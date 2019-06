El conmovedor “funeral” de unos elefantes a una cría muerta

12/06/2019 - 00:27 Mundo Web

Un grupo de elefantes protagonizando una especie de 'cortejo fúnebre' para una cría muerta conmovió a las redes sociales, luego de que el video se viralizara rápidamente.

En las imágenes se ve cómo un elefante adulto sale a una carretera desde un bosque portando en su trompa el cuerpo sin vida de la cría. Después de depositarlo en el pavimento, otros paquidermos aparecen de entre la maleza y se detienen en el lugar por unos momentos, tras lo cual vuelven a agarrar al pequeño elefante y siguen su camino.

El video ha acumulado más de 200.000 reproducciones en Twitter y ha generado multitud de comentarios apenados de internautas.

This will move you !! Funeral procession of the weeping elephants carrying dead body of the child elephant. The family just don’t want to leave the baby. pic.twitter.com/KO4s4wCpl0