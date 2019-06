La Copa de Oro ya tiene finalistas en todas las categorías

12/06/2019 - 00:02 Semillero

El campeonato Apertura que organiza la Clodo League en sus cancha de césped sintético, entra en su recta final y el pasado fin de semana, se jugó la novena fecha donde se conocieron a los finalistas de la Copa de Oro, en todas sus divisiones.

Este torneo contó a lo largo de su desarrollo, con un buen espectáculo desde lo deportivo, contando en todas sus jornadas con una gran concurrencia de público. Por ello, la definición del certamen se llevará a cabo el próximo lunes 17, desde las 11, aprovechando el feriado nacional, con la intención de permitir la presencia de más público.

Los resultados de todas divisiones se detallan a continuación.

Resultados

Categoría 2006/07: Usina JC 1, Chamacos FC 3; Academia JC 2, Fusión del Norte 9; Kuyaya JC 2, Galácticos JC 0.

Cat. 2008/09: Usina JC 2, Chamacos FC 8; Academia JC 3, Fusión del Norte 3; Kuyaya 10, Galácticos 0.

Categoría 2010/11: Usina JC 1, Chamacos FC 8; Academia JC 1, Fusión del Norte 1; Kuyaya 1, Galácticos 1.

Categoría 2012/13: Usina JC 1, Chamacos FC 4; Academia JC 3, Fusión 2; Kuyaya 2, Galácticos 4.

La décima y última fecha del primer campeonato que organiza la institución de Clodomira, se jugará con esta cartelera.

Próxima fecha

Chamacos FC vs. Galácticos JC; Fusión del Norte FC vs Usina JC; Kuyaya JC vs Academia JC.