CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de junio de 2019

CANAL 07

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

18.30 TRANSMISIÓN ESPECIAL DESDE EL FÓRUM

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 LIBERTAD DE OPINIÓN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

00.30 MI VIDA ERES TÚ

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

15.30 COCINEROS

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIA

20.00 COCINEROS DE NOCHE





CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 COPA SANTIAGO: UNIÓN SGO VS. UNIÓN (BELTRÁN)

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 BÁSQUET FEMENINO: BORGES VS. REGATAS





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.48 PSI. A PARANOIA SE VIVE, NAO SE

IMAGINA

07.16 TRES SOLTEROS Y UNA PEQUEÑA DAMA

09.15 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA

11.38 PSI. A PARANOIA SE VIVE, NAO SE

IMAGINA

12.06 FIN DE CURSO

14.05 LA CRUDA VERDAD

16.02 RESCATE EN LA ANTÁRTIDA

18.25 EL ENCANTO DE LA BESTIA

20.08 LA CRUDA VERDAD

22.00 QUIERO MATAR A MI JEFE

23.49 RED DE MENTIRAS

TCM

07.00 LOST - T. 2 - EP. 10 - THE 23RD PSALM

07.45 LOST - T. 2 - EP. 11 - THE HUNTING

PARTY

08.29 LOST - T. 2 - EP. 12 - FIRE + WATER

09.14 LOST - T. 2 - EP. 13 - THE LONG CON

09.59 LOST - T. 2 - EP. 14 - ONE OF THEM

10.45 LOST - T. 2 - EP. 15 - MATERNITY LEAVE

11.32 LOST - T. 2 - EP. 16 - THE WHOLE TRUTH

12.17 LOST - T. 2 - EP. 17 - LOCKDOWN

13.01 LOST - T. 2 - EP. 18 - DAVE

13.49 LOST - T. 2 - EP. 19 - S.O.S.

14.33 LOST - T. 2 - EP. 20 - TWO FOR THE ROAD

15.18 LOST - T. 2 - EP. 21 - ?

16.05 LOST - T. 2 - EP. 22 - THREE MINUTES

16.53 LADRÓN QUE ROBA A LADRÓN

18.32 LOCADEMIA DE POLICÍA 4

20.19 EL INVENCIBLE

22.00 TERRENO SALVAJE

TNT

06.34 LOS PERDEDORES

08.12 REGRESO A LA ISLA DE NIM

09.51 TRON. EL LEGADO

12.02 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

14.22 EL DESTINO DE JÚPITER

16.33 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

18.25 INTENSAMENTE

20.08 VENGANZA LETAL

22.00 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN

SPACE

07.39 TESTIGOS

09.14 EL REY DE LOS LUCHADORES

10.54 TRAS LA MÁSCARA

12.47 DOS INÚTILES EN PATRULLA

14.42 DETECTIVE POR ERROR

16.19 INDOMABLE

18.04 SOY ESPÍA

19.52 EL AGENTE DE C.I.P.O.L

22.00 LA CONQUISTA DE LA MONTAÑA DEL TIGRE

CINECANAL

11.40 BABE, EL CHANCHITO VALIENTE

13.20 EL DADOR DE RECUERDOS

14.50 LOS PITUFOS

16.40 TROLLS

18.25 EL ROBO MÁS GRANDE DE LA HISTORIA

20.05 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

22.00 SECUESTRO





A DÓNDE IR

CAYOCOCO

(AUTOPISTA JUAN PERÓN)

*VIERNES 14, A LAS 23, LOLOU

BIZARRO, CON MALA FAMA,

LAGARTOS DUB, LOS KARANES Y

SU TRIBUTO A LOS FABULOSOS

CADILLAC’S, DJ MAGDA

DARCHUK, DJ CACHO FRÁGOLA Y

DJ DOLORES.

HÉRCULES ESPACIO DE

ARTES ESCÉNICAS

(HÉRCULES OCHIUZZI Nº 376)

SÁBADO 15, A LAS 22, EN EL

CICLO “MÚSICA EN EL AIRE”,

EXCLUSIVA PRESENTACIÓN DEL

DÚO OBLIVION Y PAULINHO DO

PINHO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* VIERNES 21, A LAS 22, “EL

VESTIDOR”, CON ARTURO PUIG Y

JORGE MARRALE.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 14, PEÑA “ATRAPA

SUEÑOS” CON ARIEL CAMAÑO,

LAS 4CUERDAS, PABLO

CARABAJAL, DANZA ASÍ, EL

SIMBOL, LA INFINITA Y TUPAÑA.

* DOMINGO 30, A LAS 22, SE

PRESENTARÁ A.N.I.M.A.L Y LAS

BANDAS VYSCERYS, VULGAR,

CARADURAS, DEMON BLUES,

ESCORIA S.E.H.C Y MARY JANE.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO Nº 2723)

*SÁBADO 13 DE JULIO, A PARTIR

DE LAS 22, ACTUARÁN ROCK

LOCAL, JUAN TERRENAL,

ESTONIA Y TEDDY BUR.





CINES

SUNSTAR

GODZILA 2 (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

11,12/06 17:30 (Cast)

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL12/06 21:40 (Cast)

X-MEN (3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

HASTA EL 12/06 17:30 (Cast) 20:00

(Cast) 22:20 (Cast)

MI MASCOTA ES UN LEÓN

(2D) DRAMA (ATP)

HASTA EL 12/06 17:00 hs (Cast)

ROCKETMAN (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

HASTA EL 12/06 19:30 (Subt)

JOHN WICK 3 (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

HASTA EL12/06 22:00(Subt)

X-MEN (2D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

12/06 17:00 hs (Cast) 19:40 hs (Cast)

22:00 hs (Subt)

ALADDÍN (2D)

AVENTURA (ATP)

12/06 16:45 hs (Cast) 19:20 hs (Cast)

22:00 hs (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

ALADDÍN ATP

CASTELL. 2D 17:20 - 19:20- 20:00

GODZILLA II APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 3D 22:50-

SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO

JUEVES)

X-MEN: DARK PROENIX

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:00- 17:40-

22:00- 22:40

CASTELLANO 3D 20:10-

APERTURA DE SALAS

TODOS LOS DÍAS, A LAS 15:00

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $230.

Jubilados, docentes y estudiantes:

$150 todos los días

3D Entrada general: $240.

Jubilados, docentes y estudiantes:

$160 todos los días.