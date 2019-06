Ed Sheeran es el artista más escuchado

11/06/2019 - 20:58 Pura Vida

El británico Ed Sheeran se coronó por tercera vez en cuatro años como el artista más reproducido del Reino Unido, según datos de la empresa de licencias musicales Phonographic Performance Limited (PPL).

La compañía, que se encarga de monitorizar la música de TV, radio, bares y discotecas del país, señaló que la de Sheeran, de 28 años, fue la que más veces se escogió en estos ámbitos durante 2018.

Pero la canción que más veces sonó en el Reino Unido no fue una de Sheeran sino el tema “Feel It Still” de los estadounidenses “Portugal. The Man”, que cuenta con más de 235 millones de reproducciones en Youtube.