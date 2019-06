Un santiagueño levantó el Martín Fierro con Vero Lozano

10/06/2019 - 20:46 Pura Vida

“Cortá por Lozano”, ciclo que conduce Verónica Lozano por Telefé (en Santiago del Estero a través de Canal 7), se llevó el Martín Fierro de la televisión abierta en el rubro Magazine.

Tanto Lozano como sus panelistas y movileros, entre ellos el santiagueño Heber Ibáñez, festejaron la obtención de la estatuilla durante la noche del domingo, en la terna que compartieron con “El diario de Mariana” e “Involucrados”, sus competidores.

El joven, oriundo de Añatuya, habló con EL LIBERAL minutos después de concluida la gala.

“La fiesta ha sido impresionante. Todavía es un sueño que no caigo. Me parece que no es realidad, pero lo lindo es que sí es una realidad que disfruto”, destacó Heber a EL LIBERAL.

“La previa a la gala central ha sido hermosa. He recibido cientos de mensajes muy lindos de gente de Añatuya, de Santiago. Todo ha sido hermoso desde el primer momento en que salió la noticia de que estábamos ternados”, dijo.

Heber remarcó que él deseaba “con todo mi corazón que gane Vero porque, aparte de ser la mejor profesional de la televisión argentina, es una gran persona. Entonces, se merecía ganarlo. Ella es muy generosa”.

Además, otro de sus deseos se hizo realidad: que gane Lizy Tagliani. “Es muy importante que Lizy haya ganado como Mejor Labor Humorística. Ella es una maravillosa persona y una extraordinaria profesional”, resaltó.

Ibáñez nació en Añatuya y se formó profesionalmente en Córdoba. Tras establecerse en Buenos Aires trabajó en C5N (director de cámaras) y en 360 (cronista) hasta llegar, casting mediante, a “Cortá por Lozano”, en donde está como movilero desde hace un año.

Equipo

Para Ibáñez, que “Cortá por Lozano” y Lizy hayan obtenidos el Martín Fierro es “la confirmación que tenemos un equipo fantástico. Es un gran equipo comandado por Vero. Toda la producción hace un trabajo espectacular para que nosotros trabajemos bien y cómodos. Es por eso que festejamos tanto el premio porque lo esperábamos por todo lo que trabajamos. Tenemos la camiseta bien puesta. El escudo del programa está en nuestro corazón. Realmente es una alegría tremenda”.

“Todo esto que me está pasando lo vivo a pleno con mi familia y con los amigos y con mi ciudad, Añatuya, que tanto me apoya día a día. Gracias a todos por confiar en nosotros”, remarcó Heber en su entrevista con EL LIBERAL.