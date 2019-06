10/06/2019 - 22:14 El Evangelio

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 10,7-13

Id y anunciad que el reino de los cielos está cerca. Sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad de su enfermedad a los leprosos y expulsad a los demonios. Gratis habéis recibido este poder: dadlo gratis.

“No llevéis oro ni plata ni cobre ni provisiones para el camino. No llevéis ropa de repuesto ni sandalias ni bastón, pues el obrero tiene derecho a su sustento.

Cuando lleguéis a un pueblo o aldea, buscad a alguien digno de confianza y quedaos en su casa hasta que salgáis de allí. Al entrar en la casa, saludad a los que viven en ella. Si la gente de la casa lo merece, la paz de vuestro saludo quedará en ella; si no lo merece, volverá a vosotros”.

Reflexión

“Id, proclamad, curad, resucitad, limpiad, arrojad, dad”. En estos verbos está contenida la misión de nuestra vida: para esto hemos nacido y hemos venido al mundo, (cf. Jn 18, 37) Esta tarea, encabezada por los apóstoles y sus sucesores, compete a todo cristiano. Nadie está exento. Todos debemos extender el reino, dando gratis lo que recibimos gratis.

El mundo tiene preguntas, necesidades y problemas sin responder; y nosotros tenemos la respuesta, la solución única y definitiva: Jesucristo. Él es la medicina que necesita, la vida, la pureza, la libertad, el Bien supremo. ¿Cómo quedarnos callados? No, no hay lugar para la pasividad.

El amor a Dios, el amor a todos los hombres, el amor al Reino, son una misma cosa. Y son el fuego que Jesucristo trajo a la tierra. Este fuego impulsó la existencia de san Bernabé, cuya memoria celebramos hoy. La Escritura dice que él fue “hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y fe” (Hch 11, 24).

Haciendo honor a su nombre, fue exhortación y consuelo para muchos y con su ejemplo y palabra, con su fe generosa y su docilidad al Espíritu, consiguió que multitudes se adhirieran a Jesucristo y permanecieran unidos a Él. Amó, luchó y sufrió por nuestro Señor, por el Evangelio, por los creyentes, y animó a otros a hacer lo mismo (a San Pablo y al evangelista San Marcos, por citar algunos ejemplos).

Estaba lleno del celo que le transmitieron los apóstoles y que éstos habían recibido del Maestro. Esta pasión no se ha extinguido: aún hoy corre por las venas de la Iglesia, arde en su corazón de Esposa y Madre. ¿Quema nuestros corazones? ¿Podemos decir con San Pablo “Ay de mí si no anuncio el Evangelio”, “No he ahorrado medio alguno para predicar la fe en Nuestro Señor Jesucristo”, “no me importa la vida, lo que me importa es completar mi carrera y cumplir el encargo que me dio el Señor Jesús: ser testigo del Evangelio, que es la gracia de Dios?” Si nuestra vida no grita esto, ¿en qué la estamos gastando?

Que el ejemplo de Bernabé, santo varón, digno de ser contado entre los apóstoles, nos lleve a vivir de manera renovada nuestra vocación misionera y que, como pide la liturgia hoy, seamos encendidos en la llama del amor del Señor y llevemos a todos la paz y la luz del Evangelio con nuestras palabras y obras.

Recordemos que nuestra vida cristiana no puede reducirse a religión sin más o a prácticas de culto, ritos y adoctrinamiento. Estamos llamados, sobre todo, a actualizar el apostolado de la compasión realizado por Jesús, que pasó haciendo el bien, erradicando el sufrimiento de las personas. Comprendemos, así, que el seguimiento de Jesús comienza por la llamada que él hace a cada uno.