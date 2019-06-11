CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 12 de junio de 2019

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CANAL 07
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.45 NICK JR.
10.15 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO? (CONTINUACIÓN)
23.30 MI VIDA ERES TÚ
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKA PAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIA
20.00 COCINEROS DE NOCHE
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.15 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 MORENA TV
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
23.00 DALE FERRO
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.00 EN BUSCA DEL AMOR
07.56 EL TRIUNFO DEL ESPÍRITU
10.29 EL REY ESCORPIÓN
12.13 ¡ADIÓS, LENIN!
14.37 SUPERMAN REGRESA
17.40 EL TRIUNFO DEL ESPÍRITU
20.14 EL REY ESCORPIÓN
22.00 SUPERMAN REGRESA
TCM
07.49 LOST - MATERNITY LEAVE
08.36 LOST - LOCKDOWN
09.21 LOST - DAVE
10.08 LOST - S.O.S.
10.53 LOST - TWO FOR THE ROAD
11.37 LOST -
12.25 LOST - THREE MINUTES
13.11 LOST - LIVE TOGETHER, DIE ALONE
13.56 LOST - LIVE TOGETHER, DIE ALONE
14.40 LOST - A TALE OF TWO CITIES
15.25 LOST - FURTHER INSTRUCTIONS
16.08 LOST - THE GLASS BALLERINA
16.53 LOST - EVERY MAN FOR HIMSELF
17.38 LOCADEMIA DE POLICÍA 4
19.13 EL BUENO DE LA PELÍCULA
20.51 EL SECRETO DE VIVIR
23.00 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
TNT
06.10 EL REGRESO A LA ISLA DE NIM
07.44 TRON. EL LEGADO
09.56 UNA TORMENTA PERFECTA
12.15 EL TURISTA
14.03 INTENSA MENTE
15.42 VENGANZA LETAL
17.27 LA CENICIENTA
19.22 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN
22.00 COP CAR
23.38 RESIDENT EVIL 5. LA VENGANZA
SPACE
06.00 LA MALDICIÓN DE LAS SERPIENTES
07.23 TIBURONES DEL HIELO
08.56 VIRUS LETAL
10.49 DOS INÚTILES EN PATRULLA
12.42 DETECTIVE POR ERROR
14.19 SOY ESPÍA
16.02 AJUSTE DE CUENTAS
18.06 RENDIRSE JAMÁS 2. COMBATE FINAL
20.01 PELEADOR CALLEJERO
22.00 EL HOMBRE CON LOS PUÑOS DE HIERRO
23.47 EL HOMBRE DE LOS PUÑOS DE HIERRO 2
CINECANAL
11.25 RIO
13.07 POP STAR
14.47 DESAPARECIDO
16.30 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. LA GUERRA
19.07 TRANSFORMERS. EL LADO OSCURO DE LA LUNA
22.00 WATCHMEN. LOS VIGILANTES
SONY
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE - COLUMNS
08.50 AMERICAN HOUSEWIFE - WESTPORT
COTILLION
09.40 S.W.A.T.
11.55 EL CAZA RECOMPENSAS
13.55 AMIGOS CON BENEFICIOS
15.55 SHARK TANK
17.45 AMERICAN HOUSEWIFE - WESTPORT
COTILLION
18.10 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 EL CAZA RECOMPENSAS
22.00 AMIGOS CON BENEFICIOS
A DÓNDE IR
CAYOCOCO
(AUTOPISTA JUAN PERÓN)
*VIERNES 14, A LAS 23,
LOLOUBIZARRO, CON MALA
FAMA, LAGARTOS DUB, LOS
KARANES Y SU TRIBUTO A LOS
FABULOSOS CADILLAC’S, DJ
MAGDA DARCHUK, DJ CACHO
FRÁGOLA Y DJ DOLORES.
HÉRCULES ESPACIO DE
ARTES ESCÉNICAS
(HÉRCULES OCHIUZZI Nº 376)
SÁBADO 15, A LAS 22, EN EL
CICLO “MÚSICA EN EL AIRE”,
EXCLUSIVA PRESENTACIÓN DEL
DÚO OBLIVION Y PAULINHO DO
PINHO.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
* VIERNES 21, A LAS 22, “EL
VESTIDOR”, CON ARTURO PUIG Y
JORGE MARRALE.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 14, PEÑA “ATRAPA
SUEÑOS” CON ARIEL CAMAÑO,
LAS 4CUERDAS, PABLO
CARABAJAL,DANZA ASÍ, EL
SIMBOL, LA INFINITA Y TUPAÑA.
* DOMINGO 30, A LAS 22, SE
PRESENTARÁ A.N.I.M.A.L Y LAS
BANDAS VYSCERYS, VULGAR,
CARADURAS, DEMON BLUES,
ESCORIA S.E.H.C Y MARY JANE.
TEATRO LA CASA
(SAN LORENZO Nº 2723)
*SÁBADO 13 DE JULIO, A PARTIR
DE LAS 22, ACTUARÁN ROCK
LOCAL, JUAN TERRENAL,
ESTONIA Y TEDDY BUR.
CINES
SUNSTAR
GODZILA 2 (3D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
12/06 17:30 (Cast)
LOS VENGADORES, FIN DEL
JUEGO (3D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HASTA EL12/06 21:40 (Cast)
X-MEN (3D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
HASTA EL 12/06 17:30 (Cast) 20:00
(Cast) 22:20 (Cast)
MI MASCOTA ES UN LEÓN
(2D)
DRAMA (ATP)
HASTA EL 12/06 17:00 hs (Cast)
ROCKETMAN (2D)
DRAMA (+16 AÑOS)
HASTA EL 12/06 19:30 (Subt)
JOHN WICK 3 (2D)
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
HASTA EL12/06 22:00(Subt)
X-MEN (2D)
AVENTURA (+13 AÑOS)
12/06 17:00 hs (Cast) 19:40 hs (Cast)
22:00 hs (Subt)
ALADDÍN (2D)
AVENTURA (ATP)
12/06 16:45 hs (Cast) 19:20 hs (Cast)
22:00 hs (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ALADDÍN ATP
CASTELLANO 2D 17:20 - 19:20-
20:00
GODZILLA II APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 3D 22:50-
SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO JUEVES)
X-MEN: DARK PROENIX APTA
13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:00- 17:40-
22:00- 22:40
CASTELLANO 3D 20:10-
APERTURA DE SALAS
TODOS LOS DÍAS, A LAS 15:00
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $230.
Jubilados, docentes y estudiantes:
$150 todos los días
3D Entrada general: $240.
Jubilados, docentes y estudiantes:
$160 todos los días.