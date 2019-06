Pichetto: “Acepté inmediatamente la propuesta del Presidente”

11/06/2019 - 18:43 Política

En conferencia de prensa, Miguel Ángel Pichetto sentenció: “Acepté inmediatamente la propuesta del Presidente”. En el mismo sentido, expresó su agradecimiento a Mauricio Macri y aseguró que “no hay forma de regresar al pasado”.

“Macri me ha honrado“, aseguró. Del mismo modo, anunció su renuncia como jefe del bloque de senadores del peronismo, responsabilidad que mantuvo durante diecisiete años. “He tomado una decisión personal, que no incluye a mi partido”, confesó.

Pichetto defendió la autoridad presidencial y descartó la posibilidad de otorgar poder a las asambleas populares y enfatizó en la necesidad de pensar en términos del capitalismo moderno.

“Desde el 10 de diciembre tiene que haber un gobierno de coalición, para que no haya oportunidad de ir hacia el pasado”, agregó.

Por último, defendió el uso de los fueros para evitar la captura y detención de Cristina Fernández: “Yo mantengo mi idea al respecto. Creo que la diversidad de opiniones contribuye. El Presidente me eligió como uno, y voy a seguir pensando igual: no comparto las prisiones preventivas, ni el gobierno de los jueces”.