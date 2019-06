Trucos para volverse "invisible" en WhatsApp

12/06/2019 - 00:38 Mundo Web

WhatsApp se ha convertido en una de las principales herramientas de comunicación en la sociedad digital contemporánea, pero la privacidad es uno de los puntos más controvertidos que muchos usuarios no saben cómo proteger.

Los indicadores del estado de conexión o que muestran si se ha recibido o leído un mensaje son solo algunos de los aspectos que muchos internautas preferirían no compartir con sus contactos, pero el popular servicio de mensajería instantánea no ofrece esta posibilidad. Sin embargo, existen trucos que permiten mantener oculta la actividad en la plataforma sin que los 'amigos' lo sepan.

El 'modo avión' de los 'smartphones' es quizá una de las opciones más sencillas que facilita la invisibilidad. Para ello basta con activarlo, aunque esto significa que estará desconectado del mundo virtual al no tener conexión a la red telefónica y al WiFi. Pero al aplicar este truco, se puede ingresar a WhatsApp sin revelar que estuvo allí, leer los mensajes recibidos hasta ese momento sin que al emisor le aparezcan las características marcas azules de 'mensaje leído'. Además, podrá responder sin que el contacto sepa en qué momento le escribió, ya que el mensaje se enviará una vez que desconecte el 'modo avión'.

Otra opción para volverse 'invisible' es instalando una aplicación para este fin de las varias que existen actualmente en el mercado. Estas herramientas permiten leer los recados, escuchar los mensajes de voz e incluso abrir archivos audiovisuales sin ser vistos 'en línea'. Asimismo, el remitente tampoco sabrá que ya se leyó su mensaje.

