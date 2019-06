Se juega este sábado la undécima fecha del torneo que lleva la denominación de “Copa UPCN”

12/06/2019 - 00:06 Semillero

La Comisión Provincial de Minibásquet, dependiente de la Federación de Básquet de Santiago del Estero, informa que este sábado, comenzará a disputarse la undécima fecha el Torneo denominado “Copa UPCN”, dividido en dos zonas, con la disputa de partidos atrayentes en diferentes horarios.

Los juegos

Este es el programa para el sábado. 11ª Fecha - Torneo “Copa UPCN” - Zona (A) - U 13:

Saint Germain vs. Nicolás Avellaneda, Jorge Newbery vs. Contadores BBC (a las 10 Premini, 11 Mini y 12, U13).

Belgrano vs. Colón, Fernández BBC vs. Huracán, Almirante Brown vs. Red Star, Quimsa Azul vs. Quimsa Rojo, Independiente BBC vs. Olímpico (9.30, U 13; 10.30 Mini y 11.30 Premini).

Atamisqui BBC vs. Normal Banda. 4ª Fecha, 2ª Rueda - Zona (B) Mini Y Premini:

Coronel Borges vs. Juventud BBC, Tiro Federal vs. Villa Mercedes (15 Premini y 16 Mini).

Lawn Tennis vs. Defensores del Sud y Coronel Suarez vs. Águilas de Pozo Hondo.