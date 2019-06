FÚNEBRES | 12 de junio de 2019

12/06/2019 - 00:14 Funebres

Fallecimientos

- Darío Alberto Ibarra

- Mercedes Ramona Paz

- Francisco Javier Jiménez

- Atilio Rubén Avaca

- Favia Yolanda Brito (La Banda)

- Victorio Matías Sánchez (Loreto)

- Marta del Valle Jiménez (Dpto. Robles)

- Celia Virginia Gutiérrez

- Petrona de Jesús Ledesma

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARGAÑARAZ, FABIÁN MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/19|. Isabel Luna, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ, FABIÁN MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/19|. Ing. Oscar Barrionuevo participa con dolor el fallecimiento del hermano del empleado de la Cia. de Recreativos Arg. UTE Sr. Ramón Argañaraz.

ARGAÑARAZ, FABIÁN MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/19|. Personal de Cia. de Reacreativos Argentinos UTE, participa con dolor el fallecimiento del hermano de su compañero Sr. Ramón Argañaraz.

ARGAÑARAZ, FABIÁN MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/19|. Directorio de Cia. de Recreativos Arg. UTE, participa con dolor el fallecimiento del hermano de su empleado Sr. Ramón Argañaraz.

ARGAÑARAZ, FABIÁN MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/19|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Areca Sánchez, Ing. Roberto Vilchez y flia participan con dolor el fallecimiento del hermano de su querida amiga Betty. Ruegan oraciones en su memoria.

ARGAÑARAZ, FABIÁN MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/19|. El Banco Hipotecario S.A. junto a su personal, participan su fallecimiento con hondo pesar y hacen llegar sus condolencias a su familiares, rogando oraciones a su memoria.

ARGAÑARAZ, FABIÁN MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/19|. Oscar Gómez Infante, su esposa Margarita Fantoni y sus hijos Ignacio y Benjamín Gómez Infante participan su fallecimiento y acompañan a su familia rezando oraciones a su memoria.

ARGAÑARAZ, FABIÁN MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/19|. Cr. Julio R. Marañon, su esposa Luisa E Astún, Cr. Enrique F. Marañon, su esposa Verónica Vega y familia participan con tristeza su fallecimiento y abrazan a sus hermanos Betty y Luis Darío acompañándolos con cariño en este difícil momento.

ARGAÑARAZ, FABIÁN MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/19|. Arq. José Uriondo, Mirtha Parisi e hijos participan con pena profunda el fallecimiento del hermano de nuestra querida amiga Betty y ruegan por su eterno descanso.

ARGAÑARAZ, FABIÁN MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/19|. Esther de Diaz y sus hijos Claudio y Luciana y flia, acompañan a su hermana Betty por tan dolorosa partida. Ruegan descanso eterno.

ARGAÑARAZ, FABIÁN MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/19|. Los vecinos de la calle Unzaga de su hermana Betty: Mario Navarro, Angel Lettari, Luisa de Rojas, Betty Paz, Dante Moccagatta, Aida de Pavón, Alejandro Constantinidis, Lala Perez, Rita Ciucci, Pablo Miranda, Felix Bilotti y flias, acompañan con profundo dolor la partida de Fabian Mateo.

ARGAÑARAZ, FABIÁN MATEO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/19|. Elena Irene Martinez, Alejandro Constantinidis y sus respectivas familias, participamos con profundo dolor y acompañamos a Betty y Luis Dario y sus respectivas familias en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

AVACA, ATILIO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/19|. Su esposa Antonia Jaime, sus hijos Jose, Gustavo, Emanuel, Cacho, Claudia, Ramon, Claudio, Ofelia, Alejandro, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162. TEL. 4219787.

DE LA SILVA, AMALIA STELLA (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/19|. Sus hermanos y sobrinos en el afecto Prof. Héctor Bustamante, sus esposa Lic. Cristina Soria, sus hijitos Cachito y Mateo participan con profunda tristeza y dolor su fallecimiento. Amalita nos dejas un inmenso vacío en nuestros corazones. Te amaremos por siempre y rogamos por el descanso en paz de su alma en la gloria del Señor.

GUTIÉRREZ, CELIA VIRGINIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/19|. Sus hijos: Carmen, Lilia, Dominga, Martín, Ada, Virginia y Rosa, hijos Pol., nietos y bisnietos, part. su fallec. e invitan al sepelio hoy. a las 9 en en cement. de Luján. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V.) Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GUTIÉRREZ, CELIA VIRGINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/19|. Sus hijos Martín, Lilia, Ada, Rosa, Pocha, Virginia y Dominga, su hermana Nimia y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán sepultados cementerio de Luján a las 9,30 hs.

HERNÁNDEZ, MARIO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 10/6/19|. Su esposa Susana Alicia Ruiz Espeche, sus hijos Eugenia Renee, Mario David, Aline Alicia y Federico Hernández, sus hijos politicos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento.

HERNÁNDEZ, MARIO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 10/6/19|. Sus hermanos politicos Hebe Maria, Maria Angélica, José Armando, Graciela, Dora Carlota y Maria Eugenia y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Descansa en paz, querido Mario. Te extrañaremos.

HERNÁNDEZ, MARIO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 10/6/19|. Directivos y Personal de Organización Amparo acompañan a Eugenia Hernández y participan con dolor del fallecimiento de su padre Mario Dario Hernández.

JIMÉNEZ, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/19|. Sus hijos Oscar, Atilio, Mercedes, Juan Fco. h. pol. Ramona, Fermín, nietos Silvia, Fernanda, Cristian, Mariano, participan su fallec., sus restos serán inhumados a las 12 hs. en el cementerio de Remes, casa de duelo P.L.Gallo 330 (s.v.) Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

JIMÉNEZ, FRANCISCO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/19|. Don Francisco, que el Señor lo reciba en su Reino, lo proteja y lo bendiga. Marta, Juan Taboada y familia acompañan en el dolor a sus hijos y demás familiares. Sus restos serán sepultados en el cementerio hoy a las 11 en el cementerio de Remes (capital).

LEDESMA, PETRONA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/19|. Sus hijos Nora, Carlos, Nieves, Angélica, Amica, Roberto, hijos politicos, Maria y Valle, nietos, bisnietos y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 16 hs. en el cementerio de Los Flores. Casa de duelo. Capilla Espiritu Santo. Bº Ej. Argentino. EMPRESA SANTIAGO.

NAVARRETE DE SUÁREZ, NILDA ANABEL (q.e.p.d) Falleció el 7/6/19|. Rodri y Silvia: Sus tíos Berto y Cecilia y tus Primos Jorge , Daniel y Beto ante el alejamiento definitivo de Nilda Anabel ( Pirula ) vuestra querida madre y suegra participan con pena y dolor el trance que mas nos duele en el hogar la muerte de un ser querido y en el que seguramente perdurara el respeto , el amor , el cariño etc que son el reservorio que dejan los seres queridos que no se olvidan. ¡Que brille para ella la luz que no tiene fin!

PAZ, MERCEDES RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/19|. Que en paz descanses amada madre y abuela Michila. Su hija Cristina, hijo político Horacio; nietas Prisci y Pablo; Maru y Mauro. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

PAZ, MERCEDES RAMONA, (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/19|. El equipo de Salud de la UPA Nº 5 Bº Autonomia, acompañan en este momento de dolor a sus compañeras Cristina Ruiz, Maru y Prisci Chazarreta ante la pérdida de su Sra. madre y abuela. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PAZ, MERCEDES RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/19|. Hoy partió doña Mercedes, pero su alma y espíritu estará presente en el corazón de su flia. y amigos. Juan Taboada y familia acompañan en el dolor a su hijo Tucho y familiares. Sus restos fueron sepultados el día 11, en el cementerio Parque de la Paz.

ZARAZAGA, CLARA MARIA (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 9/6/19|. Tus compañeras de 5º 4º Promo 72, Escuela Normal, te despiden con profundo amor. Que descanses en paz querida amiga, siempre estarás presente en nuestro corazón. Rogamos oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

SANTILLÁN, CÉSAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/6/19|. Su hermano Carlos Ricardo Santillán, su cuñada Silvia Villalba de Santillán, sus sobrinos Eugenia, Silvia, Carlitos y Rita Santillán, invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la iglesia La Merced al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

SCHAMMAS, ERNESTO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 10/5/19|. Sandra Cristófano, sus hijos Selena, Federico, Malena y Mercedes Schammas invitamos a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco, al cumplirse un mes de su partida. Rogamos oraciones en su querida memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

DELGADO, CAMILO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/15|. Han pasado 4 años de tu partida pero tu recuerdo y el amor hacia ti sigue siendo el mismo de siempre porque has dejado tu impronta en cada uno de nosotros nunca te olvidaremos. Tu esposa, hijos y nietos, elevaremos hacia el Cielo una oración en tu querida memoria. Descansa en paz Cami querido!!.

ZELADA RAMÍREZ, ESTHER NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/04|. "El Señor la tenga a su lado como nosotros en el corazon". Su hermana Olga Alicia de Herrera, su esposo, su hijos y sus nietos la recuerdan con cariño y piden una oracion en su memoria.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BALMACEDA DE JIMÉNEZ, HILDA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/19|. Mari, recordamos con mucho cariño, los momentos compartidos con ustedes. Lucas Jimenez y María Laura, Nelly Carrizo Brugo participan con mucho dolor y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares. Se ruegan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

BRITO, FAVIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/19|. Sus hermanos Claudio, Paola, Maria, Inés y Nicolas part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOC. Laprida 383.

IBÁÑEZ VDA. DE RUIZ, FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/19|. '' Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mi auque muera vivira''. Señor Jesús Fanny, ya esta junto a tí recibela en tus brazos y has que su espiritu descanse y goce de la gloria de tu Reino con inmenso dolor y llorando tu partida. Su hermana política Olga Peralta de Ibañez , sobrinos Gabi Ibañez Peralta y Guilli Rojo, Juan Marcelo Ibañez Peralta y Karina Infante, sus sobrinos nietos: Marcelo Cacho, Galo , Juan Pablo, Lucca, Vicky y Lorenzo; participan su fallecimiento y elevan oraciones a su querida memoria y acompañan en el dolor a sus hijos: Elita, Betina y Jose , hijos politicos nietos, bisnietos, hermanos y demas familiares.

IBÁÑEZ VDA. DE RUIZ, FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/19|. Felipe Herrera acompañan en el dolor a sus hijos y demás familiares. Rogamos oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ VDA. DE RUIZ, FANNY (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/19|. Brille para ella la luz eterna Mabel Tarchini, Norma Tarchini de Herrera y flia, participan su fallecimiento con profundo dolor. Acompañan a toda su familia en estos dificiles momentos.

SALTO, RAÚL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/19|. Miriam Belizán y flia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Alicia e hijos: Rami, Noelia y Rodrigo en tan dificil momento. Rogando oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

JORGE, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/17|. ¡¡ Hija querida !! En un día como hoy naciste, llenando de felicidad a todos los que te rodeábamos. ¡¡ Feliz Cumple, amor de mi vida !! Besos al cielo, que está de fiesta, es tu cumpleaños, seguro que estás con tus padrinos y abuelos que siempre te mimaron!! Se te extraña tanto... tanto ¡Cómo quisiera abrazarte!! Ese último abrazo que no te di, pero me dijiste: "todo está bien mamá", estoy bien. ¡Te amo y te amaremos siempre! Hoy tu familia te recuerda con una misa a las 20 hs. en la iglesia Santiago Apóstol.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

JIMÉNEZ, MARTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/109|. Su esposo Bernabe Humberto Ibarra, sus hijos Roxana, Julio cesar, Guillermo, Guadalupe, Joaquin, h. político Jorge, nietos Lautaro, Xiomara, Nahiara y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el cementerio de Colonia El Simbolar (dpto. Robles). Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162. Tel. 421-9787.

ORELLANA, RUPERTA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/19|. Sus hijos Josefina,Kami, Koki, Gladys, Rosa, Rene, Cristina, Tita, Ramon, Cintia, Blanca nietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Brea La Loma, Dpto. Atamisqui. Servicio Realizado por NORTE FENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

PARRADO, JUSTINA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/19|. Su hermano Américo Parrado, hermana política Liliana Pulido y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

QUIÑONES, BLANCA DOLLIS (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/19|. Maria Isabel Ricci, Teresita Inés Ricci, nietos y bisnietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Divina Misericordia.de Añatuya. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SALAZAR, ANTONIO MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/19|. Sus hijos Antonio, Marcos, Emilio, Monica, Samuel, nietos, bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Campo Gallo. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SÁNCHEZ, VICTORIO MATÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/19|. Sus hermanos Pedro, Nilda, Antonio, Lila, hnos políticos, sobrinos y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey (Loreto). Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS S.A. La Plata 162.Tel. 4219787.