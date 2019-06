La decimotercera fecha se jugó de manera parcial

12/06/2019 - 00:10 Semillero

La Liga Infantil de Fútbol (Lifi), hizo disputar el pasado domingo, de manera parcial, la decimotercera fecha de su Torneo Anual, denominado “Gobernador Dr. Gerardo Zamora”. El único encuentro que quedó pendiente es el que sostendrán Sarmiento ante Ferroviarito, que se jugará el feriado del próximo lunes 17 de junio.

Los resultados de la fecha fueron los siguientes:

Categoría 2006: Estrella del Sur 0, Comercio 4; Lawn Tennis 1, Donis 2; Niños Unidos 2, Tricolor 5; Golcito 3, Estrella Roja 1; Ferroviaritos 9, Locos por el Fútbol 0.

Categoría 2007: Estrella del Sur 1, Comercio 1; Lawn Tennis 1, Donis 0; Niños Unidos 0, Tricolor 3; Golcito 2, Estrella Roja 0; Ferroviaritos 7, Locos por el Fútbol 0.

Categoría 2008: Estrella del Sur 0, Comercio 5; Lawn Tennis 0, Donis 4; Niños Unidos 1, Tricolor 3; Golcito 1, Estrella Roja 1; Ferroviaritos 2, Locos por el Fútbol 3.

Categoría 2009: Estrella del Sur 0, Comercio 4; Lawn Tennis 1, Donis 2; Niños Unidos 2, Tricolor 5; Golcito 3, Estrella Roja 1; Ferroviaritos 9, Locos por el Fútbol 0. Categoría 2010: Estrella del Sur 1, Comercio 1; Lawn Tennis 0, Donis 0; Niños Unidos 1, Tricolor 1; Golcito 0, Estrella Roja 0; Ferroviaritos 5, Locos por el Fútbol 0.

La próxima fecha (14ª) tendrá estos cotejos: Locos por el Fútbol vs. Comercio, Tricolor vs. Estrella del Sur, Estrella Roja vs. Niños Unidos, Donis vs. Golcito, Valoy vs. Lawn Tennis, Ferroviarito vs. Sarmiento.

Torneo “Los Profe 2019”

Del 14 al 17 de julio se disputará el Torneo “Los Profe 2019”, en el predio de Produnoa y organizado por la escuela de fútbol infantil de Sarmiento, en las categorías 2007 a 2012.