VIDEO | Una mujer lo atacó a martillazos por manejar “demasiado” lento

10/06/2019 - 18:47 País

El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de San Martín. Una mujer atacó con un martillo a otro automovilista debido a que iba “demasiado” lento. Minutos antes lo había chocado en un intento por sobrepasarlo.

Te recomendamos: "Tierra del Fuego tendrá su primer juicio por maltrato animal"

Un hombre de 55 años circulaba normalmente con su vehículo cuando, ante la presencia de un pozo, disminuyó la velocidad para sortearlo lo más cuidadosamente posible. Detrás suyo, una mujer no soportó esta actitud del conductor.

Al ver que el individuo bajó la velocidad, ella lo sobrepasó y lo chocó en uno de sus laterales. Él la siguió para pedirle los datos y realizar el reclamo ante el seguro, sin embargo, esto no hizo más que incrementar la furia de la mujer.

“¿Qué te pasa que sacas foto? Si ibas a 20 y yo puedo andar a 40, por qué no te corres y yo paso”, gritó la mujer para luego darle un martillazo al espejo del vehículo. Y agregó: “Si andás a 20, te corrés y yo paso a 40 que me corresponde… pedazo de p…”.

“Pensé que me iba a matar, esta mujer tiene que estar presa. Si no me movía, impacta contra mi vehículo nuevamente. Estaba fuera de sí”, expresó el hombre agredido ante la prensa.

“Fue un hecho bastante traumático. Tuvimos que convencerlo de hacer la denuncia porque este tipo de actitudes no pueden quedar en el olvido”, cerró Héctor Coffman, abogado del individuo, que presentó una denuncia por “daños y amenazas”.