Mirolo señaló que desde el Frente Renovador “aspiramos a una nueva mayoría opositora”

El intendente de La Banda, Pablo Mirolo, participó de la presentación del libro de la ex presidenta Cristina Kirchner que se realizó en el Fórum, a la par que indicó que en materia política desde el Frente Renovador, “aspiramos a una nueva mayoría opositora” que no se limita a ese partido, Unidad Ciudadana y el PJ sino también “a otras fuerzas políticas”.

Mirolo habló con EL LIBERAL y señaló que concurrió a la presentación porque “habíamos sido invitados por la editorial, he concurrido como una persona más y me parece que es un hecho importante. Primero, por la visita de una ex presidenta a Santiago y, segundo, en el marco de todo lo que ha producido su trabajo, su libro, me he mostrado interesado en ver qué es lo que decía, lo que hablaba y por eso mi presencia allí”.

Consultado respecto de si su presencia obedecía también a un acercamiento político en virtud del acuerdo que están por cerrar desde el FR y Unidad Ciudadana, señaló: “Veremos lo que sucede mañana -por hoy- creo que ha habido un acuerdo por lo que ha trascendido en los medios, un principio de acuerdo en cuestiones programáticas, en la posibilidad de armar una coalición opositora que represente una nueva mayoría que es lo que venimos hablando del Frente Renovador. Veremos si eso se termina traduciendo en la conformación de un frente electoral, eso es por lo menos lo que aspiramos todos”.

Añadió que “creo que ha sido claro lo que el Frente Renovador, Unidad Ciudadana y PJ que han sido los que han expresado ahí en la conferencia de prensa, confluyen en una coalición electoral y también, obviamente, en un futuro en una coalición de gobierno que es lo que nosotros venimos planteando, un proyecto de país de aquí a diez años donde se establezcan políticas de Estado”.

Nueva mayoría

Puntualizó que “hoy ha sido el primer paso, donde se han puesto en común sobre cuestiones particulares, así que vamos a ver si se termina conformando una coalición electoral y la conformación de una nueva mayoría y que, obviamente, han aclarado que no se limita a estos tres partidos sino invitar también al radicalismo, a otras fuerzas políticas”.

Afirmó que “aspiramos a una nueva mayoría opositora, si eso significa un acuerdo entre el Frente Renovador y otros partidos, lo veríamos con buenos ojos”.