Vélez, Talleres (F) y Atlético Icaño marcaron la diferencia

11/06/2019 - 00:46 Deportivo

Los equipos de Vélez de San Ramón, Talleres de Frías y Atlético Icaño se quedaron con los triunfos en sus tres categorías en la quinta fecha del Torneo Provincial de Fútbol Infanto Juvenil “René Orlando Houseman”, que organiza y fiscaliza la Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero.

Un total de 48 goles se marcaron en las tres divisiones, y quedaron pendientes tres encuentros, (Clodomira vs. Mitre; Sportivo Fernández vs. Manuel Belgrano y Central Córdoba vs. Platense de Añatuya).

Vélez en el Coliseo de los Sueños de San Ramón recibió la visita de Social Pinto, donde en Sub-17 ganó 2 a 1, en un partido intenso, en el Sub-15 también se repitió el mismo score (2/1), y en el Sub-13, la victoria fue por 3 a 1.

Talleres en Frías cotejó con Social Arenales, donde venció 2-0 en Sub-13; 3 a 1 en el Sub-

15 y 4/ 0 en el Sub-17, mientras que Atlético Icaño dio la gran nota al ganar en sus tres divisiones ante La Ensenada de Quimilí. En los más chicos fue 2-1, al igual que en el Sub-15 y la victoria mínima por 1-0 fue en el Sub-17.

Resultados

Sub13: Loreto FC 4, Átoj Pozo 0; Vélez 2, Social Pinto 1; Social Lavalle 2, Los Dorados 1; Atlético Icaño 2, La Ensenada 1; Talleres de Frías 2, Social Arenales 0. Sub15: Loreto FC 1, Átoj Pozo 0; Vélez 2, Social Pinto 1; Social Lavalle 1, Los Dorados 5; Atlético Icaño 2, La Ensenada 1; Talleres de Frías 3, Social Arenales 1.

Sub17: Loreto FC 1, Átoj Pozo 1; Vélez 3, Social Pinto 1; Social Lavalle 2, Los Dorados 3; Atlético Icaño 1, La Ensenada 0; Talleres (F) 4, Social Arenales 0.