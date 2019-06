Jara y sus sensaciones por el ascenso

10/06/2019 - 23:41 Deportivo

Diego Jara también estuvo ayer en Radio Panorama y se refirió al logro del equipo. “Cuando comenzamos este proyecto se había hablado de ser protagonistas y tratar de pelear arriba como para no mirar la tabla de abajo. La gente estaba preocupada porque cuando empezamos a jugar la Copa estábamos en descenso, pero nosotros estábamos tranquilos. Y hoy estamos disfrutando de un ascenso”, contó.

“En Buenos Aires nadie nos daba como candidatos y nos fuimos metiendo de a poco. Una vez adentro del reducido, recién hablaron de Central. Pero nosotros sabíamos que en esa instancia iba a ser duro para cualquiera. Tuve ex compañeros que no querían jugar con nosotros. Algunos me decían ‘ojalá que el Sapo no te ponga porque vos siempre haces goles”’, agregó.

Sobre los festejos, contó: “La diferencia que hago con Patronato es que acá me sorprendió mucho la cantidad de gente y cómo se vivió. Y el cariño que nos tomaron a los jugadores es increíble. Lo disfruté y viví de otra manera porque la gente estaba esperando este momento hace muchos años y lo vivió con esa felicidad que nos sorprendía”.