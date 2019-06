Esta tarde se completa la primera fecha de Liga Comercial de Frías

11/06/2019 - 07:23 Interior

CHOYA Choya ( C ) En el estadio del Parque Deportivo Recreativo Municipal Florencia Genesir de Frías se completará a la tarde la primera fecha que dio inicio anoche. Se recuerda que esta competencia tiene como ente organizador a la Liga Comercial de la Ciudad de la Amistad.

En esta jornada se medirán Kiosco Timo vs Pablo VI; Kiosco Troski vs Gladiadores y La Madrid vs P. Franchesca. El horario de artanque será a las 19.45.

Además se programó para el jueves desde las 18.45 el segundo capítulo con el siguiente fixture: Lavadero Vicola vs Pablo VI; Aeroclub vs Kiosco Timo; La Torre vs Kiosco Troski; Gauchito Batea vs Gladiadores; D. Construcción vs P. Delfina; Amigos del Gordo vs P. Franchesca.