La Banda)

- Luis Antonio García

- Ramón Rosa Mansilla (La Banda)

-Olga del Valle Campos (La Banda)

- Amalia Stella De la Silva

- Raúl Antonio Salto (La Banda)

- Olga Mabel López (La Banda)

- Santos Griselda Gerez (Forres)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AHUAD, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Maria Nelva de Ahuad, junto a sus hijos Rodolfo, Silvina, Paulina y Luciana, participan con dolor su fallecimiento.

AHUAD, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Su amigo Victor Alegre y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento, pidendole a Dios por así merecerlo la paz eterna de su alma.

AHUAD, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Teresa Gelid y Estela Gelid de Miguel participan con dolor su fallecimiento, acompañando con afecto a sus hijas Mariana, Soledad y toda su familia. Elevando oraciones por el descanso de su alma.

AHUAD, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Poli Nasser participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus hijas Mariana y Soledad en este momento de dolor. Ruega al Señor por el descanso eterno de su alma.

AHUAD, ALFREDO RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Azucena F. de Sayah Correa y flia, participan su fallecimiento y acompañan a la flia. en este momento de dolor. Elevando oraciones por su Feliz resurreccion. Que así sea.

ALEGRE, EDUARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Sus hermanos José Raúl y Mónica Tahuill, tus sobrinos Alejandro, Adrián y Andrés con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ALEGRE, EDUARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/19|. Honorable Comision Directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y sub-comision de Jubilados y Pensionados participan el fallecimiento del socio. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Su hijo Ramon y demás fliares. participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CÍA DE SEG SA - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Sus sobrinos Ricardo, Cokin, Cesar, Roberto, Marqueza, Manuel, viviana y Mafalda de la Silva. participan con profundo dolor su falleciiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Su prima Chony y familia, participa su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Su primo Cokin y familia, ruegan oraciones en su memoria y parrticipan su fallecimiento Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 88 "Coronel Borges" acompaña a la docente Andrea Abregú por la pérdida de su madre. Ruegan oraciones en su memoria.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Sus ex-colegas, amigos, compañeros de la asociación de supervisores escolares jubilados, Romirio Córdoba, Estela Astudillo e hijos, participan su fallecimiento, acompañan en su dolor a sus familiares, ruegan una oración en su memoria.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Su amiga y ex colega Anita Villalba de Gómez junto a su esposo José Luis Gómez participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Queridisima Amalia; fuiste y seras nuestra colega, amiga, y familia, Estuviste en todos nuestros momentos malos y buenos. Compartimos contigo tantos momentos felices que jamás te olvidaremos. Siempre pronta para atendernos en nuestras preocupaciones y dolores particulares y familiares. Formaste junto a nosotros una familia Docente. Tu problema de salud no te impidió trabajar por el Grupo; ASEJ y ADES Nosotros y nuestras flias. nos solidarizamos con la pena de tu hijo Ramon por tu irreparable y lamentable partida. Amalia ya eres parte de los angeles que rodean al Señor. Siempre vivirás en nuestros corazones. Supervisores Escolares Jubilados.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Tus primos Betty Flores y Mario Farias y tus sobrinos Mario Alejandro y Stella Maria y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Querida Amalia, siempre estarás en nuestros corazones y te recordaré con alegria. tu amigo y ex compañeros de la Escuela Normal Pililo Encalada, te despide con inmenso dolor y acompaña a su familia en tan dificil momento. Eleva oraciones en su memoria.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Sus amigos; Rosi, Chochi, Silvia y Kuky, Lita y Niní, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hijo Ramon. Ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Tus sobrinos Andres E. De La silva, Maria Bravo y Flia., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Teresita Chedic de Molina, Jo´se Molina e Ivana Molina, Roxana Molina y flia., José Molina (h) y flia., Pablo Molina y flia., Natalia Molina y flia., participan su fallecimiento.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Viviras en el recuerdo de tus compañeras del Taller de Pintura del Centro . C. J. de Carmen Palumbo. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Querida amiga te fuiste. nunca te olvidaremos. Tus amigas Norma, Ines y Chiny, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que en paz descanses.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. "Su alma descanse en verdes prados,bajo la mirada de nuestro Señor". Sus amigas Valle, Luisi y Perla, acompañan a su hijo Ramon y abrazan con el alma de nuestra amiga. Rogamos oraciones en su querida memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Señor ya está ante ti. cuidala hazla descansar en tu regazo " Su amiga Perla, sus hijos Lorena, Diego y Belén con sus respectivas familias, acompañan en este triste momento a su hijo Ramón. Rogamos resignación para toda la flia y el descanso para su alma.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. "Señor recíbela y hazla gozar de tu Reino " Amiga te despido con gran tristeza, Amigas de la adolescencia, supimos estar en la alegria como en los malos momentos. Gruardo en mi corazón y en mi mente tantos hermosos recuerdos. Dejas un gran vacio, pero un recuerdo de Muy Buena Amiga. Nunca te olvidará. Hasta cualquier momento. Tu amiga Perla.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. "Que nuestro Señor y la Virgen del Milagro te reciban en sus brazos". Valle Avila, sus hijos Mariel, Maria de los angeles y Angel Vercelli con sus respectivas familias, participan el fallecimieento de la querida Amalita y acompañan en su dolor a toda la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mi aunque muera vivirá. Tus hermanos del Corazón; Nelva Teves, Maria Teresa, Juan y Lucia Fernandez, Juan Manuel Fernandez y flia., tu Ahijado Ramiro Fernandez y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. El Centro de Jubilados y Pensionados Docentes "Carmen Palumbo de Leguizamón" con profundo dolor participa el fallecimiento de una querida socia activa. Pedimos oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. La Comisión Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados Docentes " Carmen Palumbo de Leguizamón " participa de la dolorosa partida física de la Revisora de Cuentas, Amalia. Preciosa Persona, Mejor Amiga. Te extrañaremos; Betty, Martha, Gladys, Mary, Noemi, Blanqui, Susy, Zulema, Violeta, Luisa, Negrita, Betty y Cristina, Descansa en paz compañera querida. Rogamos oraciones en tu memoria.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Lita y Mirna, participan con gran pesar el fallecimiento de nuestra querida amiga Amalia. Acompañamos a su familia en el dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Noemí de Baleija y Oscar Baleija, participan con dolor el fallecimiento de la Sra. Amalia. y acompañan en el dolor a su hio Ramón. ruegan oraciones en su memoria.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Su amiga y compañera del 5' E. promoción 1965, Margarita Beltrán, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hijo en este dificil momento. Ruega oraciones en su memoria.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. La promoción 1965 de la Escuela Normal Manuel Belgrano despide con gran dolor, pero, con la esperanza de todo Cristiano, que esté al lado del Señor, a su compañera, que supo ganarse el corazón de todos. Rogamos oraciones en su querida memoria.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Su amiga María Violeta Banegas, participa con profunda tristeza, la partida de tan querida y apreciada persona como lo fue Amalia, pues era como una flor que adornaba el lugar donde se encontraba. Destacada docente y como tal tenía un lugar preponderante en el Centro de Jub. Docentes Carmen Palumbo. Tu inesperada desaparición física deja sumidos en el dolor a todos los que te conocimos. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Rosa Silva de Bilotti y Ada Beatriz Almaraz, participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida Amalita y acompaña a su hijo Ramón y demás fliares. Ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Su hijo Esteban, sus hermanos Raúl, Mari, sobrinos, primos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GARCÍA, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Sus sobrinos Javier, Noel, Carolina y Marcelo e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GARCÍA, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Tus compañeros de la promocion 70 de la Escuela Normal: Dr. Carlos Epstein y flia, Dra. Magali Bravo de Gerez y flia, Mirta Amil Feijoo y flia; Noemi Gallo y flia, Viviana Habra y flia, Judith Urquiza y flia, Dr. Francisco Lescano Nuñez y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Sus hermanos Raul Enrique y Maria Mercedes, hermano te vamos a extrañar, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. "Con música he bailado, he llorado, he reído, he recordado, he besado, he amado, con música he vivido". Tu música y tu afecto nos dejaste, siempre te recordaremos: Tere Dorado y Daniel Barchini e hijos participamos con dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en su querida memoria.

GARCÍA, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus amigos-hermanos: Oscar Zanni, su Sra Noemí Gallo, sus hijos Hernán y Carla y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en su querida memoria.

GARCÍA, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Sus amigos de toda la vida: David Gerez, Magalí Bravo, sus hijos David, Bronia, Facundo y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GARCÍA, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Manuel Antonio Luna, su esposa Teresa Lund, Omar Blázquez y Teresita Luna de Blázquez participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo Esteban y demás fliares. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GARCÍA, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Querido amigo siempre estaras en nuestro recuerdos. Luis Asato, Mirta Amil Feijoo, sus hijos Mario y Andrea; Haruko y Seiho y su nietita Mitsuki, participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Esteban y demas familiares en este momento de tanto dolor.

GARCÍA, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. José María Migueles (a), sus hijos Martín, Virginia, Julieta y Santiago participan con dolor el fallecimiento de su entrañable amigo Luis. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GARCÍA, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Judith Urquiza (a) y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Tus amigos-hermanos: Mirta, Luis, Mucuca, Oscar, Mimí, Pancho, María Luz, Fernando, Tere, Omar, Vivi, Eduardo, Magalí, Davis, Judith, Cuty, Mariela y Carlos participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia y ruegan oraciones en su querida memoria.

GARCÍA, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. La promoción 1970 de la Esc. Normal Manuel Belgrano despide con profunda tristeza a su ex compañero y amigo. Que descanse en paz.

GARCÍA, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Tu amigo, tu hermano Carlos Epstein, Mariela Luna, Carla y Emiliano Epstein participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. Juan Alberto Rossi y Lilia Giuliano, sus hijos Ismael y Constanza Rossi Giuliano, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. "Que brille para el la luz que no tiene fin" Carlos Roberto Llebeili, Alejandra Gallardo de Llebeili y Flia. acompañan con mucho dolor a su hijo, a su esposa, a sus hermanos y demás familiares en este penoso momento y ruegan se eleven oraciones en su memoria.

MAZZOLENI, ALDO ÍTALO (q.e.p.d.) Falleció el 4/6/19|. "Señor te rogamos le concedas el descanso eterno". Norma Saad, sus hijos Antonio Llebeili y flia., Carlos Llebeili y flia, Yesmin Llebeili y flia., e Hijas de Riki Llebeili, acompañan con mucho cariño a su hijo, a su esposa, a sus hermanos y demás familiares en este doloroso momento y rogamos eleven oraciones en su memoria.

NAVARRETE DE SUÁREZ, NILDA ANABEL (q.e.p.d) Falleció el 7/6/19|. Su tía Negrita y su primo Raúl Cieri y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE DE SUÁREZ, NILDA ANABEL (q.e.p.d) Falleció el 7/6/19|. Héctor Rizo Patron, su esposa Nilda y sus hijos Maria Jose, Alejandro y Maria del Milagro Rizo Patrón, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Marisa y sus hermanos en tan dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

ANRÍQUEZ, SILVIA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/19|. Hija querida, cuánto dolor ha causado tu partida. No estábamos preparados para dejarte ir, se nos hace tal difícil no verte, no escucharte, no tocarte, nos dejaste un vacío enorme en nuestras vidas. ¡Te vamos a extrañar siempre! Tu padres Silvia y Valle, tus hijos Joaquín, Baltazar, hnos. Adriana, Dani y Balta invitamos a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la parroquia Sta. Rita del Bº J. Newbery al cumplirse 9 dias de tu partida. "Te amamos mucho y nunca te vamos a olvidar".

GARCIA, CORTEZ, GERMAN RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/19|. Dios te hizo el regalo de la vida, te dio tambien la libertad, con ella pudiste hacer que tu existencia fuera util. Su padre Carlos Raul Garcia, sus hermanos Pablo Garcia, Eugenia Garcia, Virginia Garcia, cuñada Ana Pajón y sobrino José Garcia, invitan a la misa que se oficiará el dia Martes 11/6 las 20 hs. en la iglesia La Merced, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ORIETA, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/16|. Aunque ya no te escuchamos con nuestros oidos que tu dulce voz nos susurra en nuestros pensamiento. Aunque ya no podemos verte con los ojos, te contemplamos en nuestros recuerdos. Aunque ya no podamos estar juntos en la tierra. Tenemos la certeza de que nos vendras a buscar para ir al Cielo, Dios de nuestro corazon ahora que nuestro hermano no está. Animamos con la certeza de que ya vive feliz, junto a ti en la gloria Celestial. Amén. Tu mamá Yolanda, tus hermanos Mario, Domingo y Maria, tus cuñados Vero, Nacho y Liliana, tus sobrinos Rodrigo, Romina, Cele, Nico, Thizi, Benja, Guada, tu ahijada Micaela, tu tía. Ramona, tus primos Anyi y Nare, tu abuelo Maria, te invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Catedral Basílica, con motivo de cumplir 2 años y seis meses de su fallecimiento.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

VILLALBA, ADRIANA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/19|. Prof. Silvio Villalba, Director Gral. de Nivel Secundario agradece a: Sr. Gdor de la Pcia. Dr. Gerardo Zamora, Dip. Nac. Dra. Claudia L. Abdala de Zamora, Jefe Gab. Elias Suarez, Mtra. Educ. Mariela Nassif, Interv. del C.G.E Ma. Elena Herrera, Directores. Niv. y personal en Gral., Sen. Nac. Gerardo Montenegro, Dip. Pcial. Julia Comán, instituciones educativas: Tec. 13, La Granja, Col. La Brasa, Agrup. 86.107, Col. Los Quiroga, Esc. Sor Ma. Ant. Paz y Fig., Col. Abs. Rojas, Col. Brea Pozo, Esc. Fca. Jacques, Col. Centenario, Tec. Nº 6, Col. C. Colón, Col. Mendez Casariego, Col Nicolás Avellaneda y demás instituciones, pers. de Nivel Secund. fliares. amigos y vecinos agradecemos el acompañamiento recibido en el doloroso momento.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CAMPOS, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Sus hijos Hector, Rene, Roxana, Alfredo y Graciela part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOC. Laprida 383.

ESCOBAR MARINA HOLGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/19|. Sus sobrinos Juan Alberto Rossi Escobar y Lilia Giuliano, sus sobrinos nietos Ismael y Constanza Rossi Giuliano, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ VDA. DE RUIZ, FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/19|. Sus hijos Fanny, Marta y Jose, hijos polit. Carlos y Olga, nietos Ana, Victoria, Jose, Fernando, Maria Sol, Alvaro, Fernanda, Natalia, y Jose part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. de La Misericordia, NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

LÓPEZ, OLGA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Sus padres Gregorio y Dominga, Su hijo Erick, Sus hermanos, cuñadas, sobrinos y demas familiares sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio Los Acostas.El Cortejo partira de la sala velatoria Soler y San Carlos. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel 4219787.

MANSILLA, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Su esposa Orfelia del C. Rodriguez, sus hijos Ramon, Carlos, Susana, Graciela, Julia, Miguel, Daniel e Ivanna, Hijos Polit. Cacho, Hugo, Hortencia, Sergio, Eliy, Dario y Eli part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy en el cement. Jardin del Sol. NORTE SERV. SOC. Laprida 383.

SALTO, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/19|. Su esposa Alícia Avila, sus hijos Noelia, Ramiro y Rodrigo, sus nietos Elena, Tadeo e Isabela participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SALTO, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/19|. Sus hermanas Delia y Leticia Miranda, sus sobrinos Carlitos, Julian y Andres, sobrinos nietos Enzo, Valentina, Aron y Stefano, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol.

SALTO, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/19|. Sus hermanos Abel, Chicha, Maria, Ana, Angel y Amanda, hermanos politicos Ada, Domingo y Tedy, sus sobrinos Lidia y Teresita Salto; Hugo Walter Ibañez Salto, Claudia, Luis y Horacio Santillan, Luis y Carlos Bravo, Cristina, Victor, Mary, Rita y Silvia Suarez, Fabian, Natalia y Lucia Salto, Estela Santos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALTO, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/19|. Su hermana Amanda Salto, su sobrina Estela Nieves Santos, su sobrino politico Alfredo Scarttezzini, sus sobrinos nietos Ariadna y Francisco, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su querida memoria.

SALTO, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/19|. Su tía Chicha Salto, su primo Hugo Walter Ibañez Salto y Marta Quiroga e Hilda Cuevas y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

SALVATIERRA, ARMANDO ZENOBIO (Mocho) (q.e.p.d.) Falleció el10/6/19|. Papi: Mocho como te conocen todos los que te queremos. Hace un año que te fuiste a tu encuentro tan esperado, primero con Dios y segundo con tu gran Amor tu Chicha, mi mami. Se que estás bien, en Paz, pero te extraño, nos haces falta y nuestra casa ya no es lo mismo sin vos, duele tu ausencia y cuesta mucho acostumbrarse a tanto silencio. Ya paso un año, y duele igual o más que aquel domingo que dijiste basta. Nosotros aquí estamos aprendiendo a seguir sin vos y sin la Chicha, aferrados al amor y los valores que nos transmitieron, no es fácil pero fueron muy buenos maestros y ejemplos, espero estén tan orgullosos como nosotros de que hayan sido nuestros padres...Los amamos para esta y toda la vida. Sus hijos: José, Claudio y Fernando, invitan a la misa que se oficiará hoy Lunes 10/06/19 a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GEREZ, SANTOS GRISELDA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Su hermano Juan, sus hijos Rubén, Carmen, Noemí, hijos pol. Mario, nietos Mario, Laura, Javier participan su fallecimiento, sus resots serán inhumados hoy a las 17 hs. en el cementerio de Forres.