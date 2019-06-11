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CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de junio de 2019

A LAS 23.30 MI VIDA ERES TÚ.

- 21:09 Cartelera

CANAL 07

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.45 NICK JR.

10.15 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)

23.30 MI VIDA ERES TÚ

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKA PAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIA

20.00 COCINEROS DE NOCHE


CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE 

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.15 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 MORENA TV

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

23.00 DALE FERRO


CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.00 EN BUSCA DEL AMOR

07.56 EL TRIUNFO DEL ESPÍRITU

10.29 EL REY ESCORPIÓN

12.13 ¡ADIÓS, LENIN!

14.37 SUPERMAN REGRESA

17.40 EL TRIUNFO DEL ESPÍRITU

20.14 EL REY ESCORPIÓN

22.00 SUPERMAN REGRESA

TCM

07.49 LOST - MATERNITY LEAVE

08.36 LOST - LOCKDOWN

09.21 LOST - DAVE

10.08 LOST - S.O.S.

10.53 LOST - TWO FOR THE ROAD

11.37 LOST -

12.25 LOST - THREE MINUTES

13.11 LOST - LIVE TOGETHER, DIE ALONE

13.56 LOST - LIVE TOGETHER, DIE ALONE

14.40 LOST - A TALE OF TWO CITIES

15.25 LOST - FURTHER INSTRUCTIONS

16.08 LOST - THE GLASS BALLERINA

16.53 LOST - EVERY MAN FOR HIMSELF

17.38 LOCADEMIA DE POLICÍA 4

19.13 EL BUENO DE LA PELÍCULA

20.51 EL SECRETO DE VIVIR

23.00 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

TNT

06.10 EL REGRESO A LA ISLA DE NIM

07.44 TRON. EL LEGADO

09.56 UNA TORMENTA PERFECTA

12.15 EL TURISTA

14.03 INTENSA MENTE

15.42 VENGANZA LETAL

17.27 LA CENICIENTA

19.22 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN

22.00 COP CAR

23.38 RESIDENT EVIL 5. LA VENGANZA

SPACE

06.00 LA MALDICIÓN DE LAS SERPIENTES

07.23 TIBURONES DEL HIELO

08.56 VIRUS LETAL

10.49 DOS INÚTILES EN PATRULLA

12.42 DETECTIVE POR ERROR

14.19 SOY ESPÍA

16.02 AJUSTE DE CUENTAS

18.06 RENDIRSE JAMÁS 2. COMBATE FINAL

20.01 PELEADOR CALLEJERO

22.00 EL HOMBRE CON LOS PUÑOS DE HIERRO

23.47 EL HOMBRE DE LOS PUÑOS DE HIERRO 2

CINECANAL

11.25 RIO

13.07 POP STAR

14.47 DESAPARECIDO

16.30 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. LA GUERRA

19.07 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE LA LUNA

22.00 WATCHMEN. LOS VIGILANTES

SONY

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE - COLUMNS

08.50 AMERICAN HOUSEWIFE - WESTPORT

COTILLION

09.40 S.W.A.T.

11.55 EL CAZA RECOMPENSAS

13.55 AMIGOS CON BENEFICIOS

15.55 SHARK TANK

17.45 AMERICAN HOUSEWIFE - WESTPORT

COTILLION

18.10 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 EL CAZA RECOMPENSAS

22.00 AMIGOS CON BENEFICIOS


A DÓNDE IR

CAYOCOCO

(AUTOPISTA JUAN PERÓN)

*VIERNES 14, A LAS 23,

LOLOUBIZARRO, CON MALA

FAMA, LAGARTOS DUB, LOS

KARANES Y SU TRIBUTO A LOS

FABULOSOS CADILLAC’S, DJ

MAGDA DARCHUK, DJ CACHO

FRÁGOLA Y DJ DOLORES.

HÉRCULES ESPACIO DE

ARTES ESCÉNICAS

(HÉRCULES OCHIUZZI Nº 376)

SÁBADO 15, A LAS 22, EN EL

CICLO “MÚSICA EN EL AIRE”,

EXCLUSIVA PRESENTACIÓN DEL

DÚO OBLIVION Y PAULINHO DO

PINHO.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

* VIERNES 21, A LAS 22, “EL

VESTIDOR”, CON ARTURO PUIG Y

JORGE MARRALE.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 14, PEÑA “ATRAPA

SUEÑOS” CON ARIEL CAMAÑO,

LAS 4CUERDAS, PABLO

CARABAJAL,DANZA ASÍ, EL

SIMBOL, LA INFINITA Y TUPAÑA.

* DOMINGO 30, A LAS 22, SE

PRESENTARÁ A.N.I.M.A.L Y LAS

BANDAS VYSCERYS, VULGAR,

CARADURAS, DEMON BLUES,

ESCORIA S.E.H.C Y MARY JANE.

TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO Nº 2723)

*SÁBADO 13 DE JULIO, A PARTIR

DE LAS 22, ACTUARÁN ROCK

LOCAL, JUAN TERRENAL,

ESTONIA Y TEDDY BUR.


CINES

SUNSTAR

GODZILA 2 (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

12/06 17:30 (Cast)

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (3D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL12/06 21:40 (Cast)

X-MEN (3D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

HASTA EL 12/06 17:30 (Cast) 20:00

(Cast) 22:20 (Cast)

MI MASCOTA ES UN LEÓN

(2D)

DRAMA (ATP)

HASTA EL 12/06 17:00 hs (Cast)

ROCKETMAN (2D)

DRAMA (+16 AÑOS)

HASTA EL 12/06 19:30 (Subt)

JOHN WICK 3 (2D)

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

HASTA EL12/06 22:00(Subt)

X-MEN (2D)

AVENTURA (+13 AÑOS)

12/06 17:00 hs (Cast) 19:40 hs (Cast)

22:00 hs (Subt)

ALADDÍN (2D)

AVENTURA (ATP)

12/06 16:45 hs (Cast) 19:20 hs (Cast)

22:00 hs (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

ALADDÍN ATP

CASTELLANO 2D 17:20 - 19:20-

20:00

GODZILLA II APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 3D 22:50-

SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO JUEVES)

X-MEN: DARK PROENIX APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:00- 17:40-

22:00- 22:40

CASTELLANO 3D 20:10-

APERTURA DE SALAS

TODOS LOS DÍAS, A LAS 15:00

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $230.

Jubilados, docentes y estudiantes:

$150 todos los días

3D Entrada general: $240.

Jubilados, docentes y estudiantes:

$160 todos los días.

La Tapa de Hoy

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